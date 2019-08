MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Sehr schwach - Die US-Aktienmärkte erlebten den schwächsten Tag des Jahres. Für Dow & Co gab es kein Entrinnen vor dem tobenden US-chinesischen Handelsstreit. Zusätzliche Nahrung erhielt er davon, dass US-Präsident Trump China nun Währungsmanipulation vorwirft, sprich die Schwächung der eigenen Währung. Dow und S&P-500 fielen auf Zweimonatstiefs. Als Grund für die heftigen Verluste führten Marktteilnehmer an, dass die Bewertungen zuletzt auf der Idealvorstellung basiert hätten, dass die US-Zinsen weiter sinken und im Handelsstreit ein Kompromiss gefunden wird. Für beides habe es aber heftige Dämpfer gegeben. Der S&P-500-Technologieindex verlor 4,5, der Halbleiterindex 4,2 Prozent. Wedbush-Analyst Daniel Ives sprach von einem Wachstums- und Kostenrisiko und der Gefahr einer Unterbrechung der Lieferkette, mithin einer "schwarzen Wolke" über der Technologiebranche. Schwächster Dow-Wert waren Apple, die um über 5 Prozent nachgaben. Das Unternehmen produziert zum einen stark in China, verkauft dort aber auch viel. Uneinheitlich entwickelten sich die Kurse der Waffenhersteller nach den beiden Amokläufe am Wochenende. Nachdem die Kurse zunächst deutlich gestiegen waren, lagen American Outdoor Brands zuletzt 2,2 Prozent im Plus, wohingegen Sturm Ruger 1,5 Prozent im Minus schlossen. Mit Kursverlusten von 4,6 bis fast 6 Prozent zeigten sich die Aktien der Videospielhersteller Electronic Arts, Take-Two Interactive und Acitivision Blizzard. US-Präsident Trump hatte die "Glorifizierung der Gewalt" in Videospielen kritisiert und auch andere US-Politiker warnten, dass Videospiele einen Beitrag zu derlei Massenschiessereien wie jene vom Wochenende leisteten.

Der US-Anleihemarkt erhielt weiter sehr starken Zulauf. Ausserdem wirkten dort die wiederholten Forderungen Trumps an die US-Notenbank, die Zinsen zu senken. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sank massiv um 12 Basispunkte auf 1,73 Prozent und das niedrigste Niveau seit Oktober 2016.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17:10 Uhr

EUR/USD 1,1206 -0,1% 1,1217 1,1182

EUR/JPY 119,57 +0,9% 120,87 118,72

EUR/CHF 1,0923 +0,2% 1,1025 1,0893

EUR/GBR 0,9211 -0,2% 0,8975 0,9213

USD/JPY 106,71 +1,0% 107,74 106,16

GBP/USD 1,2166 +0,2% 1,2500 1,2136

Bitcoin

BTC/USD 11.644,75 -0,69 10.327,25 11.745,75

Der Dollar kostete erstmals seit der relativen Freigabe des Yuan-Wechselkurses 2008 mehr als 7 Yuan, eine Marke, die von vielen Marktteilnehmern als eine Art rote Linie betrachtet wird. Zuletzt lag der Kurs im späten US-Handel bei 7,0508, verglichen mit 6,8844 Ende Juli. Gegen andere Währungen gab der Dollar jedoch nach, belastet vom Handelsstreit aber auch den gesunkenen US-Zinsen. Der Dollarindex, der den Wert des Dollar gegenüber einem Währungskorb angibt, verlor 0,5 Prozent. Traditionelle Fluchtwährungen wie Yen und Schweizer Franken waren dagegen gesucht. Zeitweise wurden für einen Dollar nur 105,77 Yen gezahlt. Das war der tiefste Stand seit sieben Monaten. Die chinesische Zentralbank hat den Renminbi in der Nacht wieder fester gestellt, so dass der Dollar unter 7 gefixt wurde.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,29 54,69 +1,1% 0,60 +15,6%

Brent/ICE 60,42 59,81 +1,0% 0,61 +9,2%

Die Furcht vor einer schwachen Konjunktur lastete neben Aktien auch schwer auf den Ölpreisen. Brentöl gab um 3,3 Prozent nach auf zuletzt 59,82 Dollar, die international weniger stark gehandelte US-Sorte WTI verlor nur etwa halb so stark. Im asiatischen Handel kommt es zu einer leichten Erholung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.461,75 1.464,20 -0,2% -2,45 +14,0%

Silber (Spot) 16,43 16,40 +0,2% +0,03 +6,1%

Platin (Spot) 856,35 858,50 -0,3% -2,15 +7,5%

Kupfer-Future 2,56 2,54 +0,5% +0,01 -3,3%

Das Gold profitierte von der Flucht der Anleger in vermeintliche Sicherheit, daneben aber auch vom schwächeren Dollar. Die Feinunze verteuerte sich zuletzt im US-Handel um 21 Dollar auf 1.461. Mit annähernd 1.470 Dollar erreichte der Goldpreis im Tageshoch den höchsten Stand seit sechs Jahren. In Asien kann der Goldpreis seine Gewinne weitgehend behaupten.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

USA / CHINA I

Die USA haben China formell der Währungsmanipulation bezichtigt. Finanzminister Steven Mnuchin erklärte, China sei ein "Währungsmanipulator". Zuvor war der chinesische Yuan auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahrzehnt gesunken. Ein schwächerer Yuan begünstigt chinesische Exporte und mildert die Folgen von Strafzöllen ab.

USA /CHINA II

China hat in Reaktion auf die Drohung der USA, neue Zölle in Milliardenhöhe auf chinesische Waren zu verhängen, den Kauf von Landwirtschaftsprodukten aus den USA ausgesetzt. Das chinesische Wirtschaftsministerium teilte am Dienstagmorgen mit, China "wird nicht ausschliessen", Zölle auf US-Agrarimporte zu erheben, die nach dem 3. August gekauft wurden.

SICHERHEITSMISSION FÜR GOLFREGION

Angesichts der Spannungen mit dem Iran will Grossbritannien sich einer "internationalen maritimen Sicherheitsmission" der USA in der Golfregion anschliessen. Zwischenzeitlich hatte Grossbritannien eine europäische Militärmission vorgeschlagen; davon ist nach dem Regierungswechsel in London keine Rede mehr. Deutschland hat laut der Bundesregierung keine Beteiligung in Aussicht gestellt.

WAFFENKONTROLLEN USA

Nach den Schusswaffenangriffen in Texas und Ohio mit insgesamt 29 Toten hat US-Präsident Donald Trump schärfere Waffenkontrollen gefordert. US-Bürger, "die ein ernsthaftes Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellen", dürften keinen Zugang zu Schusswaffen haben, sagte er. Trump bezeichnete die Attacken vom Wochenende als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Für die Taten machte er das Internet und "grausame und grausige Videospiele" mitverantwortlich. Die "Glorifizierung von Gewalt" müsse ein Ende haben.

ITALIEN

Das Parlament hat eine Verschärfung des Vorgehens gegen Flüchtlings-Seenotretter gebilligt. Der Senat stimmte am Montagabend für ein Sicherheitsdekret, das eine Konfiszierung von Rettungsschiffen von Hilfsorganisationen ermöglicht und Geldstrafen von bis zu 1 Million Euro für deren Kapitäne vorsieht.

DEUTSCHE POST

ist nach dem zweiten Quartal leicht optimistischer für das Gesamtjahr. Gründe sind hier die genehmigte Portoerhöhung und Fortschritt bei den Restrukturierungsmassnahmen im deutschen Brief- und Paketgeschäft. Deshalb erwartet der Bonner Logistikonzern nun das untere Ende der Gewinnspanne um 100 Millionen Euro höher - sowohl im Bereich P&P Deutschland als auch im Gesamtkonzern. Es wurden für das zweite Quartal folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18

Umsatz 15.480 +3% 15.595 +4% 15.026

EBIT 769 +3% 744 -0,4% 747

Ergebnis nSt und Dritten 458 -11% 422 -18% 516

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,38 -10% 0,34 -18% 0,42

Umsatz Post & Parcel Deutschland 3.647 +2% 3.646 +1% 3.592

Umsatz Express 4.240 +5% 4.248 +5% 4.046

Umsatz Forwarding/Freight 3.796 +3% 3.808 +3% 3.702

Umsatz Supply Chain 3.251 +1% 3.255 +1% 3.212

Umsatz eCommerce Solutions 995 +6% 1.012 +8% 937

EBIT Post & Parcel 177 +64% 157 +45% 108

EBIT Express 521 +1% 530 +3% 517

EBIT Forwarding/Freight 124 +18% 126 +20% 105

EBIT Supply Chain 87 -32% 90 -30% 128

EBIT eCommerce Solutions -18 -- -20 -- 0,0

NORMA

hat für das zweite Quartal folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q18

Umsatz 289 +5% 276

EBITA bereinigt 41 -3% 42

Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 26 -6% 27

Ergebnis nach Steuern/Dritten 16 -32% 23

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,81 -6% 0,86

Ergebnis je Aktie 0,49 -32% 0,72

WACKER NEUSON

ist im zweiten Quartal weiter gewachsen und hat seine Jahresprognose bestätigt. Höhere Abschreibungen, erhöhte Kosten in Produktion und Logistik sowie die laufende Restrukturierung des US-Werkes in Menomonee Falls belasteten jedoch das Ergebnis. Zudem hatte Wacker Neuson im Vorjahreszeitraum eine Immobiliengesellschaft des Konzerns veräussert.

