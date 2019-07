MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Uneinheitlich - Während der Dow-Jones-Index von Boeing und Caterpillar nach schwachen Zahlen ins Minus gedrückt wurde, verzeichneten S&P-500 und Nasdaq-Composite Aufschläge. Beide Indizes stiegen auf neue Allzeithochs. Der Technologie-Sektor zeigte sich damit wenig beeindruckt von der angekündigten Untersuchung der US-Regierung zur Marktmacht führender Internet-Konzerne. Die Aktien von Facebook und Amazon gewannen 1,1 bzw. 0,3 Prozent. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik in den USA und Europa stützte übergeordnet die Stimmung, hiess es. Der Halbleiter-Sektor stieg um 2,8 Prozent. Händler verwiesen auf besser als erwartete Quartalszahlen von Texas Instruments. Obwohl viele Unternehmen der Branche vor negativen Auswirkungen des Handelsstreits und den gestiegenen Lagerbeständen gewarnt hätten, seien die Investoren weiterhin von den langfristigen Wachstumsaussichten für den Sektor überzeugt, hiess es. Texas Instruments gewannen 7,4 Prozent. Am Rentenmarkt legten die Notierungen mit schwachen Konjunkturdaten aus Europa leicht zu. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen reduzierte sich um 3,0 Basispunkte auf 2,05 Prozent.

Am Devisenmarkt verharrte der Euro auf seinem zuletzt ermässigten Niveau. Im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag gerate er zunehmend unter Druck, hiess es. Die EZB dürfte den Weg für weitere geldpolitische Lockerungen ebnen. Der Euro notiert im späten US-Handel bei 1,1136 Dollar nach in der Spitze 1,1209 Dollar am Vortag.

Schwache Daten aus Europa festigten die Überzeugung für geldpolitische Lockerungen - auch in den USA. Daher blieb Gold weiter gefragt. Die Feinunze verteuerte sich zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 1.424 Dollar.

Ein Scheitern des SPD-Projekts Grundrente würde nach Einschätzung von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann das Ende des Regierungsbündnisses zur Folge haben.

BASF

hat im zweiten Quartal diese Ergebnisse ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18

Umsatz 15.158 -4,0% 15.884 +,6% 15.783

EBIT vor Sondereffekten 1.045 -47% 1.470 -25% 1.972

EBIT 548 -71% 1.305 -32% 1.906

Ergebnis vor Steuern 344 -80% 1.104 -36% 1.714

Ergebnis nach Steuern/Dritten 6.460 +336% 1.149 -22% 1.480

Ergebnis je Aktie 7,03 +337% 1,25 -22% 1,61

- das Unternehmen hatte bereits am 8. Juli vorab Eckdaten bekanntgegeben

- Stand Prognosen: 8. Juli, vor Bekanntgabe der Eckdaten

DEUTSCHE BÖRSE

hat im zweiten Quartal diese Ergebnisse ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS)

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18

Nettoerlöse 725 +5,5% 726 +5,7% 687

Operative Kosten bereinigt 260 -1,1% 260 -1,0% 263

EBITDA bereinigt 466 +9,4% 468 +9,9% 426

EBITDA 434 +17% 453 +22% 371

Ergebnis nach Steuern 274 +27% 279 +29% 216

Ergebnis je Aktie 1,46 +29% 1,49 +32% 1,13

CTS

Der Ticketvermarkter hat exklusive Verhandlungen mit Fnac Darty über eine strategische Partnerschaft ihrer französischen Ticketing-Aktivitäten aufgenommen.

HELLA

hat seine Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2019/20 nach unten genommen. Es werde jetzt ein Umsatz zwischen 6,5 und 7,0 Milliarden Euro erwartet, nach 6,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Unternehmen verwies auf die zunehmenden Unsicherheiten im Marktumfeld und eine aus diesem Grund weiter rückläufige Branchenentwicklung. Hella erwartet, dass die bereingte EBIT-Marge zwischen rund 6,5 und 7,5 Prozent liegen wird, nach 8,4 Prozent im Geschäftsjahr 2018/19.

KION

hat im zweiten Quartal diese Zahlen ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q19

Auftragseingang 2.079 -14% 2.096 -14% 2.424

Umsatz 2.281 +12% 2.164 +7% 2.031

EBIT bereinigt 225 +20% 207 +11% 187

Ergebnis nach Steuern/Dritten 127 +59% 106 +33% 80

Ergebnis je Aktie 1,08 +59% 0,90 +32% 0,68

QIAGEN

hat die Erwartungen an das Umsatzwachstum für 2019 gesenkt. Das Unternehmen geht nun von einer währungsbereinigten Zunahme um 5 bis 6 Prozent, nach bisher 7 bis 8 Prozent aus.

SILTRONIC

hat im zweiten Quartal diese Zahlen ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18

Umsatz 312 -14% 309 -15% 361

EBITDA 100 -32% 95 -35% 146

EBIT 75 -40% 69 -45% 124

Ergebnis nach Steuern 69 -30% 50 -49% 98

Ergebnis je Aktie 1,98 -35% 1,65 -46% 3,04

LVMH

Der Luxusgüterhersteller hat im ersten Halbjahr von einer regen Nachfrage profitiert. Das Nettoergebnis kletterte um 9 Prozent.

SCHNEIDER ELECTRIC

hat die Erwartungen im ersten Halbjahr leicht übertroffen. Allerdings ging der Nettogewinn wegen einer Sonderbelastung etwas zurück. Für das Gesamtjahr wird das Unternehmen zuversichtlicher.

FACEBOOK

hat im zweiten Quartal trotz eines kräftigen Umsatzanstiegs erneut deutlich weniger verdient. Gedrückt wurde das Ergebnis erneut von einer Rückstellung für Rechtskosten. Dennoch fielen der Umsatz sowie der bereinigte Gewinn je Aktie über den Erwartungen aus.

FORD

hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Prognosen der Analysten verfehlt. Auch der Ausblick blieb hinter den Erwartungen des Marktes zurück.

TESLA

hat im zweiten Quartal einen grösseren Verlust gemacht als erwartet. Der bereinigte Verlust je Aktie lag bei 1,12 Dollar, womit die Analystenschätzung von einem Verlust von 35 Cent je Aktie weit verfehlt wurde. Der Konzernumsatz kletterte auf 6,35 von 4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 6,47 Milliarden Dollar etwas mehr erwartet.

SOFTBANK

Der neue milliardenschwere Technologiefonds der japanischen Softbank Group nimmt Gestalt an. Das Board des Konzerns werde am Donnerstag zusammenkommen, um eine Investition von 40 Milliarden US-Dollar in den neuen Fonds zu genehmigen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zu den Investoren des Fonds zählten unter anderem Apple, Goldman Sachs und die kasachische Regierung. Softbank sammelt seit geraumer Zeit Geld für den Nachfolger seines 100 Milliarden Dollar schweren "Vision"-Fonds ein, der vor zwei Jahren an den Start ging.

