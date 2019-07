MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

ÖL

Für die Ölpreise ging es abwärts. Grund war die nachlassende Gefahr im Golf von Mexiko, wo Hurrikan "Barry" an Kraft verloren hat. Zudem nahmen die Teilnehmer nach den jüngsten kräftigen Aufschlägen nun Gewinne mit. Tyler Richey von Sevens Report Research sieht zwar auf kurze Sicht noch einen Aufwärtstrend, doch technische Widerstände und anhaltende Nachfragesorgen wegen der Handelskonflikte dürften neue Hochs in diesem Jahr verhindern, so seine Vermutung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor zum Settlement 1,1 Prozent auf 59,58 Dollar, Brent fiel um 0,7 Prozent auf 66,25 Dollar.

Gold zeigte sich kaum bewegt. Die Feinunze verharrte bei 1.415 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

IRANKRISE

Der iranische Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif hat die USA am Rande eines Besuchs bei der UNO vor einem Anheizen des Konflikts mit seinem Land gewarnt. "Ich denke, die Vereinigten Staaten spielen mit dem Feuer", sagte Sarif. Er griff damit Äusserungen auf, die US-Präsident Donald Trump an die Adresse Teherans gerichtet hatte. Sarif betonte, dass der Iran keine Atomwaffen entwickeln wolle.

Das Ringen um den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran geht indes weiter: Die EU bekräftigte ihren Willen zu dessen Beibehaltung - die iranische Atombehörde erwog derweil, die Urananreicherung auf das Niveau aus Zeiten vor dem Abkommen zu erhöhen.

HANDELSSTREIT USA - CHINA

Im Ringen um eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China steht noch in dieser Woche ein neues Gespräch zwischen beiden Seiten an. In den nächsten Tagen werde es ein nächstes Telefonat auf ranghoher Ebene geben, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin. Sollte es "deutlichen Fortschritt" geben, stünden die Chancen für weitere Gespräche gut.

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump bereitet einem Medienbericht zufolge den Rauswurf seines Handelsministers Wilbur Ross vor. Trump mache Ross seine Handhabung der Volkszählung 2020 zum Vorwurf, berichtete NBC. Der Präsident erkundigte sich demnach "ausserhalb des Weissen Hauses" nach möglichen Nachfolgern.

INFLATION NEUSEELAND

Neuseeland 2Q Verbraucherpreise +0,1% (PROGNOSE: +0,6%) gg Vorquartal

Neuseeland 2Q Verbraucherpreise +1,5% (PROGNOSE: +1,7%) gg Vorjahr

EU-KOMMISSION

Vor der Abstimmung im Europaparlament über die Ernennung Ursula von der Leyens (CDU) zur neuen EU-Kommissionschefin streiten Union und SPD weiter über die Personalie. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner warf dem Koalitionspartner ein "schamloses" Vorgehen vor: "In Berlin koalieren und in Brüssel schamlos gegen Frau von der Leyen wettern - das tut man nicht", sagte die Bundeslandwirtschaftsministerin.

Der SPD-Politiker und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hat indes zur Wahl von Ursula von der Leyen (CDU) zur EU-Kommissionspräsidentin aufgerufen. "Alles andere würde eine Schwächung der Europäischen Union bedeuten. Und das kann niemand wollen."

TÜRKEI-SANKTIONEN

Im Streit mit der Türkei über die Erdgassuche vor Zypern hat die EU Strafmassnahmen gegen Ankara beschlossen. Unter anderem sollen EU-Gelder für die Türkei gekürzt werden. Die Türkei war im Streit um die Ausbeutung der Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer auf Konfrontationskurs zur EU gegangen und hatte kürzlich ein zweites Schiff für Probebohrungen vor die Küste Zyperns entsandt.

AROUNDTOWN

hat im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung 600,6 Millionen Euro brutto erlöst. Platziert wurden 84 Millionen neue Aktien zum Preis von 7,15 je Aktie in einem beschleunigten Bookbuilding. Den Xetra-Handel beendete die Aktie am Montag mit 7,50 Euro. Ursprünglich hatte Aroundtown eine Kapitalerhöhung im Volumen von 500 Millionen Euro angepeilt, dieses aber kurz nach Ankündigung um 100 Millionen auf 600 Millionen erhöht.

DT. BANK

Für die Ratingagentur S&P Global Rating besteht kein Anlass, die Bonitätsbewertung der Deutschen Bank zu ändern. Das Emittenten-Rating für langfristige Verbindlichkeiten bleibt "BBB+", das Kurzfrist-Rating "A-2". Der Ausblick ist stabil.

GERRY WEBER

Der insolvente Modehändler hat zwei Investoren gefunden und kann damit auf den Fortbestand des Unternehmens hoffen. Bestehende Aktionäre sollen aber komplett leer ausgehen. Mit von Robus Capital und Whitebox verwalteten Fonds sei eine Investmentvereinbarung zur finanziellen Sanierung der Gesellschaft im Rahmen eines Insolvenzplans geschlossen worden, teilte Gerry Weber mit.

CRH

Das europäische Distributionsgeschäft des irischen Baustoffkonzerns CRH wechselt offenbar bald den Besitzer. Der Finanzinvestor Blackstone führe mit CRH bereits fortgeschrittene Gespräche über einen Verkauf des Geschäfts, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

SOCIETE GENERALE

führt exklusive Gespräche mit Promontoria MM über den Verkauf ihrer Tochter Societe Generale de Banque aux Antilles (SGBA).

