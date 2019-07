MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise liefen mit der beginnenden Wirbelsturmsaison in den USA nach oben. "Im Golf von Mexiko haben bereits einige Ölunternehmen angefangen, die Mannschaften zu evakuieren und die Produktion einiger Ölplattformen einzustellen", hiess es von der ING mit Blick auf Sturm Barry, der sich in den kommenden Tagen zu einem Wirbelsturm mausern kann. Daneben meldete das US-Energieministerium einen deutlichen Rückgang der Rohöllagerbestände. WTI verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 60,43 Dollar, Brent rückte um 4,4 Prozent vor auf 67,01 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.424,43 1.418,90 +0,4% +5,53 +11,1%

Silber (Spot) 15,29 15,25 +0,3% +0,04 -1,3%

Platin (Spot) 827,70 827,00 +0,1% +0,70 +3,9%

Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,2% -0,00 +1,7%

Der Goldpreis drehte mit den Powell-Aussagen ins Plus. Die Perspektive auf eine gelockerte Geldpolitik half dem zinslosen Edelmetall. Die Feinunze stieg um 1,4 Prozent auf 1.418 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

IRANKRISE

US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter angekündigt, die Sanktionen gegen den Iran in Kürze deutlich zu verschärfen. Er warf Teheran vor, entgegen der Vorgaben durch das internationale Atomabkommen "seit langem heimlich" Uran anzureichern.

Iranische Militärschiffe sollen einem Medienbericht zufolge indes versucht haben, an der Meerenge von Hormus einen britischen Öltanker zu stoppen. Die Iraner hätten den Tanker "British Heritage" aufgefordert, seinen Kurs zu ändern und in iranischen Hoheitsgewässern anzuhalten, berichtete CNN. Eine britische Fregatte, die den Tanker eskortierte, habe dann aber ihre Geschütze auf die iranischen Schiffe gerichtet und sie erfolgreich aufgefordert, sich zu entfernen.

NAHOSTKRISE

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Räumung jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland im Rahmen eines künftigen Nahost-Friedensplans ausgeschlossen. Israel werde die Auflösung keiner einzigen Siedlung erlauben, sagte Netanjahu.

USA-KATAR-GESCHÄFTE

Die USA und Katar haben Verträge im Öl -, Luftfahrt- und Waffensektor im Wert von mehreren Milliarden Dollar abgeschlossen.

US-NOTENBANK

Für den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, ist ein Rücktritt von seinem Amt kein Thema. Selbst wenn Präsident Donald Trump ihn dazu auffordere, werde er nicht abtreten, sagte Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses in Washington.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, favorisiert in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftslage nach wie vor eine Zinssenkung um 25 Basispunkte noch im Juli.

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN USA - FRANKREICH

US-Präsident Donald Trump hat eine Prüfung der in Frankreich geplanten Digitalsteuer auf grosse Internetkonzerne angeordnet. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erklärte, die Vereinigten Staaten seien "sehr besorgt", dass die Steuer in unfairer Weise auf US-Konzerne abziele.

POLITIK FRANKREICH

Frankreich will die Vernichtung unverkäuflicher Kleider oder anderer Konsumgüter verbieten: Das ist in einem Gesetzespaket vorgesehen, das Umwelt-Staatssekretärin Brune Poirson im Kabinett vorstellte. Ob die Produkte recycelt werden sollen oder gespendet, regelt der Entwurf nicht.

BREXIT

Als EU-Kommissionspräsidentin wäre Ursula von der Leyen (CDU) bereit, den Brexit-Termin auf Antrag Grossbritanniens nochmals zu verschieben. "Wenn das Vereinigte Königreich mehr Zeit braucht, dann halte ich es für richtig", sagte von der Leyen bei einer Anhörung der Grünen im Europaparlament am Mittwoch.

CO2-STEUER / DEUTSCHLAND

Die deutsche Automobilindustrie hat sich offen gezeigt für eine Bepreisung des Kohlendioxidausstosses im Verkehrssektor, lehnt aber eine direkte CO2-Steuer ab. Eine solche Abgabe sei "weniger zielsicher", heisst es in einem Positionspapier zur CO2-Bepreisung, das der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Berlin vorlegte.

INDUSTRIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Das Ifo Institut sieht den Aufbau einer möglichen Batterieproduktion in der ostdeutschen Lausitz als unrealistisch. "Man sollte nicht versuchen, regionalpolitische Ziele mit industriepolitischen Instrumenten zu lösen", sagte ifo-Präsident Clemens Fuest. Bei der Industriepolitik gehe es darum, Wettbewerbsvorteile in Gesamtdeutschland zu sichern. Da in Deutschland jeder zehnte Arbeitsplatz in der Industrie am Verbrennungsmotor hänge, sei die Sicherung der Wertschöpfung durch Erschliessung von Zukunftstechnologien wichtig. Dabei sollte die Regionalpolitik aber keine Rolle spielen, sagte Fuest.

ARIANESPACE

Eine europäische Trägerrakete mit einem Satelliten ist kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana verunglückt. Rund zwei Minuten nach dem Start der Vega-Rakete habe sich eine schwerwiegende "Anomalie" ereignet, sagte Missionsleiterin Luce Fabreguettes. Dies habe zum "Verlust der Mission" geführt.

AUMANN

hat aufgrund eines enttäuschenden Auftragseingangs im ersten Halbjahr die Jahresziele gesenkt. Statt einer leichten Steigerung von Umsatz und EBIT im Vergleich zum Vorjahr erwartet das Unternehmen nun einen deutlichen Rückgang.

DEUTSCHE BANK

Im Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB taucht nun auch der Name Deutsche Bank auf. Das US-Justizministerium untersuche, ob die Bank bei ihrer Arbeit für den Fonds gegen Antikorruptions- oder Anti-Geldwäsche-Gesetze verstossen hat, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Deutsche Bank habe 1MDB 2014 geholfen, Mittel in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar einzusammeln, während bereits Gerüchte über das Management und die Finanzen des Fonds zirkulierten.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

erwartet im dritten Geschäftsquartal 2018/19 ein deutlich niedrigeres Konzernergebnis als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür ist ein deutlich geringerer Ergebnisbeitrag aus dem Beteiligungsgeschäft. Die Gesamtjahresprognose kann die Gesellschaft nicht halten.

FIELMANN

hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn weiter prozentual einstellig gesteigert. Allerdings wuchs in den Monaten April bis Juni im Gegensatz zum ersten Quartal der Gewinn langsamer als der Umsatz. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Deutschlands grösste Optik-Einzelhandelskette, ebenso die geplanten Investitionen in diesem und nächsten Jahr sowie das für 2025 angepeilte Ziel beim Aussenumsatz.

GERRESHEIMER

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18

Umsatz 357 +7% 353 +6% 333

EBITDA bereinigt 99 +39% 69 -4% 72

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber. 59 +126% 27 +5% 26

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,87 +125% 0,86 +4% 0,83

Ergebnis nach Steuern/Dritten 47 +149% 16 -13% 19

Ergebnis je Aktie 1,48 +147% k.A. -- 0,60

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

KRONES

hat im ersten Halbjahr 2019 mit hohen Kosten zu kämpfen gehabt und senkt daher die Gewinnprognose für dieses Jahr. Die Vorsteuergewinnmarge soll demnach bei rund 3 Prozent liegen statt der bisher in Aussicht gestellten rund 6 Prozent. Das Wachstum sieht Krones unverändert bei 3 Prozent.

CARREFOUR

verkauft seine 32-prozentige Beteiligung an Cargo Property Assets an die Logistikimmobiliengesellschaft Argan für 290 Millionen Euro.

TELECOM ITALIA

Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für Telecom Italia auf Negativ von Stabil gesenkt, die Bonitätsnote Ba1 jedoch bekräftigt.

===

