MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.419,25 1.418,90 +0,0% +0,35 +10,7%

Silber (Spot) 15,31 15,31 +0,0% +0,00 -1,2%

Platin (Spot) 838,65 838,50 +0,0% +0,15 +5,3%

Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,1% +0,00 +1,5%

Gold stabilisierte sich im Verlauf nach Gewinnmitnahmen im Gefolge der Vortagesrally. Das zinslose Edelmetall wird gegenwärtig von Zinssenkungsspekulationen und fallenden Marktzinsen gestützt. Die Feinunze kostete im späten US-Geschäft kaum verändert 1.418 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

IRAN

Ungeachtet der Warnungen der Europäer vor einer Aushöhlung des Atomabkommens hat der Iran seinen Willen bekräftigt, ab Sonntag "unbegrenzt" Uran anzureichern.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Die konjunkturelle Abschwächung hinterlässt allmählich ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt, die deutsche Industrie rechnet mit einem Anstieg der Kurzarbeit. So sollen 8,5 Prozent der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe Kurzarbeit in den kommenden drei Monaten erwarten, wie aus der neuesten Umfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. Das wäre dann der höchste Wert seit Anfang 2013. Vor einem Jahr waren es noch 2,6 Prozent.

KROATION

will laut einem Agenturbericht in Kürze eine wichtige Weiche für eine künftige Euro-Mitgliedschaft stellen. Finanzminister Zdravko Maric kündigte an, die Teilnahme am europäischen Wechselkursmechanismus zu beantragen, wie Reuters berichtet.

BANKEN DEUTSCHLAND

Arbeitgeber und Gewerkschaften haben in den Tarifverhandlungen für die rund 200.000 Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken in der fünften Runde einen Durchbruch erzielt. Wie die Gewerkschaften Verdi und DBV mitteilten, erhalten die Bankbeschäftigten in zwei Stufen insgesamt 4,0 Prozent mehr Gehalt. Hinzu kommen zahlreiche Tarifregelungen zu Gesundheit und Qualifizierung sowie Vereinbarungen zur Modernisierung von Tarifverträgen.

ENERGIEVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Das Bundeswirtschaftsministerium schliesst nicht aus, dass mit dem Kohleausstieg weitere Kraftwerke entstehen könnten, die nur wenige Stunden im Jahr in Betrieb sind.

WACKER NEUSON

Einige Familienaktionäre wollen einen Teil der von ihnen gehaltenen Unternehmensaktien verkaufen. Das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren zur Platzierung begann am 3. Juli. Die Beteiligung der Familien Wacker und Neunteufel soll sich um 5 Prozentpunkte auf rund 58 Prozent verringern und der Streubesitz entsprechend auf bis zu 42 Prozent steigen.

AXA

Der Immobilieninvestor Axa Investment Managers übernimmt Northstar Realty Europe Corp. Der genaue Kaufpreis steht noch nicht fest. Northstar wurden an der Börse zuletzt mit rund 830 Millionen US-Dollar bewertet. Laut Northstar entspricht das Angebot einer geschätzten Bewertung von 17,03 Dollar je Aktie. Damit würde Axa eine Prämie von 16,4 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs vom 6. November zahlen.

BOEING

hat nach den Abstürzen zweier Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX Entschädigungszahlungen von 100 Millionen Dollar an die Hinterbliebenen angekündigt.

FACEBOOK

Bei den Onlinediensten Facebook, Instagram und Whatsapp sind am Mittwoch weltweit Störungen aufgetreten. Facebook erklärte, man arbeite an einer Lösung. Beim Hochladen von Fotos, Videos und anderen Dateien kam es demnach zu Problemen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 01:31 ET (05:31 GMT)