MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Do, 17.15 Uhr

EUR/USD 1,1363 -0,1% 1,1368 1,1363

EUR/JPY 122,31 -0,2% 122,56 122,52

EUR/CHF 1,1083 -0,2% 1,1103 1,1110

EUR/GBR 0,8968 -0,1% 0,8973 0,8970

USD/JPY 107,64 -0,2% 107,81 107,82

GBP/USD 1,2669 +0,0% 1,2669 1,2667

Bitcoin

BTC/USD 10.795,25 0,59 10.731,75 11.752,25

Der Dollar, der zunächst von der Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits gestützt worden war, kam mit dem Bericht über die chinesischen Forderungen zurück. Der Euro stieg im Gegenzug auf zuletzt 1,1370 Dollar. Im Tagestief hatte die Gemeinschaftswährung knapp 1,1350 Dollar gekostet. Im asiatischen Handel tendierte der Euo knapp unter der Marke von 1,1370 Dollar seitwärts. Dagegen legt der "sichere Hafen" Yen gegenüber dem Dollar zu. Der Greenback fällt auf rund 107,60 Yen, nach einem Tageshoch von 108,16 Yen am Vortag.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,14 59,43 -0,5% -0,29 +24,2%

Brent/ICE 66,20 66,55 -0,5% -0,35 +20,0%

Der Höhenflug der Ölpreise fand ein vorläufiges Ende. Sie hatten am Vortag kräftig zugelegt, nachdem das US-Energieministerium einen überraschend kräftigen Abbau der US-Ölvorräte gemeldet hatte. WTI notierte 0,1 Prozent höher bei 59,43 Dollar. Brent verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 66,55 Dollar. Auch am Ölmarkt würden die Weichen von den Ergebnissen des G20-Gipfels gestellt, hiess es. Eine Einigung im Handelskonflikt könnte die Nachfrage beflügeln, ein Scheitern dürfte diese belasten. In Asien gaben die Ölpreise erneut leicht nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.420,27 1.409,56 +0,8% +10,71 +10,7%

Silber (Spot) 15,31 15,27 +0,2% +0,04 -1,2%

Platin (Spot) 816,39 815,00 +0,2% +1,39 +2,5%

Kupfer-Future 2,71 2,71 -0,1% -0,00 +2,6%

Der Goldpreis bewegte sich ebenfalls kaum und gewann im späten Handel 0,1 Prozent auf 1.409 Dollar. Er hatte am Dienstag knapp unter 1.440 Dollar den höchsten Stand seit sechs Jahren erreicht. Schwindende Zinssenkungsspekulationen und die wieder erwachte Risikofreude der Anleger hatten das Interesse der Anleger an dem als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten beliebten Edelmetall jedoch gedämpft und den Preis zurückkommen lassen. Im asiatischen Handel zieht der Preis für das Edelmetall wieder an und liegt knapp unter der Marke von 1.420 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CHINA / USA

Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel in Japan hat Wirtschaftsberater Larry Kudlow versichert, dass es für den Dialog zur Beilegung des Handelsstreits zwischen Washington und Peking von keiner Seite Vorbedingungen gebe. "Es gibt keine Vorbedingungen für diese Gespräche", sagte Kudlow am Donnerstag. "Das ist sehr wichtig."

IRAN / USA

Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump ein Signal der Entspannung entsandt. "Wir haben viel Zeit. Es gibt keine Eile, sie (die Iraner) können sich Zeit nehmen", sagte Trump am Freitag am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka. "Es gibt überhaupt keinen zeitlichen Druck." Er hoffe, dass der Konflikt sich letztlich beilegen lasse.

BANKENSTRESSTEST USA

Die grossen US-Banken haben den zweiten Teil des jüngsten Banken-Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve allesamt bestanden. Die Fed kam zu dem Schluss, dass die Kapitalverwendungspläne der Institute den Erwartungen der Notenbank entsprechen. Es war erst das zweite Mal, seit die Fed mit der Durchführung der Prüfungen begonnen hat, dass keine Bank scheiterte. Die Fed ermahnte jedoch die Credit Suisse wegen ihrer Prognosen zu den Handelsverlusten und räumte ihr vier Monate Zeit ein, um ihre Kapitalplanungsprozesse zu verbessern.

BONITÄT USA

S&P Global hat die Bonität der USA mit "AA+" bestätigt. Auch der Ausblick bleibt stabil.

US-AUSSENPOLITIK

Der designierte US-Verteidigungsminister Mark Esper hat die Nato-Verbündeten aufgefordert, Washington in seiner Iran-Strategie zu unterstützen. Die Alliierten sollten "öffentliche Erklärungen in Betracht ziehen, die Irans schlechtes Verhalten verurteilen", sagte Esper.

EU-PERSONALPOLITIK

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Notwendigkeit bekräftigt, beim EU-Sondergipfel am Sonntag einen Durchbruch bei der Besetzung europäischer Spitzenjobs zu erzielen. Die Nominierungen müssten erfolgen, sonst drohe "ein Zyklus institutioneller Funktionsstörung", sagte Macron. Es werde dann "drei Namen" für die Posten geben, deren Besetzung von den EU-Staats- und Regierungschefs abhänge.

E-MOBILITÄT

Die FDP-Bundestagsfraktion hat bei der geplanten Batteriezell-Förderung vor einer möglichen Steuerbegünstigung chinesischer Unternehmen gewarnt. "Offenbar können mit dem Förderprogramm auch chinesische Unternehmen gefördert werden - solange sie in Deutschland produzieren", sagte Fraktionsvize Michael Theurer gegenüber Dow Jones News.

ALLIANZ

Zum Jahreswechsel kommt es zu einem Wechsel im Vorstand der Allianz SE. Die für Human Resources, Legal, Compliance sowie Mergers & Acquisitions zuständige Helga Jung geht im Dezember in den Ruhestand. Die Nachfolge soll Renate Wagner antreten.

VOLKSWAGEN / TRATON

Volkswagen wird beim Börsengang der Lkw-Tochter Traton mit geringeren Einnahmen begnügen müssen als zunächst erhofft. Die Aktie werden zu je 27 Euro und damit am unteren Ende der Preisspanne von 27 bis 33 Euro ausgegeben. VW wollte mit dem Börsengang bis zu 1,9 Milliarden Euro erlösen, geworden sind es am Ende aber nur rund 1,5 Milliarden.

ORANGE / BT GROUP

Der französische Telekomdienstleister Orange will seine Beteiligung am britischen Wettbewerber BT Group verkaufen. Veräussert werden sollen die 2,5 Prozent am Grundkapital der Briten.

BOEING

Dem US-Flugzeugbauer droht bei seinem Problemflieger 737 Max ein weiterer Rückschlag. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, müssten die Maschinen voraussichtlich bis Ende dieses Jahres am Boden bleiben, nachdem die US-Behörden ein weiteres Sicherheitsrisiko bei den Flugzeugen gefunden hatten.

NIKE

Der US-Sportartikelhersteller hat in seinem Viertquartal wegen Investitionen und einer höheren Steuerquote weniger verdient als erwartet. Aber dank eines guten Wachstums in China und Nordamerika toppte der Adidas-Wettbewerber die Umsatzschätzungen und der Konzern litt entgegen der Befürchtungen nicht unter dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Nike-Chef Mark Parker sagte während einer Telefonkonferenz, der Handelskonflikt habe dem Unternehmen nicht geschadet und in China sehe man "weiterhin eine starke Dynamik."

