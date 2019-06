MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise zeigten sich volatil und nach der 9-prozentigen Rally der Vorwoche ohne klaren Trend. WTI verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 57,90 US-Dollar, Brent verbilligte sich indes um 0,5 Prozent auf 64,86 Dollar. Eine Eskalation im Nahen Osten dürfte Folgen für das Ölangebot haben. Preisdrückend wirkte dagegen ein Grossfeuer in einer wichtigen US-Raffinerie an der US-Ostküste. Dadurch dürfte die Ölnachfrage in den USA etwas sinken, hiess es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.427,63 1.419,55 +0,6% +8,08 +11,3%

Silber (Spot) 15,42 15,44 -0,1% -0,02 -0,5%

Platin (Spot) 813,23 814,50 -0,2% -1,27 +2,1%

Kupfer-Future 2,71 2,71 0% 0 +2,4%

Gold verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 1.419 US-Dollar. Händler verwiesen auf die fallenden Marktzinsen, den schwächelnden Dollar, aber auch auf den Ruf des Goldes als sicherer Anlagehafen in Krisenzeiten. In Asien setzte der Goldpreis seine AUfwärtstendenz fort und kletterte auf ein neues Jahreshoch bei 1.439 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

UN-SICHERHEITSRAT

Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat der UN-Sicherheitsrat zu "Zurückhaltung" und "Dialog" aufgerufen. In einer gemeinsamen Presseerklärung mahnten die 15 Mitglieder des Sicherheitsrats am Montag Massnahmen an, um die Spannungen in der Golf-Region zu entschärfen.

USA / IRAN

US-Präsident Donald Trump hat "harte Sanktionen" gegen Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei angeordnet. Chamenei sei für die destabilisierenden Aktivitäten des Iran "ultimativ verantwortlich", erklärte Trump. "Wir haben nicht um einen Konflikt gebeten", sagte Trump. Abhängig von der Antwort des Iran könnten die Sanktionen umgehend enden - oder sie "könnten von jetzt an Jahre dauern".

Der iranische UN-Botschafter hat die USA angesichts der massiven Spannungen zwischen beiden Ländern zu einem Ende ihrer "militärischen Abenteuerlust" aufgefordert. Gespräche mit Washington lehnte der iranische UN-Botschafter ab. Dafür herrsche derzeit nicht die richtige "Atmosphäre".

SANKTIONEN RUSSLAND

Die Parlamentarier-Versammlung des Europarats hat den Weg für einen Verbleib Russlands in der paneuropäischen Organisation geebnet. Sie stimmte in der Nacht für eine Änderung ihrer Geschäftsordnung, die de facto auf das Ende der 2014 nach der Krim-Annexion gegen die russische Delegation verhängten Sanktionen abzielt. Ungeachtet heftiger Proteste vor allem von ukrainischen Abgeordneten beugte sich die Versammlung damit den Forderungen Russlands.

US- GELDPOLITIK

Der Präsident der US-Notenbankfiliale in Dallas, Robert Kaplan, hat allzu heftigen Zinssenkungsspekulationen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die Fed die Zinssätze in den kommenden Monaten senken müsse.

LINDE

hat einen langfristigen Gasliefervertrag mit dem US-Konzern Exxon Mobil geschlossen und will 1,4 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Anlage in Singapur investieren.

DEUTSCHE WOHNEN

verpflichtet sich für alle seine Wohnungen in Deutschland verbindlich, bei Modernisierungen die Bruttowarmmiete nur so zu erhöhen, dass sie maximal 30 Prozent des Nettoeinkommens eines Haushaltes beträgt. Jede vierte neu zu vermietende Wohnung soll zudem an Mieter vergeben werden, die einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Zugleich kritisierte der Konzern, das geplante Einfrieren der Mieten in Berlin würde dem dortigen Immobilienmarkt für Neubau und notwendige Bestandsinvestitionen die Luft abdrücken - denn ein Mietendeckel sei zugleich ein Investitionsdeckel.

MORPHOSYS

Der Aufsichtsrat bestellte Jean-Paul Kress zum neuen CEO mit Wirkung zum 1. September 2019.

CAPGEMINI/ALTRAN

Capgemini will den vor allem in der Technologieberatung tätigen Wettbewerber Altran übernehmen und bietet 14 Euro in bar je Altran-Aktie. In Summe beläuft sich die Bewertung auf 3,6 Milliarden Euro ohne Schulden. Altran schlossen am Montag mit einem Kurs von 11,47 Euro. Aus der Fusion, der beide Boards bereits zugestimmt haben, ginge ein IT-Beratungskonzern mit einem Umsatz von 17 Milliarden Euro und mehr als 250.000 Beschäftigten hervor.

