MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Euro konnte gegenüber dem Dollar seine jüngsten Gewinne noch weiter ausbauen. Er hatte schon an den vergangenen Tagen wegen der angekündigten Lockerung der US- Geldpolitik gegen den schwächelnden Greenback zugelegt. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1370 Dollar und damit in der Nähe ihres Tageshochs.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,82 57,43 +0,7% 0,39 +21,5%

Brent/ICE 65,48 65,20 +0,4% 0,28 +18,7%

Die Ölpreise wurden von der sich verschärfenden Krise zwischen den USA und dem Iran angetrieben. Zudem kam es in einer Raffinerie in Philadelphia zu einer Explosion. Der Preis für ein Fass der Sorte WTI erhöhte sich zum US-Settlement um weitere 0,6 Prozent auf 57,43 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Plus von rund 9 Prozent zu Buche. Brent gewann 1,2 Prozent auf 65,20 Dollar. Im asiatischen Handel am Montag bauen die Ölpreise ihre Gewinne noch leicht aus.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.404,10 1.399,49 +0,3% +4,61 +9,5%

Silber (Spot) 15,35 15,34 +0,1% +0,01 -0,9%

Platin (Spot) 812,88 809,50 +0,4% +3,38 +2,1%

Kupfer-Future 2,70 2,70 0% 0 +2,4%

Der Goldpreis legte weiter zu und stand zum US-Settlement mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 1.400,10 Dollar erstmals seit sechs Jahren wieder über dieser Marke. In der Spitze war das Edelmetall bis auf 1.412 Dollar geklettert. Die sich weiter verschärfende Lage im Nahen Osten und die Niedrigzinspolitik der grossen Notenbanken sorgten weiter für Auftrieb. Nach Ansicht der Citi-Analysten sei in den kommenden zwölf Monaten ein Anstieg bis in den Bereich zwischen 1.500 und 1.600 Dollar möglich.

Die US-Regierung hat nun mit Cyber-Attacken gegen die Infrastruktur der iranischen Revolutionsgarden auf den Abschluss einer US-Drohne durch den Iran reagiert. Zugleich kündigte die Trump-Regierung weitere Sanktionen gegen den Iran an.

Laut Fed-Gouverneurin Lael Brainard sind die Risiken für die ökonomischen Aussichten in den vergangenen Wochen gestiegen. Sie sei zwar weiterhin der Ansicht, dass die USA auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament stehen, die "politische Unsicherheit" habe seit Anfang Mai jedoch zugenommen, sagte sie.

Klarer Sieg für die Opposition in Istanbul: Bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl hat der Kandidat der Republikanischen Volkspartei (CHP), Ekrem Imamoglu, am Sonntag mit 54 Prozent eine deutliche Mehrheit errungen. Sein Rivale Binali Yildirim von der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) gestand seine Niederlage ein, auch Präsident Recep Tayyip Erdogan gratulierte zur Wahl.

- Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

MDAX

+ NEUAUFNAHME

- Grenke

+ HERAUSNAHME

- Wacker Chemie

SDAX

+ NEUAUFNAHME

- DMG Mori

- Eckert & Ziegler

- Wacker Chemie

+ HERAUSNAHME

- Grenke

- Hapag-Lloyd

- Vossloh

Stoxx-Europe-600

+ NEUAUFNAHME

- Grand City Properties (Deutschland)

- Amplifon (Italien)

- JD Sports Fashion (Grossbritannien)

- IWG plc (Grossbritannien)

- Greggs (Grossbritannien)

- Ashmore Group (Grossbritannien)

- Belimo Holding (Schweiz)

- Indutrade (Schweden)

- Topdanmark (Dänemark)

+ HERAUSNAHME

- 1&1 Drillisch (Deutschland)

- Aareal Bank (Deutschland)

- Aurubis (Deutschland)

- Siltronic (Deutschland)

- Kindred Group (Schweden)

- FLSmidth & Co (Dänemark)

- William Hill (Grossbritannien)

- Daily Mail & General Trust (Grossbritannien)

- Imerys (Frankreich)

Die US-Grossbanken verfügen über ausreichend Reserven, um auch in einem schweren wirtschaftlichen Abschwung weiter Kredite zu vergeben. Dies ergab der erste Teil des Stresstests der US-Notenbank. Die Federal Reserve teilte mit, dass 18 der grössten US-Banken einen extremen Marktschock überstehen könnten - einschliesslich einer zweistelligen Arbeitslosigkeit und eines 50-prozentigen Einbruchs am US-Aktienmarkt. Sie verfügten dann weiterhin über ausreichend Kapital, um operativ tätig zu bleiben.

DEUTSCHE BANK / US-STRESSTEST

Die US-Notenbank hat der US-Tochter der Deutschen Bank AG, der DB USA Corporation (DBUSA) nach dem aktuellen Stresstest erneut eine sehr gute Eigenkapitalausstattung bescheinigt. Nach Mitteilung der Deutschen Bank fiel die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) auch im negativsten Szenario nicht unter 14,8 (2018: 12,2) Prozent. Vorgeschrieben sind 4,5 Prozent. Bei der Verschuldungsquote (Tier 1 Leverage Ratio) erreichte die DBUSA 6,9 (5,7) Prozent, gefordert sind 4,0 Prozent.

Nach der Mitte Mai verkündeten Übernahme des Coppertone-Geschäfts von Bayer stellt der Konsumgüter-Konzern weitere Zukäufe in Aussicht. "Coppertone ist als ein erster Schritt unseres Plans anzusehen, auch anorganisch zu wachsen", sagt Dessi Temperley, seit 2018 Finanzchefin des Hamburger DAX-Konzerns, der Börsen-Zeitung.

tauscht im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung Schulden in Eigenkapital. Damit stärkt das Unternehmen nach eigenen Angaben die Liquidität und die Eigenkapitalbasis.

Das Immobilienunternehmen ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden CEO Rabin Savion fündig geworden. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, wurde Ran Laufer zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Er wird seine Tätigkeit am 23. Juli aufnehmen. Sein Vertrag läuft bis zum 22. Juli 2023.

will das Mieterhöhungsverbot des Berliner Senats vom Tisch haben und legt laut "Tagesspiegel" ein eigenes Konzept für einen Wohngipfel vor. Darin sollen Mietsteigerungen einkommensabhängig geregelt und beim Neubau Quoten für die Vermietung an sozial Schwächere festgelegt werden.

Morphosys hat positive Zwischenergebnisse einer Phase-2-Studie für eine B-Zell-Lymphom-Erkrankung vorgestellt.

Zwei Veranstaltungen in Japan könnten in dieser Woche darüber entscheiden, ob Fiatchrysler und Renault die Fusionsgespräche wieder aufnehmen. Anfang des Monats hatte Fiatchrysler ein Angebot für Renault fallen gelassen, wegen Drucks der französischen Regierung, dass Nissan mit an Bord müsse. Die Hauptversammlung von Nissan am Dienstag könnte ein neues Management berufen, dass dann die strategischen Vorteile einer Übereinkunft in den Vordergrund stelle, so die Hoffnung der Befürworter einer Fusion.

Die angestrebte Fusion der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US und Sprint bekommt weiteren Gegenwind. Wie die New Yorker Staatsanwältin Letitia James mitteilte, haben sich die Staatsanwälte von Hawaii, Massachusetts, Minnesota und Nevada einer Klage mehrerer Bundesstaaten gegen den Zusammenschluss angeschlossen. Bisher stehen 14 Staaten auf der Liste.

