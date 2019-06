MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Deutlich unter Druck standen die Ölpreise. Die US-Rohöllagerbestände haben sich nach Angaben der Regierung unerwartet stark gegenüber der Vorwoche ausgeweitet. Analysten hatten lediglich einen knappen Anstieg vorhergesagt. Am Vorabend hatte bereits das private API einen kräftigen Anstieg vermeldet. "Dies verschärft die Sorgen um eine nachlassende Ölnachfrage", sagt Analyst Stephen Brennock von PVM. WTI fiel um 4,2 Prozent auf 51,14 Dollar, das war das tiefste Settlement seit rund fünf Monaten. Für Brent ging es um 4 Prozent auf 59,82 Dollar nach unten.

Mit der wieder steigenden Skepsis der Anleger zeigte sich der "sicheren Häfen" Gold etwas fester. Aber auch die schwachen Inflationsdaten stützten, befeuerten sie doch Zinssenkungsspekulationen. Der Preis für die Feinunze verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 1.333 Dollar.

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat im Senat erneut zu den mutmasslichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf von 2016 ausgesagt. Die Befragung von Donald Trump junior fand hinter verschlossenen Türen statt. Vor Beginn sagte er zu Reportern, er habe an seinen früheren Aussagen im Kongress "nichts zu korrigieren".

Bei den schwersten politischen Unruhen seit der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China sind in Hongkong mindestens 70 Menschen verletzt worden. Das berichtete der Rundfunksender RTHK unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden. Zehntausende Menschen blockierten aus Protest gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz Hauptverkehrsstrassen und das Regierungsviertel, es kam zu Zusammenstössen mit der Polizei.

Japans Regierungschef Shinzo Abe hat den Iran dazu aufgerufen, eine "konstruktive Rolle" im Nahen Osten einzunehmen. Teheran müsse dazu beitragen, "Frieden und Stabilität" in der Region zu schaffen, sagte Abe nach einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani in Teheran.

Gegen den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa sind wegen einer dubiosen Wahlkampfspende Ermittlungen eingeleitet worden. Wie das Präsidialamt mitteilte, erhielt Ramaphosa von der Anti-Korruptions-Beauftragten Busisiwe Mkhwebane die Aufforderung, sich bis zum 21. Juni zu dem Vorgang zu äussern.

Die Arbeitslosigkeit in Australien war im Mai höher als erwartet. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen in den kommenden Monaten gesenkt werden, um die Wirtschaft zu stützen, die so langsam wächst wie seit zehn Jahren nicht. Die Arbeitslosenquote lag im Mai unverändert zum April bei 5,2 Prozent. Ökonomen hatten einen leichten Rückgang auf 5,1 Prozent erwartet.

Italien hat in einem syndizierten Verfahren den Kapitalmarkt in Milliardenhöhe angezapft. Die neue zwanzig Jahre laufende Anleihe erbrachte dem Staat eine Summe von 6 Milliarden Euro. Sie rentierten mit 3,149 Prozent.

macht sowohl personell als auch bei einem Investitionsprojekt einen Schnitt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vorstandsvorsitzenden Jürgen Schachler einstimmig mit sofortiger Wirkung freigestellt. Zudem stoppten Vorstand und Aufsichtsrat ein internes Investitionsprojekt des Konzerns und nehmen dafür Zusatzbelastungen im laufenden dritten Quartal ins Kauf.

Der Medizintechnikhersteller trimmt sich auf dem Weg an die Börse auf Wachstum - auch über Zukäufe. Man wolle zwar nicht zu einem Sammelplatz für Zukäufe werden, aber "Übernahmen gehen wir künftig noch aktiver an", sagte Philipp Schulte-Noelle, Vorstandschef und Finanzvorstand, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Bis zu 1 Milliarde Euro können wir stemmen", sagte der Manager.

Der Batteriehersteller startet seine angekündigte Kapitalerhöhung. Es sollen so viele Aktien unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre ausgegeben werden, dass ein Bruttoerlös von 100 Millionen Euro erreicht wird, teilte das Unternehmen mit. Der Erlös dient der Finanzierung einer Ausweitung der Produktionskapazitäten im stark wachsenden Bereich der wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen.

Entdeckte Emails könnten Verbindungen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu möglicherweise problematischen Datenschutzpraktiken des sozialen Netzwerks offenbaren. Das berichten mehrere Informanten. Die Mails seien gefunden worden, nachdem US-Bundesbehörden im Zuge von Datenschutzermittlungen Informationen bei Facebook angefordert hätten. Bei dem US-Konzern herrsche nun die Sorge, die Mails könnten - zumindest in der Öffentlichkeitswahrnehmung - dem sozialen Netz schaden, sagte einer der Informanten.

Der kanadische Sportbekleidungshändler Lululemon Athletica hat seinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr angehoben, nachdem das Wachstum durch Onlinekäufe und neue Kollektionen den Gewinn im abgelaufenen Quartal getrieben hat.

Der chinesische Autokonzern Geely und der südkoreanische Chemiekonzern LG Chem haben ein Joint Venture zur Fertigung von Batterien für Elektroautos gegründet.

