MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise stabilisierten sich zunächst vom Einbruch des Vortages, zogen dann aber mit den Mexiko-Schlagzeilen kräftig an. WTI stieg um 1,7 Prozent auf 52,59 Dollar, für Brent ging es um 1,9 Prozent auf 61,67 Dollar nach oben. Im Späthandel zogen die Preise dann weiter an. Ohne die drohenden Zölle gegen Mexiko seien die Nachfragezweifel zwar nicht ausgeräumt, würden aber spürbar zurückgehen, hiess es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.332,71 1.335,55 -0,2% -2,84 +3,9%

Silber (Spot) 14,88 14,90 -0,1% -0,02 -4,0%

Platin (Spot) 805,38 803,50 +0,2% +1,88 +1,1%

Kupfer-Future 2,66 2,65 +0,3% +0,01 +0,6%

Der Goldpreis baute seine längste Aufwärtsphase seit rund 18 Monaten aus. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.333 Dollar. Das übergeordnete Thema Zinssenkung liefere den Haupttreiber für das Edelmetall, hiess es.

DEUTSCHLAND

Der Höhenflug der Grünen dauert an. Im neuen ARD-"Deutschlandtrend" gewinnen die Grünen im Vergleich zum Vormonat sechs Prozentpunkte und landen mit 26 Prozent auf dem ersten Platz. Die Union verliert drei Punkte und kommt auf 25 Prozent, während die SPD um sechs Punkte auf 12 Prozent abstürzen. Damit erreichen die Grünen ihren Spitzenwert im ARD-"Deutschlandtrend", während die SPD im Rekordtief landen. Die Union lag bereits im Oktober 2018 bei nur 25 Prozent.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, ist der Ansicht, bei grundlegenden Wirtschaftsveränderungen müssten die Notenbanker ihre zukünftige Geldpolitik neu bewerten. "Zukünftige Erholungen werden langsam verlaufen, und ein langsames Wachstum ist in der Regel durch eine niedrige Inflation gekennzeichnet", sagte er.

ITALIEN

Nach einem erbitterten Koalitionsstreit und einer Rücktrittsdrohung von Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte haben seine beiden Stellvertreter Matteo Salvini und Luigi Di Maio ihren Willen zur Zusammenarbeit bekräftigt. Eines der wichtigsten Ziele der italienischen Regierung seien Steuersenkungen, erklärten Salvini und Di Maio.

SPANIEN

Fast sechs Wochen nach der Parlamentswahl in Spanien hat König Felipe VI. den amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez mit der Regierungsbildung beauftragt.

USA / IRAN

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben offen für Gespräche mit dem Iran. "Ich verstehe, dass sie reden wollen, und wenn sie reden wollen, ist das gut", sagte Trump und weiter: "Wir werden reden, aber eine Sache, die sie nicht haben können, sind Atomwaffen."

5G-Auktion

Bei der 5G-Frequenzauktion haben die Gebote etwas kräftiger angezogen als in den vergangenen Tagen. Grund ist der Eingriff der Bundesnetzagentur, die das Mindestgebot angehoben hatte, um die schleppende Auktion zu beschleunigen. Nach der 481. Runde lag das Gebotsvolumen insgesamt bei rund 6,370 Milliarden Euro. Das waren knapp 130 Millionen mehr als am vorherigen Auktionstag.

DEUTSCHE BANK

Die Staatsanwaltschaft Köln hat laut Medienberichten ihre Ermittlungen gegen Deutschen-Bank-Mitarbeiter wegen einer möglichen Beteiligung an "Cum-Ex"-Geschäften ausgeweitet. Darunter seien auch ein amtierender Vorstand sowie frühere Vorstandsmitglieder.

DEUTSCHE BANK

Die Demokraten im US-Senat haben die US-Notenbank Fed aufgefordert, die Beziehungen der Deutschen Bank zu Präsident Donald Trump und seinem Schwiegersohn Jared Kushner zu überprüfen. Dabei geht es um Geldwäsche-Vorwürfe.

DERMAPHARM

beteiligt sich mehrheitlich mit 70 Prozent an der Fitvia GmbH. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.

DEUTSCHE BAHN

fasst einem Agenturbericht zufolge neben dem Verkauf der internationalen Nahverkehrstochter Arriva auch einen Teilverkauf des Logistikers Schenker ins Auge. Da eine Veräusserung von Arriva alleine die Finanzlücke im Konzern nicht schliessen könne, wolle der Vorstand Investoren an Schenker beteiligen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Aufsichtsratskreise.

HSH NORDBANK

Das Landgericht Hamburg hat das Strafverfahren gegen fünf von sechs ehemaligen Vorständen der HSH Nordbank gegen eine Geldauflage von insgesamt 4,85 Millionen Euro vorläufig eingestellt.

SANOFI

ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschef Olivier Brandicourt bei der Konkurrenz fündig geworden. Novartis-Manager Paul Hudson soll den Chefposten am 1. September übernehmen. Brandicourt habe sich entschieden, in den Ruhestand zu treten.

