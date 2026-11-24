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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der europäische Automarkt hat im Oktober dank einer anhaltend starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ein moderates Wachstum verzeichnet. Wie die europäische Herstellervereinigung Acea mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und in Grossbritannien um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf rund 1,13 Millionen Fahrzeuge. Für die ersten zehn Monate des Jahres stand mit insgesamt 11,68 Millionen Autos ein Absatzplus von 6,0 Prozent zu Buche. Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) erzielten einen kräftigen Zuwachs von 56,1 Prozent auf 352.026 Einheiten in der Gesamtregion. Die Zulassungen von Plug-in-Hybriden kletterten um 9,2 Prozent auf 127.625 Einheiten, während Hybridelektrofahrzeuge (HEV) mit 371.952 Autos nahezu auf Vorjahresniveau verharrten (-0,3 Prozent). Dagegen schrumpften die Verkäufe von Benzinern um 28,3 Prozent auf 191.635 Stück und jene von Dieselfahrzeugen um 30,2 Prozent auf 54.754 Einheiten. Bei den deutschen Herstellern verzeichnete der Volkswagen-Konzern im Oktober laut Acea einen Absatzrückgang von 7,6 Prozent auf 286.055 Einheiten. Die BMW Group verbuchte ein Plus von 4,6 Prozent auf 86.043 Autos, während die Verkäufe von Mercedes-Benz mit 56.496 Pkw leicht um 0,9 Prozent über dem Vorjahreswert lagen.

Bei den reinen Elektroautoherstellern legte der Absatz von Tesla um 76,6 Prozent auf 12.116 Fahrzeuge zu, während der chinesische Konkurrent BYD seine Verkäufe um 118,9 Prozent auf 38.755 Autos steigerte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag

22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex November

PROGNOSE: 90,5

zuvor: 90,2

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 89,3

zuvor: 88,8

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 91,5

zuvor: 91,6

-BE

15:00 Geschäftsklimaindex November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -9,8

-US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens November

PROGNOSE: 92,2

zuvor: 91,7

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 25.429,00 +0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.271,25 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 26.867,25 +0,2

Topix (Tokio) 3.764,88 +2,5

Hang-Seng (Hongk.) 22.205,61 -0,8

Shanghai-Comp. 3.545,02 +0,2

Montag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.337,27 +2,2

DAX-Future 25.388,00 +2,0

MDAX 29.296,26 +1,9

TecDAX 3.885,94 +2,0

SDAX 17.133,13 +2,2

Euro-Stoxx-50 6.074,47 +2,2

Stoxx-50 5.285,94 +1,9

XDAX 25.387,46 +0,2

Dow-Jones 49.595,31 +3,0

S&P-500 7.237,17 +4,7

Nasdaq Composite 24.089,56 +6,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach der Rally am Montag in Reaktion auf die Rückkehr von Jensen Huang als CEO von Nvidia dürften Europas Börsen wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Das Comeback von Huang ist nach Einschätzung von XTB ein zweischneidiges Schwert. Einerseits verkörpere Huang "die Nvidia-Story, die KI-Vision, die Kundenbeziehungen und die Rockstar-Aura des Konzerns stärker als jede andere Person. Nach dem scharfen Abverkauf der vergangenen Tage war eine heftige Gegenbewegung deshalb geradezu klassisch". Andererseits wäre für die Rückkehr nachhaltigen Vertrauens der Anleger ein unbelasteter Nachfolger wichtiger gewesen. Derweil hat eine falkenhafte Rede von New Yorks Fed-Präsident John Williams die Anleger an die Zinserhöhungsrisiken erinnert. Die US-Notenbank müsse weitere, möglicherweise beschleunigte Massnahmen ergreifen, um die Inflation einzudämmen, so Williams. Positiv für die Börsen ist der anhaltende Rückgang des Ölpreises. Die Öltransporte durch die Strasse von Hormus bewegen sich trotz der jüngsten iranischen Angriffe weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Nach den europäischen Einkaufsmanagerindizes richten sich die Blicke am Vormittag auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex. Für den Monat November rechnen Ökonomen mit einer leichten Verbesserung auf 90,5 Punkte nach 90,2 im Vormonat.

Rückblick: Sehr fest - Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO sorgte für eine Erholungsrally an der Wall Street, in deren Sog es auch in Europa steil nach oben ging. Mit Huang als zentraler Führungsfigur von Nvidia dürfte die strategische Kontinuität des gesamten KI-Booms wiederhergestellt sein, so die Spekulation. Durch seinen zwischenzeitlichen Weggang ausgelöste Zweifel an der Zukunft des Unternehmens und den milliardenschweren Investitionen in KI wurden wieder ausgepreist. Der Stoxx-Subindex der Technologieaktien gewann 5,5 Prozent. Im DAX waren die "KI-Aktien" Siemens Energy und Infineon mit Gewinnen von 6,9 und 6,6 Prozent die Tagessieger. ASML, STMicro und BE Semiconductor verzeichneten Gewinne von bis zu 9,3 Prozent. ABB stiegen um 4,6 Prozent. Dass ABB die deutsche Ziehl-Abegg für 2,65 Milliarden Dollar übernimmt, wurde zwar als teurer Zukauf gewertet, als strategisch aber sinnvoll. ABB baut damit sein Kühlungssegment aus. Nach dem Kurseinbruch am Freitag von fast 20 Prozent, erholten sich Abivax um 4,7 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hatte Anschuldigungen des aktivistischen Fonds Scorpion Capital zurückgewiesen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Die Bayer-Aktie verlor nach einem kräftigen Aufschlag in den ersten Handelsminuten am Ende des Tages 0,7 Prozent. Im Handel tat man sich mit einer Erklärung schwer angesichts durchweg positiver Kommentare von Analysten dazu, dass ein US-Gericht den von Bayer mit grossen Anwaltskanzleien ausgehandelten Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar final gebilligt hatte. Mit dem Vergleich sollen zigtausende Schadensersatzverfahren wegen angeblicher Krebserkrankungen als Folge des Einsatzes des Unkrautvernichters Roundup beigelegt werden. Die gute Kursentwicklung - seit Jahresbeginn ist die Aktie mehr als 40 Prozent gestiegen - könne Grund für die Kursreaktion gewesen sein, hiess es. Möglicherweise störten sich einige Anleger auch daran, dass die Zahl derjenigen Kläger, die sich an dem Vergleich nicht beteiligen, nicht veröffentlicht worden sei. Thyssenkrupp Nucera gaben um 0,9 Prozent nach. Der Spezialist für grünen Wasserstoff hatte enttäuschende Geschäftsergebnisse präsentiert. SFC Energy stiegen um 1,8 Prozent nach einem Erstauftrag über rund 1,7 Millionen kanadische Dollar von einem führenden Pipeline-Betreiber in Westkanada. 2G Energy meldete den bislang grössten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte für den deutschen Heimatmarkt, worauf die Aktie um 9,1 Prozent stieg.

USA - AKTIEN

Hausse - Die überraschende Wiedereinsetzung von Jensen Huang als CEO von Nvidia - offenbar auch auf Betreiuben durch US.Präsident Donald Trump - löste ein Kursfeuerwerk im gesamten Technologiesektor aus und auch darüber hinaus. Die Nvidia-Aktie schoss um 31 Prozent nach oben. Huangs ebenso überraschender Abgang hatte Zweifel an der Zukunft des Unternehmens und den milliardenschweren Investitionen in KI ausgelöst. Seine Rückkehr habe Unsicherheiten über die Lieferzusagen, die technologische Ausrichtung und mögliche politische Risiken rund um Nvidia wieder verringert, hiess es. Mit Huang als Führungsfigur von Nvidia scheine die strategische Kontinuität des gesamten KI-Booms wiederhergestellt. Aktien wie AMD, Intel oder Coreweave erholten sich um 6,8 bzw. 16,3 bzw. 22,3 Prozent. Dagegen ging es für die Anthropic-Aktie nach dem Kurseinbruch am Freitag um 8,5 Prozent um weitere 1,4 Prozent auf 87,64 Dollar nach unten. Die Nachricht über die Huang-Rückkehr machte eine Grossfusion im Cybersecurity -Segment fast zur Nebensache. Crowdstrike übernimmt im Zuge eines Aktientauschs Zscaler. Die Transaktion hat ein Volumen von 43,9 Milliarden Dollar. Die Crowdstrike-Aktie knickte um 8,9 Prozent ein. Überzeugende Quartalszahlen und ein erhöhter Ausblick für das Gesamtjahr bvon Crowdstrike kamen dagegen nicht an. Zscaler legten um 17,7 Prozent zu. Texas Pacific Land, ein bedeutender Eigentümer von Schürf- und Oberflächenrechten im Permian-Becken-Ölfeld, stimmte dem Kauf des Land- und Wassermanagement-Unternehmens Eaglerock Land für rund 3 Milliarden Dollar in Aktien zu. Texas Pacific gaben um 3,5 Prozent nach, während Eaglerock um 7,7 Prozent zulegten.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,66 +0,05

10 Jahre 4,92 +0,01

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen nach dem kräftigen Rücksetzer am Freitag wieder leicht nach oben. Zum Ausklang der Vorwoche hatte die Kurse der Anleihen stark zugelegt, weil es angesichts des Einbruchs am Aktienmarkt zu Umschichtungen in Anleihen gekommen war. Diese Bewegung sei mit der Erholungshausse bei Aktien teils wieder umgekehrt worden, hiess es.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 24, 2026 01:42 ET (06:42 GMT)