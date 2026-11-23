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+++++ FEIERTAG ++++++

MONTAG: In Japan wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bayer ist auf dem Weg zur Lösung seiner Glyphosat-Prozessrisiken einen wichtigen Schritt vorangekommen. Ein Gericht in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri hat am Freitag den von Bayer mit grossen Anwaltskanzleien ausgehandelten Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar final gebilligt. Mit dem Vergleich sollen zigtausende Schadensersatzverfahren beigelegt werden, in denen die Kläger ihre Krebserkrankungen (Non-Hodgkin-Lymphom) auf die Nutzung des Unkrautvernichters Roundup zurückführen. Bayer-Vorstandschef Bill Anderson sprach von einem entscheidenden Meilenstein in der Strategie des Unternehmens, sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen. Gegen die finale Genehmigung des Gerichts können allerdings noch Rechtsmittel eingelegt werden. Bayer machte keine Angaben dazu, wie viele der Kläger sich dem Vergleich letztlich angeschlossen haben. Man gehe aber davon aus, dass die Zahl der Kläger, die sich dagegen entschieden hätten, handhabbar sei, heisst es in einer Mitteilung. Nur ein Teil dieser Kläger dürften nach Einschätzung des Konzerns auch tatsächlich Klage einreichen. Hintergrund dafür ist eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA vom Sommer zugunsten von Bayer, die Klagen wegen fehlender Warnhinweise weitgehend der Boden entzogen. Dieser Klagegrund war in vielen der anhängigen Verfahren zentral. Bayer kündigte an, sich in den weiteren Prozessen entschieden verteidigen zu wollen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Eni 0,27 EUR

Intesa Sanpaolo 0,22 EUR

Unicredit 3,0034 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 47,7

zuvor: 46,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 46,6

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 49,8

zuvor: 49,5

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 52,3

zuvor: 52,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,2

zuvor: 53,4

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,2

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 51,4

zuvor: 51,4

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 52,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,7

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,8

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,8

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 56,1

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 54,9

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.911,00 +0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.076,25 +2,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.846,50 +2,9

Topix (Tokio) 3.674,22 -3,9

Hang-Seng (Hongk.) 22.398,01 -0,1

Shanghai-Comp. 3.526,22 -0,2

Freitag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 24.802,78 -2,6

DAX-Future 24.784,00 -3,0

MDAX 28.740,31 -2,6

TecDAX 3.810,97 -3,0

SDAX 16.758,56 -2,8

Euro-Stoxx-50 5.941,95 -2,8

Stoxx-50 5.186,16 -1,9

XDAX 24.607,58 -0,9

Dow-Jones 48.147,33 -1,9

S&P-500 6.910,39 -3,7

Nasdaq Composite 22.617,73 -5,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach dem Abverkauf am Freitag zeichnet sich für den Start am Montag an Europas Börsen ein erster vorsichtiger Stabilisierungsversuch ab. Unterstützung kommt von den Futures auf die US-Aktienindizes, die deutlich bis zu 3 Prozent im Plus liegen. In Asien geht es mit den Indizes zwar nach unten, sie liegen aber deutlich über den Tagestiefs. Ob die Stabilisierung gelingt, dürfte vor allem von der Entwicklung im Technologiesektor abhängen, der u.a. mit Bedenken über zu viel KI-Euphorie und hohe Bewertungen Auslöser der jüngsten Korrektur war. Am Vormittag könnten Einkaufsmanagerindizes für November aus Europa Akzente setzen, am Nachmittag solche aus den USA.

Rückblick: Sehr schwach - Im Handel war von einer breiten Marktkrise die Rede. Anthropic habe es nicht geschafft, die Märkte zu beruhigen, was deren Zweifel am KI-Boom betrifft. Die nächste Verkaufswelle laufe, und längst würden nicht mehr nur Technologieaktien verkauft, sagte Marktkenner Thomas Altmann von QC Partners. Sämtliche Bewertungen würden hinterfragt und man habe es mit einer regelrechten Flucht aus Aktien zu tun. Zusätzlicher Verkaufsdruck komme von der Geldpolitik mit global steigenden Zinserhöhungserwartungen. Aus Deutschland waren dazu passend extrem hohe Erzeugerpreise für Oktober gemeldet worden. Am Anleihemarkt stiegen die Kurse deutlich, was als klarer Beleg gewertet wurde, dass Anleger aus Aktien in Anleihen umschichteten. Klar am Ende lagen Technologieaktien, der Stoxx-Subindex brach um 5,3 Prozent ein. Einzelwerte wie BE Semiconductor, ASML, STMicroelectronics, Infineon und Aixtron sackten bis zu 10,8 Prozent ab. Aktien von Anbietern von Energieinfrastruktur für Rechenzentren wie Siemens Energy, Schneider Electric und ABB gaben bis zu 6,6 Prozent nach. Nach Geschäftszahlen, die einen deutlichen operativen Gewinnrückgang zeigten, stürzten Vallourec um 14,6 Prozent ab. Höhere Logistikkosten infolge des Iran-Konflikts und Produktionsstörungen in den USA belasteten das Ergebnis. Andere Stahlaktien wie Salzgitter, Thyssenkrupp und Arcelormittal verloren im Sog bis zu 8 Prozent. Am besten hielten sich Aktien aus defensiven Branchen wie Pharma, Versorgung oder Nahrungsmittel. Der Index der Nahrungsmitteltitel stieg sogar um 0,8 Prozent. Auch Immobilienaktien kamen mit einem Minus von 0,6 Prozent glimpflich davon. Stützend wirkten hier deutlich gesunkene Marktzinsen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr schwach - Gegen den Markt gewannen Fresenius Medical Care (FMC) 2,4 Prozent. Hier stützte laut Marktteilnehmern, dass der FMC-CEO Aktien im Wert von rund 500.000 Dollar erworben hat. Käufe von Vorstandsmitgliedern würden oft als Vertrauensbeweis in das eigene Unternehmen gewertet. Deutz verloren weitere 0,6 Prozent, obwohl der Motorenbauer, dessen Aktie zuletzt durch einen Leerverkäufer-Bericht stark unter Druck geraten war, hatte zu den Vorwürfen Stellung bezogen und zentrale Schlussfolgerungen als unbegründet zurückgewiesen. Für Dermapharm ging es um 2,1 Prozent nach unten. Die Finanzaufsicht Bafin hält den Konzernabschluss für 2025 für fehlerhaft. Flatexdegiro stiegen dagegen mit der Mitteilung eines Aktienrückkaufs um 2,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp Nucera verloren auf Tradegate nach Börsenschluss nach am Abend gemeldeten schwachen Geschäftszahlen weitere 1,6 Prozent. Im Xetra-Handel hatte der Kurs bereits gut 7 Prozent eingebüsst. Takkt wurden auf Tradegate rund 5 Prozent tiefer gesehen bei 1,97 Euro nach einer Gewinnwarnung .

USA - AKTIEN

Baisse - Marktteilnehmer werteten den massiven Kursrutsch vor allem weiter als Ausdruck wachsender Zweifel an der Rentabilität der gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz. Weder die starken Nvidia-Zahlen noch der Börsengang von Anthropic hätten diese Skepsis zerstreuen können. Es dränge sich der Eindruck auf, dass der KI-Boom mit dem Abgang von Jensen Huang bei Nvidia seinen Höhepunkt erreicht habe, hiess es. Zusätzlich belasteten hartnäckige Inflationssorgen und zunehmende Zinserhöhungserwartungen die Stimmung. Die Verkaufswelle erfasste zunehmend auch andere Branchen, so dass sich die Korrektur bei Technologieaktien zu einem breiten Ausverkauf am Aktienmarkt entwickelte. "Wir haben praktisch das gesamte Jahr ohne eine 10- oder 20-prozentige Korrektur verbracht, wie wir sie normalerweise erleben. Je länger man ohne eine solche auskommt, desto schneller und heftiger kann sie ausfallen, wenn sie eintritt, und sie kann genau die Werte treffen, die am stärksten gestiegen sind", sagte Eric Marshall, Präsident der in Dallas ansässigen Fondsgesellschaft Hodges Capital. Der Nasdaq-Composite weist nun seit Jahresbeginn ein minus von gut 2 Prozent auf. Der Dow und der S&P-500 liegen noch minimal im Plus. Nvidia sackten um weitere 14 Prozent ab. Händler verwiesen auf einen Bericht über eine Untersuchung der Bilanzierungspraktiken durch die US-Börsenaufsicht SEC. Zudem habe Kaliforniens Generalstaatsanwalt dem Unternehmen einen Fragenkatalog zu

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 23, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)