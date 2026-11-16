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16.11.2026 07:46:39

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Fitch Ratings hat die Kreditwürdigkeit Deutschlands mit Triple-A bestätigt und einen stabilen Ausblick gegeben. Deutschland könne die fiskalische Expansion bei öffentlichen Investitionen und Verteidigung, die die Staatsverschuldung auf einen anhaltenden Aufwärtspfad bringen werde, dank erheblicher fiskalischer und finanzieller Flexibilität tragen, heisst es zur Begründung. Für die mittelfristige fiskalische Konsolidierung und Reformperspektiven bestünden jedoch Risiken durch eine alternden Bevölkerung, schwaches Produktivitätswachstum, sinkende industrielle Wettbewerbsfähigkeit und politische Fragmentierung aus, so die Ratingagentur.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU

11:00 Industrieproduktion September

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/-1,1% gg Vj

-US

14:30 Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: 19,0

zuvor: 25,5

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 26.824,00 -0,0

E-Mini-Future S&P-500 7.545,00 -0,5

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.735,75 -1,1

Topix (Tokio) 3.901,37 -1,0

Hang-Seng (Hongk.) 23.762,17 +0,5

Shanghai-Comp. 3.592,96 -1,1

Freitag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 26.749,95 -0,1

DAX-Future 26.850,00 -0,2

MDAX 30.699,96 -0,5

TecDAX 4.075,90 -0,8

SDAX 17.737,60 -1,2

Euro-Stoxx-50 6.386,86 -0,2

Stoxx-50 5.522,60 +0,0

XDAX 26.783,72 +0,1

Dow-Jones 52.347,55 +0,1

S&P-500 7.561,67 -0,4

Nasdaq Composite 25.136,27 -0,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start rechnen Händler am Montag an Europas Börsen. Angesichts der Turbulenzen um Nvidia mit dem Rücktritt von CEO Jensen Huang stehen Technologieaktien weltweit unter Druck. Sorgen bereiten laut Marktteilnehmern vor allem Fragen hinsichtlich der künftigen Finanzierung des KI-Ausbaus, weil Huang Nvidia zu einem Hauptfinancier des Booms gemacht hatte. Aktien anderer Branchen und weniger technologielastige Börsenindizes könnten derweil von Umschichtungen profitieren, heisst es im Handel. Dazu wird auch der DAX gezählt. Schwächere Wirtschaftsdaten aus China sind derweil kein Kurstreiber für Europas Exportwerte. Aus Europa stehen zum Wochenbeginn keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA wird am Nachmittag der Empire State Manufacturing Index für November vorgelegt.

Rückblick: Knapp behauptet - Unter Druck stand der Technologiesektor, er war mit einem Minus von 1,7 Prozent der grösste Verlierer unter den Branchen im Stoxx-600. Teilnehmer verwiesen auf die schwache Entwicklung der Branchenwerte an der Wall Street. In der kommenden Woche stünden für die KI-Branche zwei wichtige Bewährungsproben an, hiess es. Nvidia lege am Dienstag Quartalszahlen vor, für Donnerstag wird der Börsengang von Anthropic erwartet. ASML fielen um 2,8, BE Semiconductor um 2,5 Prozent. Infineon waren mit einem Minus von 4,3 Prozent DAX-Tagesverlierer. Suss verloren 4,3 Prozent und Aixtron schlossen 4,7 Prozent niedriger. Trotz insgesamt guter Geschäftszahlen verlor die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont 3,8 Prozent. Beobachter monierten dass das Schmuckgeschäft weniger stark gewachsen sei als angenommen und das Wachstum sich sequenziell verlangsamt habe. Gut kamen die Ergebnisse des Versicherers Aviva (+3,4%) an, wohingegen Generali (-1,1%) enttäuschte. Im dritten Quartal habe nur das Lebengeschäft positiv überrascht, so Analyst William Hawkins von Keefe, Bruyette & Woods.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Relativ gelassen reagierte die Aktie von Mercedes-Benz auf die Ankündigung des Autokonzerns, nicht mehr in Deutschland zu investieren. "Das ist natürlich taktisch mit Blick auf Verhandlungen mit der IG Metall, zeigt aber, mit welch harten Bandagen künftig gekämpft wird", sagte ein Händler. Die Aktie schloss knapp im Plus. Die Versorgeraktien Eon und RWE gewannen 1,7 und 0,6 Prozent. Sie hätten von ihrem Status als defensive Werte profitiert. hiess es. CTS Eventim verbesserten sich um 1,7 Prozent. Das Ticketunternehmen verfehlte zwar die Erwartungen im dritten Quartal, bestätigte aber die Jahresziele. Der Vorstand zeigte sich zudem optimistisch für den Rest des Jahres.

XETRA-NACHBÖRSE

BMW haben sich nachbörslich unbewegt davon gezeigt, dass der Autobauer kurz vor Xetra-Handelsende einen Rückruf in den USA gemeldet hatte. Für Chapters ging es auf Tradegate um 3,5 Prozent nach oben auf 44,50 Euro, nachdem die Beteiligungsholding eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren zum Stückpreis von 44,00 Euro durchgezogen hatte.

USA - AKTIEN

Schwächer - Vor allem Technologieaktien wurden verkauft, schlossen aber über ihren Tagestiefs. Die weiter steigenden Marktzinsen verteuerten die Finanzierungskosten, wurde ein Belastungsfaktor neben weiteren genannt. Die US-Erzeugerpreise für Oktober trafen in der Kernrate die Schätzungen der Analysten und verfestigten die Erwartung einer nächsten Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember. Nvidia verloren nach dem Abgang von Jensen Huang als CEO weitere 2,0 Prozent. Für AMD es ging es um 8,8 Prozent abwärts, für Coreweave um 6,1 Prozent. Applied Materials verloren mit dem schwachen Technologiesektor 2,5 Prozent, obwohl der Halbleiterkonzern im vierten Geschäftsquartal einen sprunghaften Anstieg von Gewinn und Umsatz verzeichnete. Cisco hob den Ausblick für das Gesamtjahr an, nachdem Umsatz und Gewinn im jüngsten Quartal sprunghaft gestiegen waren. Die Aktie verlor dennoch 6,2 Prozent. Moniert wurden sinkende Margen. Daneben wurde über Gewinnmitnahmen spekuliert. Microsoft schlossen nach anfänglichen leichten Verlusten 0,2 Prozent im Plus, trotz der weltweiten Störungen von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,87 +0,01

10 Jahre 5,15 +0,05

Die US-Anleihen setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Nach den im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Erzeugerpreisen gaben die Renditen nur kurzzeitig etwas nach, ehe die unveränderte Erwartung einer erneuten Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember wieder für Auftrieb sorgte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:03

EUR/USD 1,1014 -0,1 -0,0007 1,1021 1,1032

EUR/JPY 175,73 -0,2 -0,2600 175,9900 176,3600

EUR/CHF 0,9241 -0,0 -0,0003 0,9244 0,9245

EUR/GBP 0,8341 -0,0 -0,0003 0,8344 0,8343

USD/JPY 159,56 -0,1 -0,1000 159,6600 159,8400

GBP/USD 1,3201 -0,1 -0,0014 1,3215 1,3220

USD/CNY 6,6693 -0,0 -0,0017 6,6710 6,6710

USD/CNH 6,6703 -0,1 -0,0043 6,6746 6,6745

AUS/USD 0,6759 -0,2 -0,0012 0,6771 0,6775

Bitcoin/USD 64.546,22 -0,7 -484,36 65.030,58 68.621,56

Der Dollar zeigte sich mit den anziehenden US-Renditen erneut fester. Der Euro gab auf 1,1021 Dollar nach von rund 1,1050 am Tag zuvor.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.840,87 -1,0 -39,17 3.880,04

Silber 47,28 -3,0 -1,45 48,73

Platin 1.478,28 -1,0 -15,30 1.493,58

Beim Goldpreis kam es nach den jüngsten deutlichen Abgaben zu einer leichten Gegenbewegung. Die Feinunze verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 3.880 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,42 +1,0 0,86 88,56

Brent/ICE 96,54 +0,7 0,70 95,84

Die Ölpreise zeigten sich im US-Handel wenig bewegt. Die Barrel der Sorte Brent verteuerte sich um ein halbes Prozent auf 96,38 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Immobilienmarkt

Die Immobilienpreise in China sind im Oktober gegenüber dem Vormonat etwas schneller gesunken, während sich der Rückgang im Jahresvergleich verringerte. Die Preise in 70 chinesischen Grossstädten fielen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,15 Prozent, nach einem Rückgang um 0,14 Prozent im Vormonat. Im Jahresvergleich gaben sie um 2,7 nach zuvor 3,0 Prozent nach.

CHINA - Konjunktur

Chinas Wirtschaft hat im vergangenen Monat an Schwung verloren. Die Einzelhandelsumsätze, ein zentraler Indikator für Chinas Binnenkonsum, stiegen im Jahresvergleich um lediglich 0,4 (September: 1,1) Prozent. Ökonomen hatten 0,9 Prozent geschätzt. Die Anlageinvestitionen gingen in den ersten zehn Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent zurück, hier hatten Ökonomen mit einem Rückgang von 7,0 Prozent gerechnet. Trotz über den Erwartungen liegender Exporte stieg Chinas Industrieproduktion im vergangenen Monat im Jahresvergleich lediglich um 4,8 Prozent. Dies war weniger als der Zuwachs von 5,5 Prozent im September und verfehlte zugleich die Konsensschätzung von 5,2 Prozent, so das Statistikamt.

JAPAN - Konjunktur

Japans Wirtschaft ist im Zeitraum von Juli bis September zum ersten Mal seit vier Quartalen geschrumpft. Das reale BIP sank auf das Jahr hochgerechnet um 0,1 Prozent. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft noch um 1,7 Prozent gewachsen. Der BIP-Deflator lag bei 2,4 nach 2,6 Prozent.

USA - Geldpolitik

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 01:47 ET (06:47 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

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Short 16’124.85 13.99 SCBA7U
Short 16’734.76 8.94 S2BYTU
SMI-Kurs: 15’242.73 16.11.2026 14:18:24
Long 14’556.27 19.37 S0VVBU
Long 14’228.76 13.67 SPB0BU
Long 13’647.32 8.99 SIB66U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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