MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Autobauer Mercedes-Benz stoppt vorerst seine Investitionen in Deutschland. Zudem werden Werksschliessungen in Deutschland und weitere Verlagerungen ins Ausland wahrscheinlicher. Das geht aus einem am Donnerstag im Intranet veröffentlichten Interview hervor, das das Handelsblatt einsehen konnte. Derzeit liefen beim Konzern Verhandlungen über Kostensenkungen in Deutschland zwischen Management und Arbeitnehmervertretern. Auch nach Monaten gibt es bisher keine Annäherung. "Wir haben im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen", erklärt Produktionsvorstand Michael Schiebe in dem Interview. Trotz intensiver Gespräche zeichne sich derzeit leider noch kein Lösungskorridor ab, sagte Arbeitsdirektorin Britta Seeger. "Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können." Der Autobauer will demnach, dass die Beschäftigten in Deutschland für das gleiche Gehalt länger arbeiten. Aus Sicht des Konzerns sind die Arbeitskosten in Deutschland im Vergleich zu den internationalen Standorten zu hoch. Die Gewerkschaft IG Metall wehrt sich gegen die Einschnitte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (09:45 Analystenkonferenz)

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU

11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj

1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj

2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj

-US

14:30 Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.776,00 -0,4

E-Mini-Future S&P-500 7.609,75 -0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.310,00 -0,3

Topix (Tokio) 3.944,07 +0,2

Hang-Seng (Hongk.) 23.667,92 -1,4

Shanghai-Comp. 3.637,63 -0,5

Donnerstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 26.771,88 +0,4

DAX-Future 26.868,00 +0,5

MDAX 30.858,13 -0,7

TecDAX 4.108,66 +0,0

SDAX 17.953,63 -1,0

Euro-Stoxx-50 6.398,98 +0,1

Stoxx-50 5.522,26 +0,3

XDAX 26.705,12 -0,2

Dow-Jones 52.297,09 -0,4

S&P-500 7.592,40 -0,4

Nasdaq Composite 25.366,09 -0,4

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Handelsauftakt an den europäischen Börsen rechnen Händler am Freitag. Vor den US-Erzeugerpreisen am frühen Nachmittag dürften die Anleger vorsichtig agieren, nachdem die Verbraucherpreise am Dienstag mit einem überraschend deutlichen Anstieg negativ überrascht und Inflationsängste geschürt hatten.

Rückblick: Gut behauptet - Nachdem zunächst überzeugende Unternehmenszahlen für Auftrieb gesorgt hatten, bremste im Verlauf ein schwacher Technologie-Sektor mit den Entwicklungen rund um Nvidia die Börsen ein. Dieser war mit einem Minus von 0,8 Prozent der grösste Verlierer. Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern mitteilte. Die Nvidia-Aktie kam in der Folge an der Wall Street unter Druck. Belastend wirkten auch Aussagen von US-Präsident Trump. Dieser hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt ist eine plötzliche Kehrtwende. Die Ölpreise holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und drehten ins Plus. Burberry (+8%) hat mit seinen Umsatzzahlen überzeugt, wie Händler sagten. Auch der Zwischenbericht von Rolls-Royce (+2,0%) sei gut ausgefallen. In der Schweiz legte die Aktie der Online-Apotheke Docmorris um 1,4 Prozent zu. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für dieses Jahr erneut angehoben. Der Versicherer Zurich (+2,1%) sieht sich nach den ersten neun Monaten des Jahres auf gutem Wege, seine Ziele zu übertreffen. Die Adecoo-Aktie machte einen Satz von 14,7 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX erreichte bei 27.002 Punkten ein neues Allzeithoch. Die Allianz (+1,9%) hatte schon am Vorabend ihre Prognose des operativen Gewinns angehoben. Auch das am Donnerstag veröffentlichte vollständige Zahlenwerk überzeugte. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr hat die Merck KGaA ihre Ziele für dieses Jahr erhöht. Nach zwischenzeitlichen Gewinnen schlossen die Titel 2,3 Prozent im Minus. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Siemens (+1,7%) hat sich ehrgeizigere Ziele für die kommenden Jahre gesetzt, wenn die Medizintechniktochter Healthineers entkonsolidiert ist. Im vierten Geschäftsquartal übertraf Siemens die Markterwartungen. Zwischenzeitlich war die Aktie leicht ins Minus gerutscht, denn zwischen Siemens und Nvidia besteht seit 2022 eine strategische Partnerschaft, die Anfang 2026 nochmals erweitert wurde. Munich Re (+2,9%) hat ihre im Oktober erhöhte Prognose bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen zum dritten Quartal bekräftigt. FMC kamen mit der Platzierung von 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39,00 Euro durch die Mutter Fresenius unter Druck. Der Kurs verlor 3,1 Prozent. Fresenius (+0,9%) hat ihren Anteil am Grundkapital von FMC auf 20 von 25 Prozent reduziert. Patrizia sprangen um 23,2 Prozent nach oben. Grossaktionär First Capital Partner will die Beteiligung am Wohnimmobilieninvestor von derzeit 58,89 auf bis zu 73 Prozent aufstocken.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem leichten Minus von 0,4 Prozent hat sich die Aktie von Mercedes-Benz im nachbörslichen Handel am Donnerstag gezeigt. Der Autobauer stoppt vorerst seine Investitionen in Deutschland. Zudem werden Werksschliessungen in Deutschland und weitere Verlagerungen ins Ausland wahrscheinlicher. Die Papiere von Hugo Boss gaben um knapp 2 Prozent nach. CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum 31. Dezember 2026 nieder. Auf ihn folgt am 1. Januar 2027 David Epstein. CTS Eventim fielen um rund 5 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt, aber trotzdem die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Die Nvidia-Entwicklungen haben die Wall Street am Donnerstag belastet. Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern vor der Handelseröffnung mitteilte. Die Nvidia-Aktie schloss nach einem 13-prozentigen Kurseinbruch zu Handelsbeginn 4,3 Prozent im Minus. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei aussereheliche Affären - eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin. Leicht belastet wurde das Sentiment von Aussagen von US-Präsident Donald Trump . Dieser hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt war eine plötzliche Kehrtwende. Die Aktien von Coreweave (-6,9%) und Oracle (-1%) zeigten sich ebenfalls mit Kursverlusten, wobei Coreweave am Mittwoch um fast 25 Prozent gestiegen waren. Nvidia unterhalte enge finanzielle Verbindungen zu den beiden Konzernen, hiess es. Dagegen ging es für die Papiere von Advanced Micro Devices und Broadcom um bis zu 5,9 Prozent aufwärts. Konkurrenten von Nvidia schienen zunächst die Nutzniesser zu sein, so Teilnehmer.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,86 +0,14

10 Jahre 5,10 +0,11

Für die Renditen am US-Anleihemarkt ging es nach der Feiertagspause zur Wochenmitte weiter kräftig nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 11 Basispunkte auf 5,10 Prozent. Die Renditen hatten bereits am Dienstag einen grossen Satz nach oben gemacht in Reaktion auf eine höher als erwartet ausgefallene Inflation im Oktober. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte wird aktuell mit 88 Prozent eingepreist, wie aus Daten von LSEG hervorging. Für eine Anhebung um 50 Basispunkte liegt diese bei 12 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:44

EUR/USD 1,1057 +0,0 0,0004 1,1053 1,1093

EUR/JPY 177,04 +0,2 0,3600 176,68 177,3000

EUR/CHF 0,9243 +0,1 0,0011 0,9232 0,9237

EUR/GBP 0,8359 +0,2 0,0013 0,8346 0,8350

USD/JPY 160,1 +0,2 0,2500 159,85 159,8200

GBP/USD 1,3222 -0,0 -0,0005 1,3227 1,3280

USD/CNY 6,6703 0,0 -0,0001 6,6704 6,6703

USD/CNH 6,672 -0,0 -0,0010 6,6730 6,6740

AUS/USD 0,6791 -0,3 -0,0017 0,6808 0,6849

Bitcoin/USD 68.734,98 -3,9 -2.752,16 71.487,14 74.178,62

Der Dollar legte weiter zu, der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Die jüngste rasante Aufwertung könnte sich nach Einschätzung der Analysten der KBC Bank fortsetzen, nachdem der Dollar-Index zuletzt auf ein 19-Monats-Hoch gestiegen war. Seine jüngste Stärke beziehe der Greenback aus den gestiegenen Markterwartungen hinsichtlich einer Zinsanhebung durch die US-Notenbank im Dezember, heisst es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)