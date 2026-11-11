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11.11.2026 07:36:11

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: Am US-Anleihemarkt wird wegen des Vetarans Day nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Aktionäre von Siemens Energy können sich über einen weiteren Aktienrückkauf freuen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2029/30 will der DAX-Konzern Aktien im Wert von bis zu 9 Milliarden Euro zurückkaufen, zusätzlich zu dem laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Siemens Energy wie geplant die Gewinnschwelle erreicht. Mit starken Steigerungen bei Gasturbinen und Netztechnik wurden die selbst gesteckten Konzernziele erfüllt oder sogar übertroffen. In den nächsten vier Jahren soll der Energietechnikkonzern nun auf Rendite getrimmt und das Wachstum verstetigt werden. Siemens Energy setzte sich dazu neue Mittelfristziele. Sie sehen für die Jahre bis 2030 jeweils ein durchschnittliches Wachstum von 12 bis 14 Prozent vor und für 2030 eine bereinigte Ergebnismarge von 20 bis 22 Prozent. Damit legt Konzernchef Christian Bruch die Latte sehr deutlich nach oben. Das abgelaufene Geschäftsjahr beendete der DAX-Konzern mit einer Marge von 12,4 Prozent - mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes und 40 Basispunkte über dem oberen Ende der Zielspanne.

Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q25/26 ggVj 4Q25/26 ggVj 4Q24/25

Auftragseingang Konzern 14.818 +4% 15.474 +9% 14.214

-Gas Services 5.260 +10% 6.143 +29% 4.769

-Grid Technologies 5.651 -18% 5.965 -13% 6.880

-Transformation of Industry 1.705 +5% 1.625 -0,2% 1.629

-Siemens Gamesa 2.405 +114% 1.939 +73% 1.123

Umsatz Konzern 12.826 +23% 12.563 +20% 10.428

-Gas Services 4.172 +35% 3.776 +22% 3.094

-Grid Technologies 4.362 +39% 4.271 +36% 3.145

-Transformation of Industry 1.596 -1% 1.742 +8% 1.614

-Siemens Gamesa 2.939 +7% 2.896 +6% 2.744

Ergebnis bereinigt Konzern 1.540 +227% 1.472 +213% 471

-Gas Services 669 +167% 511 +104% 251

-Grid Technologies 876 +89% 878 +90% 463

-Transformation of Industry 164 -7% 208 +18% 177

-Siemens Gamesa 23 -- 72 -- -303

Ergebnis-Marge bereinigt 12,0 -- 11,7 -- 4,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.257 +648% 1.166 +594% 168

Ergebnis je Aktie 1,49 +684% 1,38 +626% 0,19

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

FREENET (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Geschäftsquartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 772 +26% 9 615

EBITDA 126 -17% 4 152

EBITDA bereinigt 130 -6% 9 138

Ergebnis nach Steuern/Dritten 65 -18% 4 80

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,55 -19% 4 0,68

Freier Cashflow 66 -2% 7 67

Weitere Termine:

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H

Im Lauf des Tages:

- BG/Shelly Group SE, Ergebnis 3Q (9:30 Analystenkonferenz)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Oktober

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

08:00 Inlandstourismus September

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.650,00 +0,7

E-Mini-Future S&P-500 7.591,75 +0,6

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.254,25 +1,5

Topix (Tokio) 3.929,39 +0,9

Hang-Seng (Hongk.) 24.392,06 -0,7

Shanghai-Comp. 3.686,98 +0,6

Dienstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 26.347,45 +0,3

DAX-Future 26.489,00 +0,5

MDAX 31.034,35 -0,1

TecDAX 4.031,49 -0,4

SDAX 18.040,42 +0,3

Euro-Stoxx-50 6.327,87 +0,6

Stoxx-50 5.463,95 +0,3

XDAX 26.524,81 +0,7

Dow-Jones 52.231,89 -0,3

S&P-500 7.520,93 -0,4

Nasdaq Composite 25.065,87 -0,7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Etwas erholt werden Europas Börsen am Mittwoch erwartet. Nach der Schreckreaktion auf die US-Inflation am Vortag dürfte wieder eine nüchterne Sektorrotation einkehren. So war bereits in den USA am Vorabend ein Trend zu eher konsumnahen Aktien mit Blick auf Black Friday und Weihnachten zu beobachten, hiess es. Bei Technologie-Aktien wurde indes sehr selektiv zugegriffen. Hier bremsen die hauseigenen Probleme bei Nvidia, die die Aktien um über 5 Prozent ins Minus schickten. Die Hauptsorge des Marktes ist allerdings die Inflation: Die US-Verbraucherpreise (CPI) sprangen am Vortag deutlich stärker als befürchtet an, was am Anleihemarkt die Renditen nach oben trieb. In Deutschland wird zunächst auf einige Quartalszahlen geblickt, so von Brenntag, Eon und RWE. Die Zahlen von Siemens Energy stehen besonders im Fokus; das Unternehmen gilt als Gewinner der KI-Investitionen in Infrastruktur.

Rückblick: Freundlich - Rückenwind kam weiter vom Ölpreis. Der gab erneut nach, wenngleich sich die Abgaben im Tagesverlauf verringerten. Zeitweise kostete das Barrel Brent weniger als 90 Dollar, was zuletzt Ende August der Fall war. Die Tageshochs bei den Aktienindizes konnten nicht gehalten werden, weil eine unerwartet hohe US-Inflation im Nachmittagshandel Zinserhöhungsspekulationen in den USA ausgelöst hatte. Das sorgte auch in Europa für anziehende Zinsen am Anleihemarkt und dämpfte die Stimmung für Aktien. Technologiewerte setzten ihre Erholung vom Kurseinbruch in der Vorwoche fort. Der Subindex gewann 0,5 Prozent. Manche Marktteilnehmer dürften inzwischen den Sieg der Demokraten bei der US-Zwischenwahl mit den mutmasslich negativen Folgen für das KI-Geschäft entspannter sehen, hiess es. Infineon rechnet für das neue Geschäftsjahr mit deutlich höheren Umsätzen mit Stromversorgungslösungen für Rechenzentren und ist optimistisch, dass sich das zuletzt starke Wachstum im KI-Geschäft weiter fortsetzen wird. Der Aktienmarkt quittierte das mit einem Kursplus von 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich hatten Infineon aber auch schon einiges deutlicher zugelegt. Aber auch andere Halbleiteraktien waren gesucht. BE Semiconductor legten um 2,6 Prozent zu, STMicro um 1,2 Prozent. Rüstungsaktien setzten ihre Erholung ebenfalls fort. Neben den KI-Werten waren sie in der Vorwoche als Hauptverlierer des Wahlsiegs der Demokraten in den USA gesehen worden. Nach dem Plus des Branchenindex von über 4 Prozent am Montag legte dieser um weitere 1,2 Prozent zu und war damit der Tagessieger. Vodafone zeigten sich mit einem Minus von 1,0 Prozent, nachdem der Telekomkonzern die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Vodafone sprach aber auch von Schwächen in der deutschen Sparte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Tagessieger im DAX war die Henkel-Aktie. Sie machte nach der Vorlage finaler Quartalszahlen, die ein starkes Wachstum zeigten, einen Satz um 4,4 Prozent. Trotz steigend erwarteter Materialkosten bestätigte der Persilhersteller zugleich seine Jahresziele mit einer Umsatzrendite von rund 15 Prozent. Siemens Energy kamen nach der sehr starken Erholung am Vortag deutlich um 3,4 Prozent zurück, einen Tag vor Veröffentlichung von Quartalszahlen. Belastet haben könnte hier, dass der japanische Technologieinvestor Softbank Group über hohe Abschreibungen auf Vorauszahlungen für Ausrüstung zur Stromversorgung von US-Rechenzentrumsprojekten berichtet hatte. Dies könnte Zweifel an der Dynamik des Ausbaus der KI-Infrastruktur geweckt haben. Siemens Energy profitiert in den USA erheblich von diesem Ausbau, insbesondere durch die Nachfrage nach Gasturbinen und Netzausrüstung. Elmos Semiconductor fielen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 6,3 Prozent zurück. Das Unternehmen erzielte zwar zweistellige Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis, die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Elmos aber lediglich. Der Düngemittelhersteller K+S verdiente vornehmlich wegen höherer Logistik- und Energiekosten weniger und erhöhte den Mittelpunkt seiner Jahresgewinnprognose leicht. Höhere Preise sowie deutlich höhere Absatzmengen bei Auftausalzen trieben zwar den Umsatz an, konnten negative Kosteneffekte im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt aber nicht auffangen. Für die Aktie ging es um 4,5 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Energy wurden nachbörslich 1,7 Prozent höher getaxt, nachdem das Unternehmen zusätzliche Aktienrückkäufe angekündigt hatte.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 01:36 ET (06:36 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S6W4BU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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