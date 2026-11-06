MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für Deepavali geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der US-Arbeitsmarkt dürfte sich im Oktober nach dem schwachen Vormonat etwas gefangen haben, doch echter Schwung wird wohl ausbleiben. Belastet durch hohe Zinsen und globale Unsicherheiten verzichten viele Firmen auf Kündigungswellen, meiden jedoch grössere Neueinstellungen. Ökonomen rechnen mit einem Zuwachs von 59.000 (Vormonat: 29.000) Stellen. Die Arbeitslosenquote dürfte unverändert bei 4,2 Prozent verharren. Bei den Stundenlöhnen, die als Gradmesser für den Inflationsdruck gelten, wird mit Zuwächsen von 0,3 (0,1) Prozent gegenüber dem Vormonat und 2,9 (3,0) Prozent im Jahresvergleich gerechnet. Für die Fed hat das Inflationsrisiko klar die Oberhand gewonnen: Selbst wenn der Lohndruck nachlässt, treiben die durch den Iran-Krieg explodierten Energiepreise die Teuerung weiter an. Da der Arbeitsmarkt stabil genug dasteht und keine Anzeichen eines Absturzes zeigt, mehren sich die Zeichen für eine erneute Zinserhöhung im Dezember. Für die Fed signalisieren die jüngsten Daten einen bemerkenswert ausgeglichenen Arbeitsmarkt, der weder einbricht noch überhitzt. Wie Fed-Chef Kevin Warsh unterstrich, reicht der moderate Beschäftigungszuwachs aus, um mit dem Arbeitskräfteangebot Schritt zu halten und die Arbeitslosigkeit stabil zu halten. Gleichzeitig bleiben die Stundenlöhne mit einem Plus von knapp 3 Prozent leicht hinter der Inflationsrate zurück - für die Notenbanker ein Beleg dafür, dass von der Lohnseite derzeit keine neue Lohn-Preis-Spirale ausgeht. Dennoch lässt die robuste Verfassung den Währungshütern freie Hand, den Fokus voll auf die Inflationsbekämpfung zu richten. Der Arbeitsmarkt ist stabil und sendet keine Rezessionssignale. Weil der anhaltende Preisdruck vor allem durch hohe Energie- und Importkosten getrieben wird, stützen die soliden Arbeitsmarktdaten die Argumente jener Notenbanker, die eine weitere Zinserhöhung im Dezember befürworten.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Vorstand der Jost Werke SE hat seine Prognosen für den Umsatz und den Gewinn im Geschäftsjahr 2026 angehoben. Wie das Unternehmen mitteilte, rechnet es nun mit einem Anstieg des Konzernumsatz zwischen 9 und 11 Prozent. Bisher hatte es einen Anstieg im einstelligen Prozentbereich prognostiziert. 2025 hatte der Konzernumsatz 1,534 Milliarden Euro betragen. Das bereinigte EBIT soll nun um 11 bis 14 (bisher: oberer einstelliger Prozentbereich) steigen. Basis ist ein bereinigtes EBIT von 145,2 Millionen Euro 2025. Daraus ergibt sich eine bereinigte EBIT-Marge von 9,5 bis 9,9 (2025: 9,5) Prozent. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen steigerte Jost den Konzernumsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,3 Prozent auf 426,3 Millionen Euro. Getragen wurde das Wachstum von allen drei Regionen und allen drei Geschäftsbereichen und enthielt keine Übernahmeeffekte mehr. Das bereinigte EBIT stieg um 11,8 Prozent auf 41,6 Millionen Euro, und die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkt auf 9,8 Prozent. Die finalen Finanzergebnisse für das dritte Quartal sollen zusammen mit dem Zwischenbericht am 12. November veröffentlicht werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:45 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

14:00 NL/Qiagen NV, ao HV

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe September

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +2,0% gg Vm

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz September

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Oktober

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +59.000 gg Vm

zuvor: +29.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,2%

zuvor: 4,2%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November

PROGNOSE: 47,5

zuvor: 48,0

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.218,00 -0,8

E-Mini-Future S&P-500 7.378,50 -0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 26.946,50 +0,7

Topix (Tokio) 3.697,71 -6,2

Hang-Seng (Hongk.) 24.540,11 -1,0

Shanghai-Comp. 3.646,38 -1,2

Donnerstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 26.325,01 -0,4

DAX-Future 26.366,00 -0,8

MDAX 30.891,56 -0,9

TecDAX 4.039,56 -2,4

SDAX 18.026,06 -1,3

Euro-Stoxx-50 6.231,54 -0,6

Stoxx-50 5.419,00 -0,7

XDAX 26.173,31 -0,6

Dow-Jones 51.523,06 -3,4

S&P-500 7.353,73 -4,4

Nasdaq Composite 24.315,00 -5,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Leichter werden Europas Börsen am Freitag erwartet. Der Kurseinbruch der US-Technologie-Werte am Vorabend überraschte in seiner Stärke, nicht aber bei den Themen. Fast alle Strategen hatten bei einem Wahlsieg der Demokraten mit Druck auf KI-Werte und den Rüstungssektor gerechnet. Beide galten als Themen, bei denen die Wahlsieger Geld sparen werden, um die Gesundheitsversorgung in den USA wieder aufzubauen. Auch in Asien gibt es einen Ausverkauf bei den Technologie-Werten, Rüstungsaktien fallen ebenfalls. Die Kurseinbrüche dürften für eine Marktbereinigung sorgen. Gerade so kurz vor dem bevorstehenden Börsengang von Anthropic sei das gut für die Aktienbewertungen, heisst es. Dazu wurden Aktien wie Nvidia und Google in der Nachbörse schon wieder von Schnäppchenjägern gekauft. Auch in den DAX-Terminkontrakten zeigt sich daher am Morgen keine Panik. Die Kontrakte geben um rund 200 Punkte nach, aber bei eher geringen Umsätzen.

Rückblick: Leichter - Ein deutlich negativer Handelsauftakt an den US-Börsen liess die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagnachmittag ins Minus drehen, nachdem anfangs noch das Ergebnis der US-Kongresswahl gestützt und der DAX im Verlauf ein neues Rekordhoch markiert hatte. Die Rotation aus Chipwerten in Konjunkturzykliker setzte sich fort. Mit Kursverlusten von durchschnittlich 3,3 Prozent stellten Technologiewerte den schwächsten Sektor. Im Chipsektor verloren Infineon 8,5, ASML 6,6 und STMicro 9,3 Prozent. Gefragt waren Chemiewerte, die im Schnitt um 1,5 Prozent zulegten. Für Druck auf die Rüstungsbranche sorgt die Kombination aus gesenkter Rheinmetall-Prognose und dem Wahlsieg der US-Demokraten. Rheinmetall knickten um 16,1 Prozent ein. Renk fielen um 5,2 Prozent. Die Ergebnisse für das dritte Quartal von Renk entsprachen weitgehend den Erwartungen, hiess es von RBC. Leonardo verloren trotz erhöhter Auftragsprognose 3,5 Prozent. Hensoldt (+1,4%) konnten sich der negativen Tendenz im Sektor entziehen. Die Zahlen des Unternehmens hatten die Erwartungen leicht übertroffen; zudem hob Hensoldt die Umsatzprognose an. Arcelormittal verloren nach Zahlen für das dritte Quartal 1,1 Prozent. Als "unter dem Strich gut" wurden die Zahlen der Swiss Re (+2%) im Handel kommentiert. Dagegen fielen Moeller-Maersk um 6 Prozent. Der Ausblick sei zwar wegen der erhöhten Frachtraten nach oben genommen worden, dies könnte sich jedoch bei einem Frieden um die Strasse von Hormus schnell ändern, hiess es. Im Fahrwasser verloren Hapag-Lloyd 3,7 Prozent. Einen Kurssprung machten die Aktien von Air France-KLM (+12,1%) nach deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen. Zudem verwies der EuGH ein das Urteil an die Vorinstanz zurück, dem zufolge KLM während der Corona-Pandemie staatliche Beihilfen von 3,4 Milliarden Euro zu Unrecht erhalten habe.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Für die Commerzbank-Aktie ging es 2,8 Prozent nach unten. Die Zahlen seien stark ausgefallen und hätten die Erwartungen leicht übertroffen, so die DZ Bank. Negativ überrascht habe aber die gesenkte Prognose für den Nettozinsüberschuss. Der leicht erhöhte Ausblick bei der Deutschen Telekom (-2,1%) sei keine Überraschung mehr, so ein Marktteilnehmer zur negativen Kursreaktion. Raiffeisen bescheinigt DHL (+0,2%) derweil solide Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026. Der Ausblick sei daraufhin angehoben worden. Ein Wermutstropfen bleibe der Gewinn, der die Erwartungen nicht erreicht habe. Siemens Healthineers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem vergleichbaren Wachstum von 4,0 Prozent einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,42 Euro verbucht. Damit wurden die eigenen Ziele erfüllt und die des Marktes leicht übertroffen. Die Papiere gewannen 0,3 Prozent. Lanxess stiegen nach den Zahlen für das dritte Quartal um 6 Prozent. Die Aktie habe sich zuletzt wesentlich schlechter als der Sektor entwickelt, so JP Morgan. Vor diesem Hintergrund dürften ein leicht über den Erwartungen liegendes bereinigtes EBITDA und ein im Vergleich zur Schätzung der Analysten wesentlich stärkerer freier Cashflow, zusammen mit einer Prognose für das bereinigte EBITDA im vierten Quartal von 90 bis 100 Millionen Euro eine Outperformance der Aktie unterstützt haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien der Jost Werke legten im nachbörslichen Handel um rund 4 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seine Prognosen erhöht hatte.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)