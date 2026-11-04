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04.11.2026 07:35:59

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Moskau bleiben am Tag der Einheit des Volkes die Börsen geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen die Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus errungen. Damit entrissen sie den Republikanern die Kontrolle über den Senat und erteilten Präsident Trump eine schwere Niederlage. Die Überraschungserfolge hatten sich im Laufe der Nacht abgezeichnet. Die Siege in Ohio und Kansas waren nach den Erfolgen in North Carolina, South Carolina und Texas bereits die Senatssitze vier und fünf, die die Demokraten den Republikanern bei den Zwischenwahlen abnehmen. Für die Mehrheit in der Parlamentskammer benötigen die Demokraten unter dem Strich ein Plus von vier Sitzen. Die Ergebnisse einiger Senatsrennen sind aktuell aber noch offen. Die Senatsmehrheit war ein zentraler Punkt der Zwischenwahlen 2026, doch nur wenige hatten den Sieg der Demokraten vorhergesagt, da eine Vielzahl knapper Rennen den Ausgang selbst in den Tagen vor dem Wahltag unklar machte. Die Republikaner hatten die Mehrheit erst bei den Wahlen 2024 gewonnen. Der Verlust der Kongress-Mehrheiten ist eine herbe Niederlage für Trump und wird ihm das Regieren deutlich erschweren. Im Senat müssen Kandidaten für wichtige Regierungsposten und Richter bestätigt werden. Zudem können die Demokraten im Kongress Untersuchungen gegen den Präsidenten und dessen Regierung einleiten.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

BMW muss erneut die Prognose für dieses Jahr senken. Belastet von erweiterten und intensivierten Portfolio- und Strukturmassnahmen rechnet der Premiumautohersteller 2026 mit einer operativen Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer die Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet. Vor Struktur- und Portfoliomassnahmen rechnet der DAX-Konzern weiterhin mit einer EBIT-Marge über 2,0 Prozent. Auch der Free Cashflow im Segment Automobile werde weiter über 2,5 Milliarden Euro erwartet. Die Auslieferungen im Segment Automobile sieht BMW aber nun moderat (5 bis 10 Prozent) sinken - bisher wurde ein leichter Rückgang (bis 5 Prozent) erwartet. Der Anteil vollelektrischer Automobile an den Auslieferungen im Segment Automobile soll 2026 nun leicht stiegen. Bisher wurde der Wert auf Vorjahresniveau erwartet. Zudem wolle BMW die organisatorische und prozessuale Neuaufstellung des Unternehmens schneller und umfangreicher umsetzen. "Beispielsweise soll die angekündigte Verschlankung der Managementfunktionen beschleunigt werden", so BMW.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

CONTINENTAL (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 3.458 +0,3% 10 3.449

EBIT bereinigt 480 -6% 10 511

EBIT-Marge bereinigt 13,9 -- 10 14,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten 310 -- 4 -756

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,55 -- 4 -3,78

Free Cashflow bereinigt 57 -66% 8 169

SCOUT24 (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 195 +18% 10 166

EBITDA* 119 +14% 10 104

EBITDA-Marge* 61,2 -- 10 62,9

Ergebnis nach Steuern 64 -37% 9 102

Ergebnis je Aktie 0,92 -35% 6 1,41

-*aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

AUTO1 (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 2.405 +13% 6 2.125

Bruttogewinn 305 +18% 5 258

EBITDA bereinigt 78 +50% 5 52

EBITDA-Marge bereinigt 3,2 -- 5 2,4

Ergebnis nach Steuern 43 +121% 5 19

Weitere Termine:

06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Fraport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK)

07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz)

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q

07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 9 Monate

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- SE

09:30 Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Repo Rate

PROGNOSE: 2,00%

zuvir: 1,75%

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,7

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 51,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 51,1

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 52,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 53,8

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 53,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 53,1

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 52,1

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +75.000 Stellen

zuvor: +90.000 Stellen

14:30 Handelsbilanz September

PROGNOSE: -107,7 Mrd USD

zuvor: -105,57 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 58,0 Punkte

1. Veröff.: 57,9 Punkte

zuvor: 58,7 Punkte

16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 54,8 Punkte

zuvor: 54,9 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.885,00 -0,4

E-Mini-Future S&P-500 7.568,50 -0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.166,50 -0,5

Topix (Tokio) 3.887,21 -1,1

Hang-Seng (Hongk.) 23.825,17 +1,3

Shanghai-Comp. 3.683,82 +2,1

Dienstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.864,62 -0,5

DAX-Future 25.932,00 -0,6

MDAX 30.743,36 -0,4

TecDAX 4.092,59 -0,6

SDAX 18.017,08 -1,1

Euro-Stoxx-50 6.144,56 -0,5

Stoxx-50 5.360,97 -0,8

XDAX 25.824,30 -0,2

Dow-Jones 51.786,72 -0,4

S&P-500 7.568,92 +0,4

Nasdaq Composite 25.372,01 +0,8

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit Abgaben dürften die europäischen Aktienmärkte in den Handel am Mittwoch starten. Zwar haben die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus und im Senat gewonnen, doch welche Auswirkungen dies auf die Politik in den USA haben wird, ist unklar. Es dürfte Präsident Trump das Regieren zumindest erschweren. Politische Beobachter wiesen aber schon im Vorfeld der Wahl darauf hin, dass Trump vielfach einfach mit Dekreten agiert und so den Kongress praktisch umgeht. Unter Druck dürften vor allem Aktien mit KI-Fantasie stehen. Im Handel geht die Befürchtung um, dass die Demokraten die US-Technologiebranche stärker regulieren und insbesondere die grossen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Daneben dominiert eine Flut von Quartalszahlen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 01:35 ET (06:35 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 16’613.16 8.86 SGBMHU
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Long 14’426.43 19.26 SGWFBU
Long 14’105.98 13.72 S3BFPU
Long 13’520.23 8.94 SHB7NU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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