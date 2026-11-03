MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Tags der Kultur geschlossen.

MITTWOCH: In Moskau ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Einheit des Volkes.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Für die Bayer-Quartalsbilanz erwarten Analysten trotz steigender Einnahmen weniger operativen Gewinn. Hatte die Agrarsparte vergangenes Jahr im saisonbedingt schwächsten Jahresviertel noch positiv überrascht, so dürften diesmal Herstellungskosten, Trockenheit auf den Feldern und Preisdruck ihren Tribut bei der Marge gefordert haben, schätzen die Beobachter. In der Pharmasparte dagegen könnten die Gewinneinbussen abflachen, weil die neuen Hoffnungsträger-Medikamente - Nubeqa gegen Prostatakrebs und Kerendia für Nierenerkrankungen - nach ihrer Einschätzung weiter starkes Wachstum zeigten. Die Analysten der UBS halten es für möglich, dass Beyonttra in die Gruppe der Top-15-Medikamente aufsteigt. Bayer hält die Europarechte für das Anfang 2025 zugelassenen Mittel gegen eine sehr seltene Herzerkrankung. Mit der Erstzulassung für den Blutverdünner Asundexian als Schlaganfallprophylaxe in China hat Bayer schon vor den Quartalszahlen eine gute Nachricht veröffentlicht. Das Mittel war zunächst in anderer Indikation gefloppt, gilt aber weiter als Blockbuster-Kandidat. Dem Vernehmen nach soll auch eine US-Zulassung kurz bevorstehen. Ein Thema wird erneut das Milliardenrisiko Glyphosat sein. Hier steht noch die endgültige Genehmigung eines im Frühjahr ausgehandelten Milliardenvergleichs durch ein Gericht in Missouri aus, nachdem die Kläger im September ihre Schlussbewertung abgeben konnten. Zugunsten von Bayer ist unterdessen das erste Glyphosat-Gerichtsverfahren ausgegangen, seit der Supreme Court im Juni seine wegweisende Entscheidung getroffen hat, Bayer könne nicht für fehlende Krebs-Warnlabel auf dem Produkt in einzelnen Bundesstaaten verantwortlich gemacht werden, wenn das Bundesrecht einem solchen Label entgegenstehe. Damit entfiel das Argument, Bayer habe nicht ausreichend gewarnt. Eine Jury in St. Louis entschied nun gegen drei Klägerinnen, die die Nutzung von Glyphosat für ihre jeweilige Krebserkrankung verantwortlich machen wollten. Für Bayers US-Rechtschef Bill ist dies ein klares Signal, dass Kläger nun vor erheblichen Herausforderungen stehen, Ansprüche geltend zu machen und Beweise dafür vorzulegen. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz Konzern 9.918 +3% 14 9.660

-Pharmaceuticals 4.471 +3% 14 4.335

-Consumer Health 1.453 +3% 14 1.415

-Crop Science 3.933 +2% 14 3.858

EBITDA bereinigt Konzern 1.425 -6% 13 1.511

-Pharmaceuticals 1.037 -1% 13 1.045

-Consumer Health 347 -4% 13 363

-Crop Science 164 -5% 13 172

Ergebnis nach Steuern/Dritten -242 -- 10 -963

Ergebnis je Aktie Core 0,36 -27% 13 0,49

Durchschnittl. Wechselkurs EUR/USD 1,15 -2% 4 1,17

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

7:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q

07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 3Q

08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Auftragseingang Industrie September

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.855,00 -0,9

E-Mini-Future S&P-500 7.555,50 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.070,75 -0,2

Topix (Tokio) FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 23.440,66 +0,2

Shanghai-Comp. 3.588,95 -1,4

Montag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.981,09 +0,6

DAX-Future 26.060,00 +0,6

MDAX 30.855,37 +1,3

TecDAX 4.115,74 +0,6

SDAX 18.217,69 +0,9

Euro-Stoxx-50 6.176,06 +0,7

Stoxx-50 5.401,33 +0,2

XDAX 25.879,11 -0,4

Dow-Jones 51.983,98 +0,4

S&P-500 7.541,40 -0,5

Nasdaq Composite 25.164,36 -1,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Vorsicht und Zurückhaltung dürften am Dienstag das Geschäft an Europas Börsen prägen. Wie vom Handel erwartet lassen die Aktivitäten der Institutionellen Anleger im Vorfeld der US-Zwischenwahlen stark nach. Erst ab Mittwochmorgen dürften neue Positionierungen vorgenommen werden, wenn die künftigen Machtverhältnisse in den beiden US-Häusern bekannt sind. Die Börsen in Asien tendieren uneinheitlich, die Zinserhöhung in Australien war erwartet worden. Das Kursminus der DAX-Futures von über 200 Punkten wird am Morgen nicht überbewertet, da es praktisch gegen das Hoch vom Vortag errechnet werde. Übergeordnet dürfte die volatile Seitwärtsbewegung weiter laufen. Kurzfristig im Fokus stehen zudem eine Vielzahl an Unternehmenszahlen.

Rückblick: Der Rückgang der Ölpreise, niedrigere Anleiherenditen und die Erholung der US-Börsen von dem Kurseinbruch am Freitag stützten die europäischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Kein Belastungsfaktor war die Entscheidung der Rating-Agentur Fitch, den Ausblick für Frankreich auf "negativ" zu senken. Die Absicherungskosten für Frankreich seien auf einem so hohen Niveau, dass viele Risiken bereits als eingepreist gesehen würden, hiess es. Auch die Revisionen der europäischen Einkaufsmanagerindizes lösten keine Reaktion aus. Die Eurozone -Industrie ist zu Beginn des vierten Quartals 2026 auf einem soliden Wachstumskurs geblieben, obwohl sich die Auftragszuwächse verlangsamten und der Lieferdruck zunahm. Bei den Einzelwerten brach die Alstom-Aktie um 26 Prozent ein. Der Eisenbahntechnik-Konzern hatte eine erhebliche Gewinnwarnung herausgegeben und prüft Optionen zum Abbau von Schulden um rund 2 Milliarden Euro, was nach Einschätzung von JP Morgan eine schmerzhafte, aber notwendige Bereinigung darstellt. Auch bei Ryanair ist der Gewinn zurückgegangen gegenüber dem Vorjahr. Grund war wie erwartet der starke Anstieg bei den Treibstoff-Kosten. Im Zuge des Ölpreisrückgangs am Montag gewann die Aktie 5,4 Prozent. Air France-KLM, IAG und Lufthansa legten um bis zu 4,8 Prozent zu. Die Aktien des Reise-Veranstalters Tui kletterten um 5,9 Prozent nach oben. Die Aktien der Supermarktkette Ahold Delhaize fielen um 2,2 Prozent. Carrefour schlossen kaum verändert. Tiefkühl- und Kühlschränke in einigen belgischen Fililalen waren Berichten zufolge von Hackern in den Abtaumodus versetzt worden.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Im DAX gewannen Fresenius 1,6 Prozent. Das Unternehmen hatte eine exklusive Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics zum Ausbau seiner Biosimilars-Pipeline geschlossen. Dadurch erhält der Gesundheitskonzern exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten und adressiert damit Originalpräparate mit einem Umsatz von mehr als 370 Milliarden Euro. Die neue Partnerschaft mit WuXi erweitert aus Sicht der DZ Bank die langfristigen Wachstumsperspektiven von Fresenius insbesondere für die Zeit nach 2030 deutlich. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Gesucht waren ferner Infineon, die um 2,9 Prozent zulegten. Die Titel erholten sich im Einklang mit anderen Aktien mit KI-Bezug, die am Freitag von Zweifeln an der Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen belastet worden waren. Siemens Energy verbuchten ein Plus von 2,4 Prozent. Aixtron verbesserten sich um 3,9 Prozent. Im SDAX brachen Init Innovation in Traffic nach einer Gewinnwarnung um 20,7 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Es gab keine wichtigen Unternehmensnachrichten während des nachbörslichen Handels.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Der deutliche Rückgang der Ölpreise und niedrigere Marktzinsen haben die US-Börsen am Montag leicht gestützt. Jedoch zeigten sich die Technologiewerte mit erneuten Abgaben. Vor den Apple-Quartalszahlen am Montag nach Börsenschluss und den US-Zwischenwahlen am Dienstag hätten die Anleger aber eher vorsichtig agiert, hiess es. Konjunkturseitig stieg der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Oktober stärker als erwartet. Sein von S&P Global ermitteltes Pendant ging dagegen gegenüber der ersten Veröffentlichung zurück. Der Kurs der KI-Wette Nvidia fiel um weitere 1,3 Prozent. AMD verloren 7,5 Prozent. Intel, die in Reaktion auf die Zahlen des Chipkonzerns am Freitag abgestürzt waren, büssten weitere 8,8 Prozent ein. Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen wurden erneut von dem massiven Cyberdiebstahl bei der nicht börsennotierten Kryptobörse Binance belastet. Anleger zogen nach Bekanntwerden des Zwischenfalls 3,6 Milliarden Dollar von Binance ab. Coinbase verloren nach dem Kurseinbruch von 10 Prozent am Freitag weitere 4 Prozent. Nach einem überzeugenden Quartalsbericht

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)