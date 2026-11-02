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02.11.2026 07:30:44

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Fresenius geht den nächsten Schritt zum Ausbau seines Biopharma-Geschäfts. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er eine exklusive Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics zum Ausbau seiner Biosimilars-Pipeline geschlossen. Dadurch erhält der Gesundheitskonzern exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten und adressiert damit Originalpräparate mit einem Umsatz von mehr als 370 Milliarden Euro. Gegenwärtig umfasst das Portfolio von Fresenius 29 vermarktete bzw in der Pipeline befindliche Moleküle. Fresenius legt den weiteren Angaben zufolge für jeden Biosimilars Kandidaten die langfristige Produktionsstrategie fest und kann dabei auf das mAbxience-Netzwerk zurückgreifen. Der Konzern hatte kürzlich die vollständige Kontrolle über die Biosimilars-Plattform mAbxience übernommen. Für jedes Produkt, das im Rahmen der Vereinbarung mit Wuxi Biologics, einem Auftragsunternehmen für Forschung, Entwicklung und Produktion, vermarktet wird, erhält Fresenius die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte einschliesslich der Zulassungen, und profitiert in vollem Umfang von dessen wirtschaftlichem Erfolg.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 3Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Einzelhandelsumsatz September

saisonbereinigt real

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,3% gg Vm

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 54,2

zuvor: 53,9

-IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,0

-FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 49,3

zuvor: 50,6

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 52,4

zuvor: 52,9

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 51,9

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 56,0

zuvor: 57,0

16:00 Bauausgaben September

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 54,5 Punkte

zuvor: 54,5 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.913,00 0,0

E-Mini-Future S&P-500 7.646,00 +0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.771,00 +0,8

Topix (Tokio) 3.926,83 -1,0

Hang-Seng (Hongk.) 23.444,16 +0,6

Shanghai-Comp. 3.637,76 +1,1

Freitag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.818,21 -0,9

DAX-Future 25.830,00 -1,3

MDAX 30.472,32 -1,1

TecDAX 4.091,22 -1,4

SDAX 18.056,13 -2,0

Euro-Stoxx-50 6.131,31 -1,2

Stoxx-50 5.392,17 -0,4

XDAX 25.712,08 -0,4

Dow-Jones 51.770,31 -1,1

S&P-500 7.580,07 -1,8

Nasdaq Composite 25.437,00 -2,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit Kursgewinnen dürften die europäischen Aktienmärkte am Montag in den Handel starten. Die Märkte zeigen damit eine überraschende Widerstandskraft gegen den Kurseinbruch der US-Technologie-Werte vom Freitag. Grund der verhaltenen Reaktion auch in Asien dürfte der anhaltende Rendite-Rückgang in den USA sein, der positiv für die Aktienbewertung wirkt. Die US-Notenbank hatte in der Vorwoche wie erwartet das Zinsniveau bestätigt, um nicht vor den anstehenden Zwischenwahlen am Dienstag den Anschein politischer Einflussnahme zu erwecken. Als bedrohlicher für den Markt werten Händler davor die Zahlen von Apple am Montagabend. Hier wird zwar mit einem Umsatzanstieg gerechnet, aufgrund der massiven Preiserhöhungen jedoch mit einem Einbruch im Geräteverkauf oder einem weniger optimistischen Ausblick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft. In Europa blickt man zum Wochenstart vor allem auf die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes im Tagesverlauf. Die weitere Entwicklung in der Politik dürfte klar von den US-Zwischenwahlen abhängen. Das Wahlergebnis entscheidet, ob US-Präsident Donald Trump seine Politik in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit vorantreiben kann oder ob ein gespaltener Kongress zu Stillstand führt.

Rücklick: Unter Druck standen die Technologie-Werte. Die Geschäftszahlen der Technologiegiganten Intel und Amazon lösten neue Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms aus. In Europa standen daher Aktien mit KI-Fantasie unter Abgabedruck: Siemens Energy verloren 6,9 Prozent und Infineon 6,4 Prozent - im Euro-Stoxx-50 zählten ASML (-6,1%) zu den grössten Verlierern. Der Technologiesektor im Stoxx-50 fiel um 3,2 Prozent. Belastet wurden die Börsen zudem von steigenden Rohölpreisen. Die Ukraine hat eine russische Ölraffinerie angegriffen und beendete damit eine zweiwöchige Pause bei derartigen Angriffen, die unter starkem Druck der US-Regierung zustande gekommen war. Dazu gesellten sich Wachstumssorgen, denn das Wirtschaftswachstum der Eurozone hat sich im dritten Quartal verlangsamt. Derweil hat der Inflationsdruck in Deutschland im Oktober stärker als erwartet nachgelassen. Die Axa-Aktie fiel nach soliden Geschäftszahlen nur um 0,3 Prozent. Credit Agricole verloren nach Vorlage von Drittquartalszahlen 2,0 Prozent. Der Ausblick der Bank lese sich wenig vielversprechend, so die Analysten von Keefe, Bruyette & Woods (KBW). Sanofi gewannen dagegen 4,7 Prozent, der Pharma-Konzern hat nach Einschätzung von JP Morgan sehr starke Drittquartalszahlen vorgelegt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Bayer gewannen 5,5 Prozent und führten die DAX-Gewinnerliste an. Die Tochter Monsanto hat im Milliardenrechtsstreit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat das nach eigener Darstellung erste Verfahren seit der richtungsweisenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA gewonnen. Volkswagen gaben zwischenzeitliche leichte Gewinne wieder ab und schlossen 0,8 Prozent tiefer. Im Audi-Konzern hat sich der Margendruck in den ersten neun Monaten 2026 auf sämtliche Marken ausgeweitet - die VW-Tochter hat die Jahresprognose nach einem Gewinneinbruch in den ersten neun Monaten gesenkt. Puma (+5,6%) hat im dritten Quartal bei einem Umsatzrückgang das zweite Quartal in Folge operativ und unter dem Strich Verluste ausgewiesen. Die angepeilte Verlustspanne wurde etwas eingegrenzt. Das Unternehmen verspricht künftiges Wachstum, was positiv aufgenommen wurde. Die Aktien von Adidas stiegen im Fahrwasser um 0,8 Prozent. Evonik wird das verbesserte BASF-Übernahmeangebot in Höhe von rund 11 Milliarden Euro wohl ablehnen. Der Vorstand teilte mit, er trete nicht in Verhandlungen mit BASF ein. Man bleibe auf strategische Ausrichtung als eigenständiges Unternehmen fokussiert. Der Kurs gewann 0,1 Prozent, BASF stiegen um 0,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Freitag gab es keine wichtigen Unternehmensmeldungen.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Massive Verluste im Technologie-Sektor haben zum Wochenausklang die Wall Street belastet. Der Ausverkauf bei KI-Aktien setzte sich nach weiteren enttäuschenden Quartalsberichten von Intel und Amazon fort. Die Amazon-Aktie fiel um 1,4 Prozent. Das Wachstum der Werbeerträge des Online-Händlers verlangsamte sich, was eine ähnliche Warnung des Konkurrenten Google widerspiegelte. Die Probleme beim Wachstum der Werbeeinnahmen zeigen die Kehrseite der KI für Internetunternehmen, da Verbraucher sich verstärkt auf Chatbots und Assistenten verlassen, für die die Tech-Konzerne noch keine Werbefunktionen entwickelt haben, hiess es. Gleichzeitig geben die Unternehmen viel Geld aus, um sicherzustellen, dass sie ihre marktbeherrschende Stellung im KI-Zeitalter behaupten. Die Intel-Aktie brach um 28,6 Prozent ein - der stärkste Rückgang seit 1974 -, nachdem der Chiphersteller für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum prognostiziert hatte, das hinter den Erwartungen der Wall Street zurückblieb. Bei den Tech-Werten verloren Nvidia 4,2 Prozent, die Aktien von Advanced Micro Devices knickten um 10,9 Prozent ein und für Microsoft ging es 1,6 Prozent nach unten. Die Aktie von Coinbase Global fiel um 10,6 Prozent. Es war der grösste Tagesverlust seit mehr als einem Jahr, nachdem es bei Binance zu einem massiven Cyberdiebstahl gekommen war. Für die Aktien der Öl-Konzerne Exxon und Chevron ging es um 2,2 bzw. 1,8 Prozent aufwärts. Beide Konzerne haben die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen, getrieben von stark gestiegenen Ölpreisen infolge geopolitischer Spannungen sowie einem massiven Boom im Raffinerie-Geschäft.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,58 -0,08

10 Jahre 4,93 -0,06

Gesucht war mit den aktuellen Entwicklungen der "sichere Hafen" der Anleihen. Hier fiel die Rendite zehnjähriger Titel um 6 Basispunkte auf 4,93 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.94 SBBH9U
Short 15’736.55 13.71 SQRBDU
Short 16’325.33 8.78 SOB5MU
SMI-Kurs: 14’765.34 02.11.2026 09:56:39
Long 14’174.03 19.16 SLBXRU
Long 13’864.51 13.73 SOE7BU
Long 13’253.37 8.82 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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