Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’796 0.3%  SPI 20’822 0.1%  Dow 52’169 -0.3%  DAX 25’817 -0.9%  Euro 0.9190 -0.2%  EStoxx50 6’136 -1.2%  Gold 3’957 -1.7%  Bitcoin 63’531 -1.1%  Dollar 0.8219 -0.1%  Öl 117.1 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882Logitech2575132
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Elon Musk will jedem US-Kind SpaceX-Aktien schenken – doch es gibt einen Haken
Tokenisiertes Gold vor dem Durchbruch? World Gold Council sieht Milliardenmarkt
Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für MTU Aero Engines-Aktie
Analyse: Buy-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Deutsche Bank AG
Bitcoin weiter unter Verkaufsdruck: Hackerangriff auf Kryptobörse Binance belastet
Suche...
ETF Sparplan
29.10.2026 07:36:07

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Stockholm findet vor dem Feiertag "Allerheiligen" am Samstag lediglich ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die Fed hat ihren Leitzins wie erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen. Der Leitzins liegt damit weiter in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel mit zwei Gegenstimmen. Fed-Gouverneurin Lisa Cook und die Präsidentin der Fed von Cleveland, Beth Hammack, votierten für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Die Notenbanker sehen sich mit einem komplexen Spannungsfeld konfrontiert: Während sich der US-Arbeitsmarkt zuletzt robust zeigte, schüren die geopolitischen Verwerfungen durch den Krieg im Nahen Osten neue Inflationsängste. An den Terminmärkten wird eine Zinserhöhung im Dezember um 25 Basispunkte zu 86 Prozent eingepreist. In seinem Statement äusserte sich der FOMC nicht zu den Zinserwartungen an der Wall Street. In seiner Pressekonferenz räumte Fed-Chef Kevin Warsh ein, dass die Inflation zu hoch sei, "aber wir arbeiten daran". Bei der Bekämpfung der Inflation gehe es nicht um ein bestimmtes Datum im Kalender, genauso wenig wie um einen einzelnen Datenpunkt, sagte Warsh.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte beschliessen, seine Geldpolitik unverändert zu lassen. Alle 24 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten unveränderte Leitzinsen und ein Festhalten an dem Prinzip, von Sitzung zu Sitzung auf Basis aktueller Daten zu entscheiden. Verbale oder gar tatsächliche Hilfe der Zentralbank für französische Staatsanleihen hält keiner der Experten für wahrscheinlich. Nichtsdestoweniger dürften die Finanzierungskosten des französischen Staats ein bestimmendes Thema in der Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde sein. Fragen könnten zudem zu einer Anhebung der Mindestreserve für Banken von 1 auf 2 Prozent kommen. Einige Analysten glauben, dass die Ratssitzung in dieser Woche eine gute Gelegenheit böte, dieses aus Sicht der Banken ungeliebte Projekt voranzutreiben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MTU AERO (8:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 2.366 +11% 15 2.132

EBIT bereinigt 354 +4% 15 339

EBIT-Marge bereinigt 15,0 -- -- 15,8

Ergebnis nach Steuern ber 252 +5% 15 241

Ergebnis je Aktie bereinigt 4,64 +4% 15 4,46

Ergebnis nach Steuern 252 +1% 9 250

Ergebnis je Aktie 4,71 +2% 7 4,63

Free Cashflow 109 +63% 15 67

VOLKSWAGEN (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 2026 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 77.699 -3,2% 10 80.305

Operatives Ergebnis -2.649 -- 8 -1.299

Operative Umsatzrendite -3,0 -- 7 -1,6

Ergebnis vor Steuern -3.390 -- 7 -364

Ergebnis nach Steuern -3.043 -- 8 -1.072

Ergebnis nach Steuern/Dritten -2.819 -- 7 -482

Ergebnis je Vorzugsaktie -3,75 -- 4 -0,96

Umsatz Sparten:

-Core 34.928 +1,3% 7 34.471

-Progressive 14.362 -9,1% 9 15.807

-Sport Luxury 7.304 -5,1% 9 7.695

-Cariad 443 +12% 8 396

-Mobility 15.040 +1,8% 6 14.778

Operatives Ergebnis Sparten:

-Core 268 -79% 5 1.265

-Progressive 345 -26% 5 468

-Sport Luxury 346 -- 6 -1.060

-Cariad -420 -- 7 -328

-Mobility 830 -23% 6 1.082

Netto-Cashflow Automobile 1.383 -56% 4 3.147

Weitere Termine:

06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q

07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (16:00 Investorenkonferenz)

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q

08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 3Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q

11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 3Q

21:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

21:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Banco Santander 0,13 EUR

Inditex 0,70875 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 97,7

zuvor: 97,9

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -3,8

zuvor: -3,8

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -17,9

Vorabschätzung: -17,9

zuvor: -16,8

14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,50%

zuvor: 2,50%

- US

13:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,1% gg Vq

2. Quartal: +2,2% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,3% gg Vq

2. Quartal: +6,1% gg Vq

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 194.000

13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor : +0,9% gg Vm/+0,2% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.849,00 +0,2

E-Mini-Future S&P-500 7.767,50 -0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.704,25 -0,9

Topix (Tokio) 3.995,70 +0,1

Hang-Seng (Hongk.) 23.072,16 -0,1

Shanghai-Comp. 3.660,73 -0,6

Mittwoch:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.704,02 +0,4

DAX-Future 25.849,00 +0,5

MDAX 30.425,40 -0,2

TecDAX 4.115,60 +0,6

SDAX 18.422,69 +0,3

Euro-Stoxx-50 6.167,81 +0,1

Stoxx-50 5.368,46 -0,1

XDAX 25.713,38 +0,0

Dow-Jones 52.475,10 +0,2

S&P-500 7.743,98 +0,3

Nasdaq Composite 26.549,85 +0,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel starten. Die US-Notenbank hat wie erwartet das aktuelle Leitzinsniveau bestätigt. Zum weiteren geldpolitischen Vorgehen hielt sich Fed-Präsident Kevin Warsh wie erwartet bedeckt, Analysten gehen davon aus, dass die Fed im Dezember die Leitzinsen erhöhen wird. Leicht positiv für die Börsen ist, dass Warsh das Wachstumstempo der US-Wirtschaft auf "stark" von "solide" hochgestuft hat. Möglicherweise ist das ein positives Signal für die am Nachmittag anstehenden BIP-Zahlen für das dritte Quartal. Die Blicke richten sich nun auf die geldpolitische Entscheidung der EZB am Nachmittag. Auch hier wird eine Bestätigung der Leitzinsen erwartet. Die nach Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen von Microsoft und Alphabet enthalten Licht und Schatten.

Rückblick: Gut behauptet - Laut Berichten sollen die USA mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert haben, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Das bremste die Kauflaune. Auch warteten Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. SK Hynix hatte sehr gute Geschäftszahlen vorgelegt, was Technologieaktien Auftrieb verlieh. Siemens Energy gewannen 3,6 Prozent, Infineon 1,6 Prozent, Aixtron 3,4 Prozent oder ASML 1,3 Prozent. UBS reduzierte sich um 0,6 Prozent. Die Bank hatte im dritten Quartal "etwas enttäuschende" Geschäftszahlen vorgelegt, so KBW. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum von Danone (+2,6%) hatte laut JP Morgan die Konsensprognose geschlagen. GSK reduzierten sich um 4,8 Prozent, nachdem der Pharmakonzern geringer als erwartet ausgefallene Umsätze für seinen Gürtelrose-Impfstoff Shingrix gemeldet hatte. Das meistverkaufte Produkt des Unternehmens litt vor allem unter einer

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:44 SMI setzt neue Bestmarke
09:34 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
08:36 Logo WHS Nasdaq fällt nach Fed-Entscheid – dieser LONG-Trade wird zum Krimi!
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’377.44 19.94 SBGBEU
Short 15’706.16 13.86 SABWMU
Short 16’285.96 8.92 SXB66U
SMI-Kurs: 14’795.76 30.10.2026 13:29:36
Long 14’169.97 19.81 SLBXRU
Long 13’825.48 13.66 SSDNBU
Long 13’249.56 8.89 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Intel
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit roten Vorzeichen
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
UBS-Aktie klettert: Regierungsanalyse beziffert hohe Kosten bei möglichem Wegzug
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Apple-Aktie legt zu: Konzern sichert Büroflächen für bis zu 700 Arbeitsplätze in Zürich
Nach EZB-Zinsentscheid: Dow geht schwächer aus dem Handel -- SMI schliesst nach Rekordhoch höher -- DAX schlussendlich über 26'000-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
BYD-Aktie im Blick: Gewinn steigt schwächer als erwartet
Roche-Aktie etwas tiefer: Pharmariese lanciert neuen Test zur Diagnose von Mesotheliomen

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.