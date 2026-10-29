MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Stockholm findet vor dem Feiertag "Allerheiligen" am Samstag lediglich ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die Fed hat ihren Leitzins wie erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen. Der Leitzins liegt damit weiter in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel mit zwei Gegenstimmen. Fed-Gouverneurin Lisa Cook und die Präsidentin der Fed von Cleveland, Beth Hammack, votierten für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Die Notenbanker sehen sich mit einem komplexen Spannungsfeld konfrontiert: Während sich der US-Arbeitsmarkt zuletzt robust zeigte, schüren die geopolitischen Verwerfungen durch den Krieg im Nahen Osten neue Inflationsängste. An den Terminmärkten wird eine Zinserhöhung im Dezember um 25 Basispunkte zu 86 Prozent eingepreist. In seinem Statement äusserte sich der FOMC nicht zu den Zinserwartungen an der Wall Street. In seiner Pressekonferenz räumte Fed-Chef Kevin Warsh ein, dass die Inflation zu hoch sei, "aber wir arbeiten daran". Bei der Bekämpfung der Inflation gehe es nicht um ein bestimmtes Datum im Kalender, genauso wenig wie um einen einzelnen Datenpunkt, sagte Warsh.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte beschliessen, seine Geldpolitik unverändert zu lassen. Alle 24 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten unveränderte Leitzinsen und ein Festhalten an dem Prinzip, von Sitzung zu Sitzung auf Basis aktueller Daten zu entscheiden. Verbale oder gar tatsächliche Hilfe der Zentralbank für französische Staatsanleihen hält keiner der Experten für wahrscheinlich. Nichtsdestoweniger dürften die Finanzierungskosten des französischen Staats ein bestimmendes Thema in der Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde sein. Fragen könnten zudem zu einer Anhebung der Mindestreserve für Banken von 1 auf 2 Prozent kommen. Einige Analysten glauben, dass die Ratssitzung in dieser Woche eine gute Gelegenheit böte, dieses aus Sicht der Banken ungeliebte Projekt voranzutreiben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MTU AERO (8:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 2.366 +11% 15 2.132

EBIT bereinigt 354 +4% 15 339

EBIT-Marge bereinigt 15,0 -- -- 15,8

Ergebnis nach Steuern ber 252 +5% 15 241

Ergebnis je Aktie bereinigt 4,64 +4% 15 4,46

Ergebnis nach Steuern 252 +1% 9 250

Ergebnis je Aktie 4,71 +2% 7 4,63

Free Cashflow 109 +63% 15 67

VOLKSWAGEN (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 2026 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 77.699 -3,2% 10 80.305

Operatives Ergebnis -2.649 -- 8 -1.299

Operative Umsatzrendite -3,0 -- 7 -1,6

Ergebnis vor Steuern -3.390 -- 7 -364

Ergebnis nach Steuern -3.043 -- 8 -1.072

Ergebnis nach Steuern/Dritten -2.819 -- 7 -482

Ergebnis je Vorzugsaktie -3,75 -- 4 -0,96

Umsatz Sparten:

-Core 34.928 +1,3% 7 34.471

-Progressive 14.362 -9,1% 9 15.807

-Sport Luxury 7.304 -5,1% 9 7.695

-Cariad 443 +12% 8 396

-Mobility 15.040 +1,8% 6 14.778

Operatives Ergebnis Sparten:

-Core 268 -79% 5 1.265

-Progressive 345 -26% 5 468

-Sport Luxury 346 -- 6 -1.060

-Cariad -420 -- 7 -328

-Mobility 830 -23% 6 1.082

Netto-Cashflow Automobile 1.383 -56% 4 3.147

Weitere Termine:

06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q

07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (16:00 Investorenkonferenz)

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q

08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 3Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q

11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 3Q

21:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

21:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Banco Santander 0,13 EUR

Inditex 0,70875 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 97,7

zuvor: 97,9

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -3,8

zuvor: -3,8

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -17,9

Vorabschätzung: -17,9

zuvor: -16,8

14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,50%

zuvor: 2,50%

- US

13:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,1% gg Vq

2. Quartal: +2,2% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,3% gg Vq

2. Quartal: +6,1% gg Vq

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 194.000

13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor : +0,9% gg Vm/+0,2% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.849,00 +0,2

E-Mini-Future S&P-500 7.767,50 -0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.704,25 -0,9

Topix (Tokio) 3.995,70 +0,1

Hang-Seng (Hongk.) 23.072,16 -0,1

Shanghai-Comp. 3.660,73 -0,6

Mittwoch:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.704,02 +0,4

DAX-Future 25.849,00 +0,5

MDAX 30.425,40 -0,2

TecDAX 4.115,60 +0,6

SDAX 18.422,69 +0,3

Euro-Stoxx-50 6.167,81 +0,1

Stoxx-50 5.368,46 -0,1

XDAX 25.713,38 +0,0

Dow-Jones 52.475,10 +0,2

S&P-500 7.743,98 +0,3

Nasdaq Composite 26.549,85 +0,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel starten. Die US-Notenbank hat wie erwartet das aktuelle Leitzinsniveau bestätigt. Zum weiteren geldpolitischen Vorgehen hielt sich Fed-Präsident Kevin Warsh wie erwartet bedeckt, Analysten gehen davon aus, dass die Fed im Dezember die Leitzinsen erhöhen wird. Leicht positiv für die Börsen ist, dass Warsh das Wachstumstempo der US-Wirtschaft auf "stark" von "solide" hochgestuft hat. Möglicherweise ist das ein positives Signal für die am Nachmittag anstehenden BIP-Zahlen für das dritte Quartal. Die Blicke richten sich nun auf die geldpolitische Entscheidung der EZB am Nachmittag. Auch hier wird eine Bestätigung der Leitzinsen erwartet. Die nach Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen von Microsoft und Alphabet enthalten Licht und Schatten.

Rückblick: Gut behauptet - Laut Berichten sollen die USA mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert haben, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Das bremste die Kauflaune. Auch warteten Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. SK Hynix hatte sehr gute Geschäftszahlen vorgelegt, was Technologieaktien Auftrieb verlieh. Siemens Energy gewannen 3,6 Prozent, Infineon 1,6 Prozent, Aixtron 3,4 Prozent oder ASML 1,3 Prozent. UBS reduzierte sich um 0,6 Prozent. Die Bank hatte im dritten Quartal "etwas enttäuschende" Geschäftszahlen vorgelegt, so KBW. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum von Danone (+2,6%) hatte laut JP Morgan die Konsensprognose geschlagen. GSK reduzierten sich um 4,8 Prozent, nachdem der Pharmakonzern geringer als erwartet ausgefallene Umsätze für seinen Gürtelrose-Impfstoff Shingrix gemeldet hatte. Das meistverkaufte Produkt des Unternehmens litt vor allem unter einer

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)