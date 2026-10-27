MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Es wird bei Beiersdorf mit einem schwachen dritten Quartal und auf organischer Basis mit Umsatzrückgang gerechnet. Das Segment Consumer leidet überproportional durch die anhaltende Schwäche der Kernmarke Nivea (zwei Drittel der Umsätze in diesem Segment). Nivea hat im August einen 18-Monats-Plan vorgelegt, mit dem der Umsatzrückgang gestoppt und die Erholung der Marke beschleunigt werden soll. Ein Umsatzminus wird auch bei Tesa erwartet, wegen gedämpfter Nachfrage aus der Halbleiter- und Elektronikbranche. Kleine Lichtblicke dürfte es bei den weiter starken Derma-Marken geben. Auch bei der Luxuskosmetikmarke La Prairie wird im Quartal ein Umsatzplus erwartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BEIERSDORF (8:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz Konzern 2.364 +1% 10 2.352

- Consumer 1.929 +0,5% 10 1.920

- Tesa 435 +1% 10 432

Organische Umsatzentwicklung Konzern -0,8 -- 10 1,7

- Consumer -1,0 -- 10 2,1

- Tesa 0,1 -- 10 0,0

PORSCHE AG (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 8.428 -3% 8 8.706

Operatives Ergebnis 331 -- 7 -966

Operative Umsatzrendite 3,9 -- -- -11,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 366 -- 6 -599

Netto-Cashflow Automobile 540 -43% 3 946

Weitere Termine:

07:00 DE/Ceconomy AG, Trading Statement 3Q

07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q

11:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 3Q

11:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q

12:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q

12:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate

21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q (21:30 Telefonkonferenz)

21:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen Oktober

PROGNOSE: 85

zuvor: 86

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,4% gg Vj

zuvor: +3,5% gg Vj

- US

13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

15:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober

PROGNOSE: 81,2

zuvor: 81,9

15:00 Neubauverkäufe September

PROGNOSE: -4,2% gg Vm

zuvor: +6,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.497,00 -0,2

E-Mini-Future S&P-500 7.717,75 +0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.386,00 -0,2

Topix (Tokio) 4.002,41 +0,7

Hang-Seng (Hongk.) 23.072,80 -0,6

Shanghai-Comp. 3.682,04 -0,4

Montag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.410,84 +0,9

DAX-Future 25.478,00 +0,9

MDAX 30.287,68 +1,4

TecDAX 4.056,47 +0,8

SDAX 18.332,77 +1,3

Euro-Stoxx-50 6.116,23 +0,8

Stoxx-50 5.354,07 +0,6

XDAX 25.383,22 -0,1

Dow-Jones 52.361,58 +0,3

S&P-500 7.676,77 +0,7

Nasdaq Composite 26.169,38 +0,8

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn dürften die Börsen wenig verändert starten. Das Umfeld ist recht günstig angesichts steigender Notierungen an den asiatischen Börsen. Daneben rentieren US- und französische 10-jährige Benchmarkanleihen jeweils unter 5 Prozent, auch gibt der Ölpreis nach. Allerdings dürften Anleger nicht zu stark ins Risiko gehen vor den geldpolitischen Entscheidungen der Bank of Japan, der US-Notenbank sowie der EZB in der laufenden Woche. Daneben legen mit Amazon, Alphabet und Microsoft in den kommenden Tagen gleich drei Giganten aus dem Technologiesektor Geschäftszahlen vor. Diese werden vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms an der Börse geprüft werden. Auf ein positives Echo ist der am Vortag veröffentlichte Börsenprospekt von Anthropic gestossen. Das KI-Unternehmen stellt für die kommenden Jahre hohe Wachstumsraten in Aussicht.

Rückblick: Fester - Für Erleichterung sorgte die bestätigte Bonitätseinstufung für Frankreichs mit "Aa3" durch Moody's. Dies sorgte für Entspannung an den französischen Anleihemärkten. Die Rendite 10-jähriger Benchmarkanleihen fiel unter die Marke von 5 Prozent. Der CAC-40 legte zu. Etwas zurück blieben die spanischen und portugiesischen Börsen nach dem Wahlausgang in Brasilien. Der Ibex schloss nur 0,2 Prozent höher, der portugiesische PSI verlor 0,8 Prozent. Santander fielen um 3,1 Prozent, Telefonica um 6,4 Prozent. Galp Energia rutschten um 10,8 Prozent ab. Belastend wirkte der überraschende Sieg von Luiz Inácio Lula da Silva über den konservativen Herausforderer Flavio Bolsonaro bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien. Dagegen erholten sich die zuletzt unter die Räder gekommenen Aktien mit KI-Fantasie. Siemens Energy gewannen 3,8 Prozent. DAX-Spitzenreiter waren Hochtief mit einem Plus von 3,9 Prozent. Für Infineon ging es 3,1 Prozent nach oben, Aixtron stiegen um 3,5 Prozent, ASML um 1,8 Prozent und STMicro um 2,6 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Für Bayer ging es nach positiven Studienergebnissen um 3,6 Prozent nach oben. BASF verloren 0,4 Prozent. JPM hatte sich zurückhaltend zu einer möglichen Übernahme von Evonik durch BASF geäussert. Zuvor hatte es Berichte gegeben, BASF biete nun rund 24 Euro je Aktie. Evonik gewannen 0,2 Prozent auf 21,30 Euro. Fraport stiegen nach Drittquartalszahlen um 2,6 Prozent. Der Flughafenbetreiber übertraf wegen eines Sondereffektes die Analystenerwartungen. Hugo Boss schlossen 1,2 Prozent höher. Die britische Frasers Group schliesst nach dem Überschreiten der 50-Prozentschwelle bei Hugo Boss weitere Zukäufe in den kommenden zwölf Monaten nicht aus und plant bei personellen Veränderungen Einfluss auf Vorstand und Aufsichtsrat.

XETRA-NACHBÖRSE

Cancom fielen nachbörslich um 4,4 Prozent mit der gesenkten Prognose.

Wall Street

Freundlich - Unterstützend wirkten die Renditen am US-Anleihemarkt, die ihre niedrigeren Niveaus behaupteten. Im Technologiesektor standen Anthropic im Fokus. Das KI-Unternehmen hat die Unterlagen für den Börsengang an der Nasdaq eingereicht. Anthropic strebt einen Termin in November an, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Der Antrag von Anthropic auf einen Börsengang linderte die Sorge vor einer potenziellen Blase im KI-Bereich etwas und stützte die Börse. SpaceX verloren 0,4 Prozent. Das Unternehmen hatte sich eine Fremdkapitalfinanzierung über 40 Milliarden US-Dollar gesichert. Verizon (-3,5%) hatte den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Bei den Ergebnissen für das dritte Quartal lag der Umsatz aber leicht unter der Marktprognose. Die Aktie fiel aufgrund anhaltender Sorgen über ein potenzielles Eindringen von SpaceX in den Mobilfunkmarkt. Meta Platforms (-1,9%) plant die Beschaffung von bis zu 95 Milliarden US-Dollar durch Aktienemissionen, um damit die massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur zu finanzieren. EQT hatte mit Wettbewerber Range Resources eine Vereinbarung über eine Übernahme in Form eines Aktientauschs vorgelegt. Range Resources legten um 17,7 Prozent zu. Microsoft bot rund 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an. Der Kurs stieg um 1,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,71 +0,03

10 Jahre 4,99 -0,00

30 Jahre 5,30 -0,01

Die Renditen am US-Anleihemarkt behaupteten ihr zuletzt erreichtes niedrigeres Niveau. Die Flucht in den "sicheren Hafen" Anleihen hatte in der vergangenen Woche für deutlich nachgebende Renditen gesorgt. Die zweijährige stieg, nachdem eine Auktion zweijähriger Papiere eine etwas schwächere Nachfrage gezeigt hatte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,1166 -0,1 -0,0006 1,1172 1,1191

EUR/JPY 176,12 +0,1 0,1400 175,9800 176,1900

EUR/CHF 0,9245 0,0 0,0000 0,9245 0,9251

EUR/GBP 0,8374 0,0 0,0000 0,8374 0,8379

USD/JPY 157,71 +0,1 0,2100 157,5000 157,4100

GBP/USD 1,3331 -0,1 -0,0008 1,3339 1,3353

USD/CNY 6,6677 -0,0 -0,0023 6,6700 6,6700

USD/CNH 6,6666 -0,0 -0,0010 6,6676 6,6675

AUS/USD 0,702 +0,1 0,0004 0,7016 0,7022

Bitcoin/USD 79.878,74 +0,2 132,33 79.746,41 80.077,46

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)