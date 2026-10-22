Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’558 0.0%  SPI 20’491 -0.1%  Dow 52’868 0.0%  DAX 25’372 -1.1%  Euro 0.9201 -0.7%  EStoxx50 6’087 -1.9%  Gold 4’024 -2.8%  Bitcoin 66’772 -3.7%  Dollar 0.8207 -0.5%  Öl 113.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882Galderma133539272Kuros32581411
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO im Blick: Neue KI-Sicherheitswarnungen rücken Bewertung und Risiken in den Fokus
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Krypto-Markt Südkorea: KI-Coins überholen XRP im Handelsranking
Themen-ETFs im Blick: So funktionieren Metaverse-ETFs
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Suche...
22.10.2026 07:33:51

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Ein überraschend starkes Wachstum bei Cloud-Erlösen und -Aufträgen im dritten Quartal lässt SAP zuversichtlicher für das Gesamtjahr werden. Der Walldorfer Software-Konzern seht das Cloud-Wachstum nun am oberen Ende der Prognosespanne. Der Ausblick für den operativen Gewinn, den SAP vor drei Monaten etwas gedämpft hatte, wurde bestätigt. SAP rechnet für 2026 nun mit Cloud-Erlösen am oberen Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 23 bis 25 Prozent entspräche. Auch für die Cloud- und Softwareerlöse zusammen wird nun das obere Ende der Prognose-Bandbreite angepeilt. SAP will möglichst viele Kunden in die Cloud bringen. Der Umstieg ist von grosser Bedeutung, weshalb die Anleger besonders auf Zahlen zum Cloud-Wachstum achten. Eine wichtige Kennzahl ist daher auch der sogenannte Current Cloud Backlog (CCB), der die gesicherten Aufträge auf ein Jahr beziffert. Hier erwartet SAP im Gesamtjahr weiterhin eine leichte Abschwächung gegenüber der Rate von 25 Prozent aus dem Vorjahr. Im dritten Quartal wurde jedoch das Wachstumstempo aus dem Vorquartal von währungsbereinigt 26 Prozent gehalten. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha ein langsameres Wachstum erwartet. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, operative Marge in Prozent, das Unternehmen bilanziert nach IFRS, berichtet aber auch Non-IFRS. Die vorliegenden Prognosen sind auf Basis von Non-IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Operative Marge 29,5 -- 29,1 -- 28,3

Umsatzerlöse 10.270 +13% 10.119 +11% 9.076

Cloud- und Softwareerlöse 9.249 +15% 9.082 +13% 8.016

Softwarelizenzen 147 -9% 121 -25% 161

Softwaresupport 2.434 -5% 2.385 -7% 2.565

Clouderlöse 6.668 +26% 6.594 +25% 5.290

Operatives Ergebnis 3.030 +18% 2.942 +15% 2.566

Ergebnis nach Steuern 2.171 +17% 2.069 +12% 1.852

Ergebnis je Aktie 1,89 +19% 1,80 +13% 1,59

Current Cloud Backlog (CCB) 24.144 +28% 23.455 +25% 18.839

Wachstum CCB (währungsber.) 26,0 -- 24,56 -- 27,00

Free Cashflow 1.718 +36% 1.702 +34% 1.266

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der schwedische Finanzinvestor EQT greift nach Qiagen: Gemeinsam mit den Staats- und Pensionsfonds ADIA und CPP unterbreiten die Schweden ein freiwilliges Barübernahmeangebot für den Diagnostik- und Laborausrüster. Mit 46,50 Euro je Aktie bietet das Konsortium einen satten Aufschlag von gut 40 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs vom 8. Juli und bewertet das deutsch-niederländische Unternehmen mit insgesamt 10,8 Milliarden Euro. Für Qiagen bahnt sich damit ein milliardenschwerer Abschied vom Börsenparkett an, der dem Spezialisten für molekulare Analytik laut Käufer neue Handlungsfreiheit sichern soll. In der Führungsetage stösst die Offerte auf Zustimmung: Vorstand und Aufsichtsrat von Qiagen haben die Übernahme nach eingehender Prüfung strategischer Optionen nach eigenen Angaben einstimmig gutgeheissen und empfehlen den Anteilseignern die Annahme. Das Management verspricht sich unter privater Regie jene strategischen Freiheiten, die für langfristige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nötig ist. Die schwedischen Investoren signalisieren Verlässlichkeit und sichern zu, den etablierten Markennamen, die Standorte sowie das wissenschaftliche Fundament des Unternehmens unangetastet weiterzuführen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/Galderma Group AG, Zwischenbericht 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q

08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex Oktober

PROGNOSE: 101

zuvor: 101

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

PROGNOSE: -17,0

zuvor: -16,5

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 199.000

16:00 Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.634,00 -0,5

E-Mini-Future S&P-500 7.741,25 -0,8

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.571,75 -1,4

Topix (Tokio) 4.002,73 -1,0

Hang-Seng (Hongk.) 22.979,42 -2,8

Shanghai-Comp. 3.666,89 -1,2

Mittwoch:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.645,04 +1,4

DAX-Future 25.766,00 +1,3

MDAX 30.650,79 +0,9

TecDAX 4.067,76 +1,4

SDAX 18.483,05 +1,7

Euro-Stoxx-50 6.207,52 +1,4

Stoxx-50 5.409,60 +1,2

XDAX 25.606,25 -0,2

Dow-Jones 52.856,09 +0,7

S&P-500 7.757,17 +0,6

Nasdaq Composite 26.702,86 +1,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem nervösen Geschäft rechnen Händler am Donnerstag an Europas Börsen. Die Hoffnungen auf einen Frieden im Nahen Osten sind wieder gedämpft, dafür rücken US-Verhandlungen mit Russland hinter dem Rücken der Ukraine in den Fokus. Die auch in Europa stark anlaufende Berichtssaison sei eine willkomene Abwechslung von den geopolitischen Unruhen, heisst es. Im Fokus stehen dazu Daten aus Frankreich, so das Verbrauchervertrauen. Nach den Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende wird hier mit schwachen Daten gerechnet, besonders nach der Gewinnwarnung der Supermarkt-Kette Carrefour. Sollte dies weitere Kreise ziehen und den breiten Konsum belasten, könnten auch Frankreichs Banken unter Druck geraten, die stärker an Konsumentenkrediten hängen als deutsche Institute. Auch die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen steht im Fokus, sie sprang am Vortag kurz über die 5-Prozent-Marke. Sorgen macht vor allem das Kreditrating Frankreichs: Am Freitagabend wird Moody's bekannt geben, ob eine weitere Abstufung erfolgt. Aktuell wird das Land bereits mit Aa3 und einem negativen Ausblick geführt. Technologie-Werte werden am Donnerstag als Gewinner erwartet, nachdem es hier an der Wall Street wieder kräftig aufwärts ging.

Rückblick: Positiv aufgenommene Geschäftszahlen von SpaceX sorgten für Erleichterung. Dass die Rendite der französischen 10-jährigen Benchmarkanleihen im Tageshoch auf 5 Prozent stieg - das höchste Niveau seit 2022 -, belastete nicht. Technologiewerte waren gesucht. Denn neben SpaceX hellte auch der Ausblick von Super Micro Computer die Stimmung auf. Infineon gewannen 2 Prozent. Suss kletterten um 2,7 Prozent, ASML um 2,6 Prozent, STMicro um 2,5 Prozent und Aixtron 2 Prozent. SAP stellten mit plus 3,5 Prozent den Tagesgewinner im DAX, der Softwarekonzern veröffentlichte nachbörslich Geschäftszahlen. Essilorluxottica haussierten um 15,5 Prozent. Der Brillenhersteller hatte im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Smartbrillen profitiert. Carrefour brachen dagegen um 13,8 Prozent ein. Der Einzelhändler hat eine Gewinnwarnung wegen Schäden durch die Unruhen in Frankreich abgegeben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Adidas stachen mit einem Aufschlag on 1,7 Prozent nach starkem Zahlenausweis und angehobenem Ausblick positiv heraus. Deutsche Börse hatte starke Geschäftszahlen vorgelegt. Der Börsenbetreiber erhöhte das Ziel für die Anlagen von Geldbeständen und zur Verwaltung von Sicherheiten. Die Jahresprognose sei dagegen für das operative Geschäft nicht erhöht worden, so Händler kritisch. Die Titel gaben um 0,3 Prozent nach. Druck auf FMC (-2,6%) ging von der Meldung aus, dass das US-Gesundheitsministerium einen Reformplan für den Dialysemarkt vorgestellt hat. Ziel ist mehr Wettbewerb auf dem Markt. Qiagen schlossen praktisch unverändert bei 42,82 Euro. Ein Bericht, wonach EQT mehr als 50 Dollar je Aktie bieten wolle, spielte keine grosse Rolle. Eine echte Überraschung sei dies nicht, da die Aktie mit solchen Übernahmegerüchten bereits seit Mai im Rally-Modus sei, hiess es. Nach Zahlenausweis und einem erhöhten Ausblick ging es für Jenoptik um 12,1 Prozent nach oben. Grand City beteiligt sich mit 20 Prozent an LEG Immobilien. Grand City legten um 5,6 Prozent zu, LEG Immobilien um 4,5 Prozent. Friedrich Vorwerk stiegen um 8,9 Prozent nach starken Drittquartalszahlen. Im Gefolge zogen MBB um 7,9 Prozent an, die Beteiligungsgesellschaft ist Ankeraktionär bei Vorwerk. CTS Eventim stiegen mit dem Einstieg des aktivistischen Investors Ananym um 4,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Flatexdegiro stiegen im nachbörslichen Handel am Mittwoch um rund 1,5 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal von der Handelsfreude der Kunden und einem höheren Zinsergebnis profitiert. Die Aktien von Leifheit gaben dagegen um 3,6 Prozent nach mit der gesenkten Jahresprognose.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

22.10.26 Logo WHS SpaceX: 830 % mehr KI-Umsatz – hebt die Aktie jetzt richtig ab?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharma – Zurück im Rampenlicht/Sensirion Innovation – "Made in Switzerland"
22.10.26 BNP Paribas: Die disruptive Kraft des Quantencomputing
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
22.10.26 Marktüberblick: SAP, Qiagen, Meta und Tesla im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.90 19.67 SXB6GU
Short 15’475.86 13.86 S1BOOU
Short 16’057.91 8.87 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SPBJ7U
Long 13’633.92 13.66 SQBO7U
Long 13’057.54 8.93 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend Verlust reich
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit Abschlägen
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag mit Einbussen
Handel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones
UBS Aktie News: UBS am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.