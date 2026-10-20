MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Deutsche Börse ist wohl auch im dritten Quartal auf Wachstumskurs geblieben, und das sowohl bei den Nettoerlösen als auch auf der Ergebnisseite. Ein wichtiger Treiber ist das Geschäft mit Zinsderivaten und das OTC-Clearing. Daneben bleibt der Börsenbetreiber ein Profiteur des hohen Zinsumfelds und der dadurch erzielten Zinserträge. In der Sparte Investment Management Solutions dürften sich die Anleger vor allem für die Entwicklung von Software Solutions interessieren. Es wäre keine Überraschung, wenn die Deutsche Börse mit Vorlage der Drittquartalszahlen die Ziele für das laufende Jahr anheben würde. Die Deutsche Börse wird ihre Geschäftszahlen am Dienstag veröffentlichen, voraussichtlich nach Börsenschluss gegen 19 Uhr. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Nettoerloese 1.598 +11% 14 1.440

Operative Kosten 644 +7% 14 604

EBITDA 954 +13% 14 842

Ergebnis nach Steuern/Dritten 551 +16% 9 473

Ergebnis je Aktie 3,05 +18% 14 2,59

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q

11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate

17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q

18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 3Q

18:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise September

PROGNOSE: +1,8% gg Vm/+6,3% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+4,6% gg Vj

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober

PROGNOSE: 29,9

zuvor: 34,7

Konjunkturlage

PROGNOSE: -45,0

zuvor: -47,1

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten September

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,9%

zuvor: 4,9%

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen September

Baubeginne

PROGNOSE: +2,0% gg Vm

zuvor: -2,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -2,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.298,00 -0,5

E-Mini-Future S&P-500 7.733,00 -0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.622,75 -0,3

Topix (Tokio) 4.008,06 -1,5

Hang-Seng (Hongk.) 23.887,87 -1,2

Shanghai-Comp. 3.713,13 -0,5

Montag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.319,77 -1,2

DAX-Future 25.350,00 -1,6

MDAX 30.513,26 -0,5

TecDAX 4.010,90 -0,1

SDAX 18.210,22 +0,1

Euro-Stoxx-50 6.144,81 -1,0

Stoxx-50 5.360,74 -0,8

XDAX 25.195,53 -0,5

Dow-Jones 51.966,03 -0,1

S&P-500 7.690,73 +0,4

Nasdaq Composite 26.430,89 +1,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Dienstag zur Eröffnung weiter nachgeben, wenngleich nicht mehr so stark wie zu Wochenbeginn. Das geopolitische Umfeld bleibt schwierig. Es reicht von anhaltenden Angriffen der Huthis auf die saudische Infrastruktur, die jüngste Annäherung von Washington an Moskau sowie den Krawallen in Frankreich, die Zweifel an der Handlungsfähigkeit der dortigen Regierung aufkommen lassen. Laut CMC stehen die Börsen vor einer Bewährungsprobe. Solange die Unternehmensgewinne überzeugten und die Inflation nicht erneut ausser Kontrolle gerate, bleibe das Marktgefüge einigermassen stabil. "Sollte jedoch eine dieser beiden Stützen wegbrechen, könnte aus der aktuellen Nervosität schnell eine deutlich umfassendere Korrektur werden. Die grösste Gefahr für die Aktienmärkte ist derzeit nicht ein einzelner Krisenherd, sondern das gleichzeitige Zusammentreffen mehrerer Belastungsfaktoren", heisst es.

Rückblick: Belastet wurde die Stimmung von den Unruhen in Frankreich. Bei Anleihen schichteten Anleger in deutsche Bundesanleihen um, die Zinsdifferenz gegenüber französischen Staatsanleihen weitete sich auf 146 Basispunkte aus. Der Pariser Leitindex CAC-40 verlor 1,1 Prozent. Auch Einzelaktien aus Frankreich standen unter Druck. So fielen Carrefour um 2,2 Prozent, nachdem an die 50 Märkte Opfer von Plünderungen geworden waren. Axa reduzierten sich wegen zu erwartender Versicherungsschäden um 1,6 Prozent, selbst die defensiven Aktien des Telekom-Unternehmens Orange gaben 1,3 Prozent nach. Lindt & Sprüngli notierten 0,1 Prozent tiefer, der Schokoladenhersteller hatte einen überraschenden Führungswechsel verkündet. Roche (+0,2%) hatte eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit der chinesischen Hansoh geschlossen. Rüstungswerte standen unter Druck. Sie korrigierten damit zum Teil ihre Kursgewinne vom Freitag. Für zusätzliche Ernüchterung sorgten aber nun Gedankenspiele eines Gipfeltreffens der Präsidenten Donald Trump , Wladimir Putin und Xi Jinping zur Zukunft der Ukraine. Eine Einigung könnte zu einem Ende der europäischen Militärhilfe für das Land führen. Hensoldt, Rheinmetall und Airbus gaben 0,3 bzw. 2,8 und 2,3 Prozent ab. CSG sanken 2,7 Prozent, Thales um 0,9 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Steyr Motors stachen mit einer Hausse von 21,4 Prozent hervor. Das US-Rüstungsunternehmen Red Cat will den Dieselmotorenhersteller übernehmen. Trotz angehobenem Ausblick gaben DHL 0,9 Prozent nach. Der verbesserte Ausblick sei erwartet und mit dem starken Kursanstieg der Vorwoche ausreichend eingepreist worden, hiess es. Merck KGaA verstärkt sich mit einem Zukauf in Grossbritannien im Bereich seltener Erkrankungen. Der Konzern übernimmt Silence Therapeutics - der Kurs schloss knapp im Plus. BASF (-1,1%) erwägt im Zuge der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit eine Zusammenführung der europäischen Polyamid-6-Geschäfte mit den entsprechenden Aktivitäten der chinesischen Highsun Holding. Fuchs stiegen nach einem optimistischen Ausblick und überraschend starken Drittquartalszahlen um 0,4 Prozent. Gegen den Markt stemmten sich Aumovio mit einem Plus von 2 Prozent nach einer positiven Citi-Studie.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Koenig & Bauer hat sich im nachbörslichen Handel zu Wochenbeginn kaum bewegt. Das Unternehmen hat ein Korruptionsverfahren in Brasilien beigelegt. (s.u.)

USA - AKTIEN

Freundlich - Nach den Verlusten zum Wochenschluss vor allem bei KI-Titeln haben sich die Börsen erholt. Positiv für das Marktumfeld wirkten zunächst gesunkene Anleiherenditen, die jedoch mit im Verlauf gestiegenen Ölpreisen ins Plus drehten. Nach dem jüngsten Ausverkauf im KI-Sektor schien sich die Lage etwas beruhigt zu haben, wenngleich die Sorgen über hohe Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms nicht ausgeräumt waren. Doch angesichts des niedrigeren Kursniveaus griffen Anleger wieder zu. AMD zogen um 1,8 Prozent an, Intel um 2,4 und Marvell um 4,1 Prozent. Nvidia kletterten um 1,4 Prozent, Micron Technology um 3,0 Prozent. Die zuletzt arg gebeutelte Coreweave legten nach einer Hochstufung durch Goldman Sachs zwischenzeitlich, schlossen aber mit einem Minus von 0,4 Prozent. Silence Therapeutics haussierten um 125,6 Prozent. Die deutsche Merck KGaA übernimmt die britische Gesellschaft.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,76 +0,02

10 Jahre 5,14 +0,03

Die Renditen drehten mit gestiegenen Ölpreisen ins Plus. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag im Tagestief unter 5,08 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:04

EUR/USD 1,1234 +0,2 0,0024 1,1210 1,1204

EUR/JPY 177,73 +0,0 0,0200 177,7100 177,6100

EUR/CHF 0,9265 -0,0 -0,0003 0,9268 0,9264

EUR/GBP 0,8423 -0,0 -0,0003 0,8426 0,8423

USD/JPY 158,19 -0,2 -0,2900 158,4800 158,5100

GBP/USD 1,3334 +0,2 0,0032 1,3302 1,3300

USD/CNY 6,6788 -0,0 -0,0018 6,6806 6,6806

USD/CNH 6,6787 -0,1 -0,0032 6,6819 6,6832

AUS/USD 0,6982 +0,1 0,0004 0,6978 0,6975

Bitcoin/USD 81.911,12 -0,0 -24,90 81.936,02 81.699,41

Der US-Dollar-Index stieg im Verlauf bis auf 1 Prozent an seine Mehrjahreshöchststände heran, da Händler darauf setzten, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr mindestens noch einmal anheben wird. Wegen der Unruhen in Frankreich zeigte sich der Euro schwächer zum Greenback und auch zu anderen Währungen. Die Eskalation in Frankreich trübte die fiskalischen Aussichten des Landes weiter ein.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.133,55 -0,1 -6,12 4.139,67

Silber 57,19 +0,2 0,11 57,09

Platin 1.643,95 +0,2 3,70 1.640,25

Der Goldpreis wurde von höheren Renditen und dem steigenden Dollar 0,5 Prozent ins Minus gedrückt und kostete zum Settlement 4.139 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,99 +0,3 0,33 103,66

Brent/ICE 109,96 +0,4 0,41 109,55

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)