MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Unicredit hat für die Übernahme der Commerzbank eine wichtige Hürde genommen. Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie die Genehmigung von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten, die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent zu überschreiten und den Anteil weiter zu erhöhen. Die Unicredit hat sich zuletzt knapp die Hälfte der Anteile an der Commerzbank gesichert. Die noch ausstehenden regulatorischen Prozesse und Konditionen, um das Angebot für die Commerzbank abzuschliessen, werden laut Unicredit bis Jahresende erwartet. Dann werde sie knapp 50 Prozent der Stimmrechte vereinnahmen und in der Lage sein, die Kontrolle zu übernehmen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 3Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Baugenehmigungen August

- EU

11:00 Handelsbilanz August

11:00 Verbraucherpreise September

Eurozone

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: k.A. /+2,5% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

- US

14:30 Import- und Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,5%

zuvor: 76,3%"

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.660,00 +0,7

E-Mini-Future S&P-500 7.804,00 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.203,00 +0,2

Topix (Tokio) 4.074,82 +1,9

Hang-Seng (Hongk.) 24.314,59 +1,1

Shanghai-Comp. 3.730,99 +0,6

Donnerstag:

Index Schluss +/- %

DAX 25.382,62 +0,3

DAX-Future 25.486,00 +0,1

MDAX 30.216,43 +0,6

TecDAX 3.970,39 -0,7

SDAX 17.953,80 -1,2

Euro-Stoxx-50 6.168,26 -0,4

Stoxx-50 5.374,34 +0,4

XDAX 25.488,68 +0,4

Dow-Jones 52.177,69 +1,1

S&P-500 7.744,06 +0,3

Nasdaq Composite 26.713,03 +0,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick - Die Börsen dürften mit kräftigen Aufschlägen in den Handel starten. Eine Stabilisierung an Wall Street sowie die Erholung an den asiatischen Börsen stützen das Sentiment. Der stark KI-lastige südkoreanische Kospi-Index zieht um fast 4 Prozent an. Damit scheint die Sorge vor einem Platzen der KI-Blase, die am Vortag noch einen Ausverkauf bei Chip-Werten ausgelöst hatte, wieder etwas in den Hintergrund zu treten. Im Handel bleibt man aber vorsichtig, die Volatilität dürfte hoch bleiben. Am Nachmittag werden in den USA Import- und Exportpreise für den Monat September veröffentlicht. Sie könnten weitere Hinweise über den Inflationsdruck liefern. Daneben werden Daten zur Industrieproduktion bekannt gegeben. Die jüngsten Wirtschaftsdaten haben bislang häufig positiv überrascht, die Weltwirtschaft hat zumindest bislang den Energiepreisschock besser geschultert als erwartet.

Rückblick: Uneinheitlich - Stark gesunkene Zinsen sorgten für einen wechselhaften Börsentag, an dem Aktien mit KI-Fantasie stark unter Druck standen. Hintergrund waren verstärkte Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung in den USA im Zuge höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen. Ein höheres Zinsniveau dürfte negative Folgen für die Investitionen in KI bedeuten. Infineon rutschten um 5,2 Prozent ab, ASML um 4,2 und STMicroelectronics um 3,8 Prozent. Weiter unter Druck standen auch die Aktien von Stromversorgern und Erbauern von Rechenzentren. Siemens Energy verloren 2,2 Prozent, Hochtief 3,6, ABB 3,4 und Schneider 2,4 Prozent. Der Stoxx-Subindex der Technologieaktien gab um 1,5 Prozent nach. Hinter den stark gesunkenen Marktzinsen vermuteten Marktbeobachter eine Fluchtbewegung in sichere Anlagen vor dem Hintergrund des Abverkaufs bei KI-Aktien, also Umschichtungen von Aktien in Anleihen. Die Nachfrage nach Sicherheit überlagere offenbar den Inflationsimpuls. In London ging es für den FTSE-100 um 1,1 Prozent nach oben. Hier stützte, dass die britische Wirtschaft im August erneut gewachsen war. Starke Geschäftszahlen kamen von Ericsson. Die Aktie gewann 6,8 Prozent. Astrazeneca rückten um 3,2 Prozent vor, nachdem der Pharmariese einen KI-gestützten Wirkstoffforschungsdeal abgeschlossen hatte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - In der Breite profitierten Aktien von den deutlich gesunkenen Marktzinsen. Tagessieger im DAX waren Scout24 mit einem Plus von 7,5 Prozent. SAP legten um 2,2 Prozent zu. In der zweiten Reihe gewannen Nemetschek und Atoss Software je rund 2 Prozent. Bei diesen Aktien wirkte der KI-Stimmungsdämpfer positiv, weil die Geschäftsmodelle der betreffenden Unternehmen oft als von KI bedroht eingeschätzt werden. Dazu gehörten auch Auto1, die sich um 4,6 Prozent verteuerten. Drägerwerk brachen über 17 Prozent ein. Der Medizintechniker verbuchte im dritten Quartal einen Gewinnrückgang. Flatexdegiro gewannen 5,5 Prozent. Das Fintech -Unternehmen will eigene Aktien mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro zurückerwerben. Redcare kamen im Sog des Wettbewerbers Docmorris um 1,5 Prozent voran. Die Online-Apotheke hatte hat nach starkem Wachstum und Profitabilitätsverbesserungen erneut die Ziele für das Gesamtjahr angehoben.

XETRA-NACHBÖRSE

Aixtron legten auf Tradegate nach der Vorlage vorläufiger Quartalszahlen, die besser als erwartet ausgefallen waren, um rund 7,8 Prozent zu. Im Xetra-Handel zuvor war der Aktienkurs im Zuge des Ausverkaufs von "KI-Aktien" um fast 13 Prozent eingeknickt. Fresenius gewannen 0,8 Prozent nach der Nachricht der Umbesetzung an der Spitze der Sparte Kabi. Nordex zogen mit angehobenem Margenausblick um 7,3 Prozent an. Commerzbank bewegten sich kaum mit der Schlagzeile, dass die Unicredit die Bank laut EZB übernehmen darf.

USA - AKTIEN

Freundlich - Das Geschehen bewegte sich im Spannungsfeld anhaltenden Verkaufsducks bei Aktien mit KI-Fantasie und deutlich gesunkenen Marktzinsen. Die Abwärtstendenz bei den Zinsen verstärkte sich kurz vor Handelsbeginn zunächst sogar noch, obwohl die US-Erzeugerpreise im September deutlich höher ausgefallen waren als erwartet. Marktteilnehmer vermuteten dahinter eine Flucht in den vermeintlich sicheren Anleihehafen angesichts der sich eintrübenden Stimmung für KI-Aktien und des Ausverkaufs. Unter den Halbleiteraktien verloren Nvidia 1,8 Prozent, AMD 1,5 und Broadcom 0,6 Prozent. Marvell gaben 1,7 Prozent nach. Coreweave, die am Vortag schon um 15 Prozent eingeknickt waren, erholten sich um 5,9 Prozent. Börsianer hatten zuvor von Sorgen um die finanzielle Gesundheit des Cloud-Computing-Unternehmens gesprochen, nachdem die Coreweave-Anleiherenditen jüngst die Marke von 15 Prozent überschritten hätten. Dass der KI-Entwickler Anthropic mit der Nachricht aufwartete, dass der Umsatz im dritten Quartal um 45 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar gestiegen sei, ging ebenso unter wie ein Rekordgewinn von TSMC. Nach im September stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätzen lagen Einzelhandelsaktien sehr fest im Markt. Walmart verteuerten sich um 1,5 Prozent, Home Depot um 4,3 und Kohl's um 6 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,75 -0,05

10 Jahre 5,09 -0,10

30 Jahre 5,43 -0,10

Die Marktzinsen fielen deutlich zurück. Die US-Zehnjahresrendite, die am Vortag nach den Inflationsdaten zunächst auf 5,33 Prozent nach oben geschossen war, ehe sie wieder auf das Ausgangsniveau um 5,20 Prozent zurückgekommen war, fiel zuletzt auf 5,09 Prozent im US-Handel und damit auf das niedrigste Niveau seit etwa drei Wochen. Zu den sinkenden Renditen dürften Fluchtbewegungen in die vermeintliche Sicherheit der US-Anleihen beigetragen haben, hiess es, angesichts des eingetrübten Stimmungsumfelds für Aktien.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:50

EUR/USD 1,1227 +0,1 0,0009 1,1218 1,1205

EUR/JPY 177,20 -0,0 -0,0300 177,2300 177,2000

EUR/CHF 0,9282 +0,1 0,0008 0,9274 0,9294

EUR/GBP 0,8439 -0,1 -0,0010 0,8449 0,8453

USD/JPY 157,82 -0,1 -0,1600 157,9800 158,1500

GBP/USD 1,33 +0,2 0,0027 1,3273 1,3251

USD/CNY 6,6887 -0,0 -0,0022 6,6909 6,6909

USD/CNH 6,6886 -0,0 -0,0008 6,6894 6,6902

AUS/USD 0,6945 +0,4 0,0026 0,6919 0,6915

Bitcoin/USD 82.049,94 +0,1 50,24 81.999,70 82.400,11

Der Dollar kam mit dem starken US-Zinsrückgang deutlich zurück, der Dollar-Index hab 0,32 Prozent nach - der Euro erholte sich um 0,6 Prozent auf 1,1222 Dollar. Er machte damit den Rücksetzer vom Mittwoch wieder wett.

Der Euro legt am Morgen weiter zu, aber nur noch leicht. CBA-Analystin warnt jedoch vor einer deutlichen Euro-Abwertung. Denn die EU wolle unbedingt das immense Handelsdefizits mit China abbauen und vollziehe die nächsten Schritte. "Das Risiko besteht darin, dass die EU weitere Handelsbeschränkungen gegen China verhängt, was einen Handelskrieg auslösen könnte, der den Euro stark belasten würde", sagte sie.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)