MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Inflationsdruck in den USA dürfte - gemessen am Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) - im Juli leicht abgenommen haben. Volkswirte rechnen damit, dass der PCE-Deflator gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen ist und um 3,6 (Juni: 3,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats ausfällt. Die PCE-Inflation wäre damit etwas höher als die am Verbraucherpreisindex gemessene (3,4 Prozent) und sie liegt deutlich oberhalb der 2 Prozent-Marke, die die Notenbank anstrebt. Das gilt auch für den von der Fed besonders beobachteten Kern-PCE-Index (ohne Nahrungsmittel und Energie). Für ihn werden ein monatlicher Anstieg von 0,2 Prozent und eine unveränderte Jahresrate von 3,3 Prozent prognostiziert. Der Kernverbraucherpreisindex war zuletzt nur noch mit einer Jahresrate von 2,5 Prozent gestiegen. Der neue Notenbankchef Kevin Warsh hat seine Entschlossenheit betont, die Inflation auf 2 Prozent zu senken. Bisher hat er allerdings nicht erklärt, wie genau er das machen will. Beobachter sind gespannt, ob er seine erste Rede beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole dazu nutzen wird.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Siemens Energy hat mit den Vorbereitungen für die rechtliche und operative Ausgliederung seiner industrienahen Geschäfte begonnen. Der DAX-Konzern äusserte sich aber noch nicht dazu, ob er dazu einen Partner mit ins Boot holen oder die Sparte Transformation of Industry (TI) an die Börse bringen wird. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, der Aufsichtsrat könne eine Entscheidung treffen. Das Geschäft mit Dampfturbinen für die Industrie, Kompressoren für die Ölbranche und Wasserstoff-Elektrolyseuren erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von zuletzt 5,7 Milliarden Euro.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und Finanzplanung

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Arn. Georg 0,35 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

10:30 Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

VCI-Forschungspressekonferenz

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,5% gg Vq

1. Veröff.: +1,5% gg Vq

1. Quartal: +2,1% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +6,2% gg Vq

1. Veröff.: +6,2% gg Vq

1. Quartal: +3,6% gg Vq

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm/+0,2% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.326,00 -0,0

E-Mini-Future S&P-500 7.685,00 -0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.236,50 -0,1

Topix (Tokio) 4.113,84 +0,5

Hang-Seng (Hongk.) 25.676,18 +0,7

Shanghai-Comp. 3.915,26 +0,7

Dienstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 26.266,14 +0,6

DAX-Future 26.306,00 +0,5

MDAX 32.267,44 +0,7

TecDAX 4.050,72 +0,0

SDAX 18.541,82 +0,6

Euro-Stoxx-50 6.455,63 +0,1

Stoxx-50 5.496,59 +0,3

XDAX 26.266,84 +0,0

Dow-Jones 53.577,40 +0,3

S&P-500 7.677,28 +0,3

Nasdaq Composite 26.151,30 +0,7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Das Umfeld ist dabei recht günstig. Der Ölpreis gibt am Morgen weiter nach; Brent notiert in der Zwischenzeit nur noch bei knapp 86 Dollar das Fass. Zugleich hat sich der Anleihemarkt beruhigt. Stützend wirken Medienberichte, laut denen der Iran und der Oman über ein Rahmenabkommen zur Eröffnung der Strasse von Hormus verhandeln. Anleger dürften sich allerdings zurückhalten im Vorfeld der nachbörslich zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Vom KI-Dickschiff wird erneut eine gigantische Umsatzentwicklung erwartet. Anleger versuchten händeringend zu prognostizieren, wann der Höhepunkt des KI-Hypes erreicht sei", merkt XTB zum Zahlenausweis an.

Rückblick: Etwas fester - Rückenwind kam von gesunkenen Ölpreisen und positiven deutschen Wirtschaftsdaten. Das Ifo-Geschäftsklima hellte sich im August trotz wieder gestiegener Energiepreise deutlich auf. Daneben wurde das deutsche BIP-Wachstum im zweiten Quartal nach oben revidiert. Stützend wirkten auch weiter gefallene Anleiherenditen. US-Finanzminister Bessent soll erwägen, staatliche Liquiditätsreserven anzuzapfen, um damit den avisierten verstärkten Rückkauf langlaufender Anleihen zu finanzieren, um so die langfristigen US-Renditen zu senken. Die deutsche Zehnjahresrendite sank um 7 Basispunkten auf 3,20 Prozent. Gesucht waren Aktien aus dem Technologiebereich und mit KI-Fantasie im Vorgriff auf die am Mittwochabend anstehenden Geschäftszahlen von Nvidia. Im Chipsektor trieben aber auch zuversichtliche Analystenstimmen von JPM und UBS. Infineon gewannen 1,3, Aixtron 1,3 oder Suss 1,5 Prozent. ASML legten ebenso um 0,8 Prozent zu wie STMicro. Grösster Tagesverlierer im EuroStoxx-50 waren Wolters Kluwer mit einem Abschlag von gut 3 Prozent. KBC hatte das Kursziel stark gesenkt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Siemens Energy schlossen 2,7 Prozent fester. Neben KI-Fantasie stützte ein Bericht über Interesse von Finanzinvestoren am Turbinengeschäft. Die Bewertung der Sparte TI könne demnach mehr als 10 Milliarden Euro erreichen. Der Vorstand von Siemens Energy sollte sich angeblich noch am Dienstag treffen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Der Siemens-Kurs legte um 1,8 Prozent zu. Die ehemalige Mutter hält noch eine Minderheitsbeteiligung an Siemens Energy. DAX-Tagessieger waren nachrichtenlos Scout24 mit einem Plus von 4,5 Prozent. Adidas waren Tagesverlierer mit einem Minus von 1,7 Prozent. Belastend wirkten schwächere Geschäftszahlen und ein gesenkter Ausblick des US-Unternehmens Dick's Sporting Goods. Für Puma ging es um 1,2 Prozent nach unten. Deutz kletterten um 11,2 Prozent. Treiber war die durch die Hauptversammlung genehmigte FFG-Übernahme. Damit seien die Bewertungsmultiplikatoren für Rüstungswerte auch bei Deutz zu rechtfertigen, so ein Händler. Oddo BHF erhöhte das Kursziel kräftig.

XETRA-NACHBÖRSE

Net Digital legten auf Tradegate am Abend um rund 11 Prozent zu. Das Unternehmen rechnet mit Umsatz und EBITDA deutlich über den Erwartungen. Siemens Energy legten 0,3 Prozent zu mit den Plänen zur Ausgliederung von TI. Die Aktie war allerdings mit entsprechenden Pressemeldungen bereits im regulären Handel deutlich gestiegen.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die anhaltende Entspannung am Anleihemarkt hellte die Stimmung auf. Die Renditen sanken nach dem vorangegangenen starken Anstieg weiter. Zugleich fielen die Ölpreise deutlich. Das dämpfte Sorgen vor einer steigenden Inflation und damit auch vor steigenden Leitzinsen. Konjunkturseitig fiel der Index des Verbrauchervertrauens für August schwächer aus als erwartet, was ebenfalls nicht für steigende Zinsen sprach. Nvidia beendeten ihre längste Verlustserie seit 2022. Sie zog um 2,2 Prozent an im Vorfeld des wie üblich mit Spannung erwarteten Quartalsberichts am Mittwoch. Der Ausblick des Chipherstellers wird genau beobachtet werden, um zu sehen, ob die massiven Ausgaben für KI-Infrastruktur anhalten. Auch in der Breite waren gestiegene Kurse bei Aktien mit KI-Fantasie zu beobachten. Sowohl JPM als auch UBS hatten sich zuversichtlich über die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen geäussert. AMD, Intel oder Marvell gewannen bis zu 4,9 Prozent. Dick's Sporting Goods brachen nach einer Senkung der Gewinnprognose um 30,7 Prozent ein. Nike verloren 3,1 und Under Armour 4,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,20 -0,04

10 Jahre 4,64 -0,07

30 Jahre 5,17 -0,06

Die Renditen fielen weiter. Dazu trug ein Bericht bei, wonach Finanzminister Scott Bessent die fast 1 Billion Dollar umfassenden staatlichen Liquiditätsreserven anzapfen könnte, um gerade erst angekündigte erweiterte Rückkäufe von Staatsanleihen zu finanzieren, mit dem Ziel, die Renditen zu drücken. Dazu zeigte am Berichtstag eine Auktion kurzfristiger US-Staatsanleihen Anzeichen einer starke Nachfrage.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)