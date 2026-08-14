MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Südkorea bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Energiekontor hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 doch noch gesenkt. Der Wind- und Solarparkentwickler teilte mit, dass einige Windparkprojekte in Schottland erst deutlich später ans Netz angeschlossen werden könnten als geplant. Dies wirke sich auf geplante Projektverkäufe aus, deren Ergebnisbeiträge nicht mehr im laufenden Jahr realisiert werden könnten. Für 2026 erwartet Energiekontor nun ein Vorsteuerergebnis in der Bandbreite von 5 bis 10 statt der bislang geplanten 40 bis 60 Millionen Euro. Am Donnerstagmorgan hatte Energiekontor im Rahmen der Vorlage von Halbjahreszahlen das Gewinnziel für das Gesamtjahr noch beibehalten und als "aus heutiger Sicht nach wie vor erreichbar" bezeichnet. Die bislang für 2029 vorgesehenen Netzanschlusstermine für drei schottische Windparkprojekte verschieben sich auf 2031, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der Grund sei ein laufendes Rechtsverfahren.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

TALANX (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG

1. HALBJAHR 1H26 ggVj 1H25

Versicherungsumsatz 24.031 -1% 24.181

Kapitalanlageergebnis 2.617 +8% 2.421

EBIT 3.094 +8% 2.863

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.457 +6% 1.372

Ergebnis je Aktie 5,65 +6% 5,32

Weitere Termine:

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

ADM Hamburg 13,58 Euro

Novo Nordisk 3,75 Kronen

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Grosshandelspreise Juli

- EU

11:00 Arbeitsmarktdaten 2Q

Eurozone Arbeitslosenquote

BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj

1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj

1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,5% gg Vj

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August

PROGNOSE: 54,5

zuvor: 55,2

16:00 Lagerbestände Juni

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.484,00 +0,5

E-Mini-Future S&P-500 7.822,75 0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.148,25 -0,1

Topix (Tokio) 4.194,80 +0,5

Hang-Seng (Hongk.) 25.120,07 -1,1

Shanghai-Comp. 3.908,76 -0,5

Donnerstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 26.299,74 -0,1

DAX-Future 26.423,00 +0,1

MDAX 32.264,86 -0,2

TecDAX 4.063,12 -0,1

SDAX 18.553,07 +0,3

Euro-Stoxx-50 6.545,47 +0,2

Stoxx-50 5.527,34 +0,0

XDAX 26.383,33 +0,3

Dow-Jones 53.839,99 +0,1

S&P-500 7.798,99 +0,7

Nasdaq Composite 26.803,03 +0,8

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenausklang leicht höher erwartet, nachdem die zuletzt moderat ausgefallenen US-Inflationsdaten den S&P-500 am Vortag auf ein neues Allzeithoch getrieben haben. Zwischen den Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Energiepreise und einem neuen Fed-Chef, dem die Wall Street eine restriktivere Haltung als seinem Vorgänger zutraut, waren Inflation und hohe Zinsen zuletzt wieder als Hauptsorgen der Anleger in den Vordergrund gerückt. "Sich verändernde Erwartungen an die Fed-Politik könnten phasenweise zu Volatilität an den Aktienmärkten beitragen, wir gehen jedoch davon aus, dass sich die globale Aktienrally fortsetzen wird", so Ulrike Hoffmann-Burchardi, Global Head of Equities beim UBS Chief Investment Office. Nachdem die Berichtssaison ihren Höhepunkt überschritten hat, droht in der kommenden Woche ein Nachrichtenvakuum. Meldungen über die anstehenden Landtagswahlen in Deutschland wie auch die Midterms-Wahlen in den USA im Herbst dürften daher schon schnell mehr Gewicht erlangen.

Rückblick: Moderate Gewinne gingen im Handelsverlauf grossteils wieder verloren. Zunächst hatte die bislang überwiegend stark verlaufende Berichtssaison mit robustem Gewinnwachstum der Unternehmen gestützt, dazu kamen deutlicher sinkende Ölpreise, was Inflationssorgen dämpfte. Im Späthandel machten die Ölpreise aber wieder deutlicher Boden gut, was die Indizes von den Hochs mit zurückholte. Das spiegelte sich am Anleihemarkt in im späten Geschäft von den Tagestiefs zurückkommenden Renditen wider. Bei den Branchen litten Minenwerte in der Breite unter einer Produktinsprognosesenkung von Antofagasta, für die es um 6,8 Prozent nach unten ging. Ausreisser des Tages waren Adyen. Die Aktie schnellte in Amsterdam um 16,4 Prozent nach oben. Der Zahlungsdienstleister hatte einen Gewinnanstieg gemeldet und die Umsatzprognose leicht erhöht. Um 9,0 Prozent nach oben schossen auch Moeller-Maersk. Die Reederei hatte erneut die Jahresprognose dank höhere Frachtraten als Folge des Iran-Kriegs und einer starken Nachfrage aus Asien erhöht. Ähnliches gab es vom deutschen Wettbewerber Hapag-Lloyd zu hören. Hapag-Lloyd gewannen 4,3 Prozent. In Zürich ging es im Sog für Kühne + Nagel um 3,1 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Behauptet - RWE stiegen um 2,6 Prozent und waren hinter Continental (+3,0%) grösster DAX-Tagesgewinner. Die finalen Geschäftszahlen des Versorgers hätten erneut dessen Ertragskraft betont, hiess es. TKMS schossen nach Zahlenvorlage vom Vortag um weitere 10,2 Prozent nach oben, laut Marktteilnehmern angetrieben von positiven Analystenkommentaren. Bernstein erwartet signifikante Anhebungen der Gewinnprognosen, wenn der Konsens die jüngste Auftragswelle einpreise, sowie eine Erhöhung der mittelfristigen Ziele im nächsten Quartal. Der Kurs der Mutter Thyssenkrupp stieg um 9,1 Prozent, nachdem im dritten Quartal die Umsatzerwartungen des Marktes übertroffen wurden, Ergebnis und Cashflow die Schätzungen allerdings verfehlten. Hellofresh gaben nach Geschäftszahlen um 3 Prozent nach. Der Gewinnausblick für das laufende Jahr sei zwar bestätigt worden, der Ausblick aber weniger verheissungsvoll, hiess es. Das Wehrtechnikunternehmen Vincorion (+10%) ist optimistischer für die Umsatzentwicklung 2026. Unter Druck standen Energiekontor mit einem Minus von 6,7 Prozent. Das Unternehmen steigerte zwar im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich, verzeichnete aber gleichzeitig rückläufige operative Gewinne.

XETRA-NACHBÖRSE

Energiekontor gaben nach dem knapp 7-prozentigen Minus im Xetra-Handel nachbörslich um weitere 7 Prozent nach, nachdem das Unternehmen am Abend doch noch die Gewinnprognose gesenkt hatte - und das drastisch (s.o.). Deutsche Euroshop wurden auf Tradegate knapp unter dem Xetra-Schlusskurs gesehen. Das Unternehmen hatte Halbjahreszahlen mitgeteilt (s.u.). Für Nfon ging es nach der Zahlenvorlage und einer aktualisierten Prognose um 1,9 Prozent abwärts.

USA - AKTIEN

Freundlich - Bestätigte Signale über eine Abkühlung der Inflation in den USA sorgten für steigende Aktienkurse. Der S&P-500 schloss auf einem Rekordhoch. Nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch fielen auch die Erzeugerpreise günstig aus. Dies könnte es der US-Notenbank ermöglichen, die Zinsen nicht zu erhöhen. Unter den Einzelwerten ging es für Cisco Systems um 8,4 Prozent nach unten. Der Netzwerkausrüster wies für das vierte Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz aus als erwartet und bestätigte die Prognose. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um 60 Prozent zugelegt. Hier dürften Anleger die guten Zahlen für Gewinnmitnahmen genutzt haben. Barclays monierte derweil, dass der Ausblick einen Rückgang der Produktmarge impliziere. Cerebras Systems knickten um 11,9 Prozent ein. Der Entwickler von KI-Prozessoren und Supercomputersystemen verzeichnete im zweiten Quartal einen Verlust, hob aber dennoch die Jahresprognose an. Jedoch rechnet Cerebras weiter mit einer negativen Kernmarge. Stubhub Holdings konnte den sprunghaften Umsatzanstieg durch die Fussball-Weltmeisterschaft im zweiten Quartal nicht in einen Gewinn umwandeln. Die Aktie des Ticketvermarktes verlor 10 Prozent. Birkenstock wartete mit viel versprechenden Umsatztrends auf. Der deutsche Sandalenhersteller erzielte im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 15 Prozent und übertraf damit die Erwartung. Die Aktie legte um 11,6 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,14 -0,06 4,20 4,12

10 Jahre 4,64 -0,05 4,69 4,61

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)