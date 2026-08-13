MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Thyssenkrupp hat getragen von Verbesserungen im Stahlgeschäft, im Werkstoffhandel und bei der Marinetochter TKMS im dritten Quartal deutlich mehr verdient, aber die Markterwartungen verfehlt. Der Konzern hob seine Gewinnerwartungen für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 am unteren Ende an. Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter stand auch wegen eines positiven Bilanzeffektes aus dem Verkauf der Hüttenwerke Krupp Mannesmann im Quartal eine schwarze Null. Im Vorjahr hatte hier noch ein Verlust von 278 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Das Unternehmen grenzte seine Erwartungen für das Gesamtjahr auf den letzten Metern noch einmal ein. So wird der Umsatz auf jeden Fall rückläufig erwartet (minus 1 bis 3 Prozent), während bislang auch ein unveränderter Umsatz noch möglich war. Dafür werden das bereinigte EBIT mit 600 bis 900 Millionen statt 500 bis 900 Millionen Euro und der Nettoverlust mit minus 400 bis minus 700 Millionen statt minus 400 bis minus 800 Millionen Euro mindestens am unteren Ende besser ausfallen. Für das dritte Geschäftsquartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25/26 ggVj 3Q25/26 ggVj 3Q24/25

Umsatz 8.786 +8% 8.478 +4% 8.151

EBIT bereinigt 183 +18% 207 +34% 155

EBIT-Marge bereinigt 2,1 -- 2,4 -- 1,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 0,0 -- 6,4 -- -278

Ergebnis je Aktie 0,00 -- 0,05 -- -0,45

Free Cashflow vor M&A -114 -- 66 -- -227

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H (13:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Vincorion SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 2Q

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 2Q (15:00 Earnings-Call)

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1H

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Earnings-Call)

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H

Im Laufe des Tages:

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H (13:00 Telefonkonferenz)

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Rio Tinto: 2,11 USD

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj

08:00 BIP Monat Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

- NO

10:00 Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 4,25%

zuvor: 4,25%

- EU

11:00 Industrieproduktion Juni

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,2% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/-1,2% gg Vj

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 204.000

zuvor: 199.000

14:30 Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.502,00 +0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.779,50 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.918,50 +0,2

Topix (Tokio) 4.181,23 +1,0

Hang-Seng (Hongk.) 25.495,15 +0,2

Shanghai-Comp. 3.966,60 +0,5

Mittwoch:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 26.331,07 -0,2

DAX-Future 26.401,00 -0,3

MDAX 32.335,17 +0,3

TecDAX 4.067,62 -0,6

SDAX 18.502,64 -0,4

Euro-Stoxx-50 6.533,99 -0,3

Stoxx-50 5.527,02 -0,4

XDAX 26.366,50 +0,1

Dow-Jones 53.770,27 -0,0

S&P-500 7.748,50 +0,3

Nasdaq Composite 26.588,49 +0,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung rechnen Händler am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten. Zwischenzeitliche Rekordhochs wie im DAX seien jederzeit möglich, angesichts der aktuell sehr geringen Handelsumsätze seien sie aber oft nicht nachhaltig. Nachrichtlich im Fokus steht in Europa weiter die Fülle an Unternehmensdaten aus der Berichtssaison, wenn auch immer mehr aus der zweiten Reihe. Um die Strasse von Hormus gibt es keine belastbaren Neuigkeiten, der Brent-Ölpreis notiert knapp unter 89 Dollar. Die DAX-Terminkontrakte zeigen sich am Morgen etwas fester. Weiter im Fokus stehen auch US-Inflationsdaten, diesmal die Erzeugerpreise (PPI) am Nachmittag. Am Vortag hatten die US-Verbraucherpreise (CPI) für etwas Entspannung gesorgt, da sie die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank dämpfen. Man hoffe, "dass die Inflation nicht wieder gefährlich anzieht, auch wenn Risiken durch Energiepreise und Chip-Inflation bestehen bleiben", sagte Vishnu Varathan von Mizuho Securities.

Rückblick: Im Fokus standen die Quartalsausweise einzelner Unternehmen, während die wie erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise keine Impulse lieferten. Bremsend wirkte indessen die unübersichtliche Nachrichtenlage um die Strasse von Hormus. Die Aktien von Vestas sprangen um knapp 20 Prozent nach oben, nachdem vor allem die Profitabilität überrascht hatte. JP Morgan betonte, der Konsens sei nicht nur um 100 Prozent übertroffen worden, auch habe es sich um den ersten erhöhten Margen-Ausblick in einem ersten Halbjahr seit zehn Jahren gehandelt. Im Windschatten stiegen Nordex um 4,6 Prozent. Starke Zahlen vom Konkurrenten Lumentum aus den USA trieben auch Nokia in Europa um knapp 10 Prozent nach oben. ABN Amro Bank hat ihre Prognose für die Zinserträge für das Gesamtjahr angehoben und ihren Kostenausblick gesenkt. UBS bekräftigte ihre Kaufempfehlung für die Aktie und erklärte, weiteres Neubewertungspotenzial für die Papiere zu sehen, die mit einem Abschlag gegenüber dem engsten Konkurrenten ING gehandelt werden. Die Aktien kletterten um 5 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der DAX wurde unter anderem belastet von Schwergewicht SAP, dessen Kurs um 2,6 Prozent fiel. Die Halbjahresergebnisse von Eon (-3,2%) enthielten keine Überraschungen, schrieben die Analysten der Deutschen Bank. Dank der soliden Ergebnisse sei der deutsche Energiekonzern gut aufgestellt, um seine Jahresprognose zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Bei TKMS ging es um 8,5 Prozent nach oben. Nach starken Zahlen wurde auch die Jahresprognose erhöht. Rheinmetall stiegen um 2,3 Prozent. Besser fielen auch die Quartalszahlen von Jenoptik (+5,2%) aus. K+S (+2,3%) hat für das zweite Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA von 176 Millionen Euro gemeldet, was 20 Prozent über der Prognose von Jefferies und dem Konsens lag. Für Enttäuschung sorgten indes Thyssenkrupp Nucera (-3,4%) und Bilfinger (-5,4%) mit schwachen Auftragseingängen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Freenet-Aktie gab im nachbörslichen Handel am Mittwoch etwas nach. Freenet verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein solides Kunden- und Umsatzwachstum und bestätigte den Ausblick für 2026. Allerdings schrumpften das bereinigte EBITDA und der bereinigte Free Cash Flow wegen einer bereits angekündigten Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber, die im ersten Halbjahr mit rund 22 Millionen Euro belastete. Für die Hypoport-Aktie ging es um gut 4 Prozent nach oben. Das Unternehmen will eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Die Rückkehr des KI-Optimismus verhalf den Technologiewerten an der Wall Street zur Wochenmitte zu Kursgewinnen, während der breite Markt gestützt wurde von nachlassenden Zinserhöhungssorgen. Die US-Verbraucherpreise waren im Juli exakt im erwarteten Rahmen gestiegen, womit eine Zinserhöhung der US-Notenbank schon bei der nächsten Sitzung im September zunächst unwahrscheinlich sein dürfte, wie Marktteilnehmer sagten. Bremsend wirkte jedoch der andauernde Iran-Krieg. Hier war immer noch keine Einigung in Sicht. Im Technologiesektor sprangen Coreweave um 19,2 Prozent nach oben, Super Micro Computer stiegen um 19 Prozent. Beide Unternehmen hatten bei der Vorlage überzeugender Quartalszahlen von einer hohen KI-bezogenen Nachfrage berichtet und optimistische Ausblicke gegeben. Daneben legten H&R Block um 16,1 Prozent zu. Das Steuerberatungsunternehmen hatte mit Geschäftszahlen und Ausblick positiv überrascht. Positiv wurden auch die jeweiligen Zahlen von Lumentum (+13,6%) und Nebius (+34,1%) aufgenommen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)