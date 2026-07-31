Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 -0.7%  SPI 20’246 -0.3%  Dow 52’208 1.2%  DAX 25’612 0.6%  Euro 0.9290 0.1%  EStoxx50 6’344 1.5%  Gold 4’080 -0.6%  Bitcoin 51’928 -0.4%  Dollar 0.8073 0.3%  Öl 87.5 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Ypsomed1939699
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Comet-Aktie: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr
HENSOLDT-Aktie: Prognose für 2026 nach starkem ersten Halbjahr bestätigt
Clariant-Aktie: Finanzziele nach erstem Halbjahr bestätigt
Holcim-Aktie im Fokus: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr
Apple-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Gewinn stärker als erwartet
Suche...
31.07.2026 07:29:50

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Sensor- und Radarspezialist Hensoldt hat im ersten Halbjahr von einer starken Nachfrage profitiert und den Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt. Getrieben durch Beschaffungsaufträge aus Deutschland und anderen europäischen Staaten erreichte der Auftragsbestand des Unternehmens ein neues Rekordhoch von über 10 Milliarden Euro. Auch bei Umsatz und operativem Ergebnis verzeichnete der Konzern deutliche Zuwächse und bestätigte in der Folge seine Prognose für das Gesamtjahr.

Die positive operative Entwicklung zeigte sich in beiden Segmenten des Konzerns: Der Bereich Sensors verzeichnete einen um 58 Prozent auf 1,98 Milliarden Euro gestiegenen Auftragseingang, während der Umsatz um 17 Prozent auf 955 Millionen Euro zulegte. Ein aussergewöhnlich starkes Wachstum wies das Segment Optronics auf: Dank Grossaufträgen zur Ausstattung von Schützenpanzern sprang der Auftragseingang von 164 Millionen Euro auf 971 Millionen Euro.

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 bestätigte Hensoldt den Ausblick, der unter anderem einen Konzernumsatz von etwa 2,75 Milliarden Euro, ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,5x bis 2,0x sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,5 bis 19,0 Prozent vorsieht.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

1H 1H26 ggVj 1H26 ggVj 1H25

Auftragseingang 2.812 +100% 1.232 -12% 1.405

Umsatz 1.167 +24% 1.151 +22% 944

EBITDA bereinigt 137 +28% 139 +30% 107

EBITDA-Marge bereinigt 11,8 -- 12,1 -- 11,3

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

PUMA (8:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 1.670 -11% 17 1.871

EBIT -69 -- 16 -109

EBIT-Marge -4,1 -- 16 -5,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten -99 -- 16 -247

Ergebnis je Aktie -0,67 -- 16 k.A.

Weitere Termine:

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1H

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H

08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1H (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 2Q

12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 2Q

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Umweltbank 0,05 EUR

Wurmtal Beteiligungen 0,37 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

PROGNOSE: +1,8% gg Vj

zuvor: +1,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +2,0% gg Vj

zuvor: +2,0% gg Vj

-DE

09:55 Arbeitsmarktdaten Juli

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: -1.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

-EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juli

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

-IT

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

PROGNOSE: +2,7% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

-US

14:30 Arbeitskostenindex 2Q

PROGNOSE: +0,8% gg Vq

zuvor: +0,9% gg Vq

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli

PROGNOSE: 55,7

zuvor: 56,7

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli

PROGNOSE: 54,0

1. Umfrage: 54,4

zuvor: 49,5

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.815,00 +0,6

E-Mini-Future S&P-500 7.508,50 +0,5

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.565,75 +1,2

Topix (Tokio) 4.016,87 +1,6

Hang-Seng (Hongk.) 25.800,52 -0,2

Shanghai-Comp. 3.832,84 +0,7

Donnerstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.612,03 +0,6

DAX-Future 25.727,00 +0,8

MDAX 32.216,66 -0,1

TecDAX 3.829,25 -0,4

SDAX 18.462,31 -0,6

Euro-Stoxx-50 6.344,40 +1,5

Stoxx-50 5.459,40 +0,9

XDAX 25.715,94 +0,4

Dow-Jones 52.208,06 +1,2

S&P-500 7.437,63 +1,7

Nasdaq Composite 25.122,18 +2,8

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktien-Futures notierten im Gleichschritt mit breiten Gewinnen an den asiatischen Aktienmärkten höher. So wird der DAX am Morgen bei 25.730 Punkten gesehen nach einem Vortagesschluss bei 25.612. Damit ist er auf dem direkten Weg in Richtung Rekordhoch bei 25.900. Anleihen tendieren am Morgen etwas fester. Auch nachgebende Ölpreise dürften den Aktienmarkt stützen. Starke Quartalszahlen grosser US-Tech-Konzerne haben die Sorgen der Anleger hinsichtlich der Rentabilität massiver Investitionen in Rechenzentren zunächst gemildert. "Stärkere Ergebnisse von Amazon nach US-Börsenschluss bestärken die Ansicht, dass KI-bezogene Investitionen weiterhin für eine robuste Nachfrage und attraktive Renditen sorgen", schrieben die Analysten von Commerzbank Research.

Rückblick: Fester - Im späten Verlauf stützte die positive Entwicklung an der Wall Street etwas, wo sich vor allem die Werte aus dem Technologie-Sektor kräftig erholten. In Europa gehörte der Sektor mit einem Plus von 1,6 Prozent zu den Gewinnern. ASM International (+9,5%) sowie Infineon (+9,2%) legten deutlich zu. Die Bank of England hatte die Zinsen, wie allgemein erwartet, unverändert bei 3,75 Prozent belassen. Auch die US-Notenbank hatte am Vorabend ihren Leitzins bestätigt. Bei Einzelaktien gab die Bilanzsaison die Richtung vor. Um 20,6 Prozent abwärts ging es mit den Aktien des britischen Schädlingsbekämpfers Rentokil. Die Analysten von RBC sprachen von "durchwachsenen" Zahlen mit einem höheren EBITA und bereinigtem Vorsteuergewinn, aber einer Schwäche in Nordamerika. DSM-Firmenich stiegen um 11,7 Prozent. Grund war ein beschleunigtes flächenbereinigtes Umsatzwachstum im zweiten Quartal, das die Erwartungen der Analysten übertraf. In der Schweiz schossen die Aktien von Clariant um 16,1 Prozent nach oben. Anleger feierten hier den Sieg vor einem niederländischen Gericht über Shell. Der britische Konzern hatte Clariant und drei andere Unternehmen wegen Verletzungen des Wettbewerbsrechts verklagt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Der DAX liegt nur noch kanpp 300 Punkte unter seinem Allzeithoch. Nach einem Vortagesschluss von 182,25 und einem Tief von 147,05 schloss die Adidas-Aktie 11,5 Prozent tiefer bei 161,25 Euro. Der Sportartikel-Hersteller hatte für das zweite Quartal unter den Erwartungen liegende Zahlen vorgelegt. Die Enttäuschung sei anscheinend auf höhere Marketingausgaben während der Fussball-Weltmeisterschaft zurückzuführen, so RBC Capital Markets. Die bestätigten längerfristigen Ziele wurden im Verlauf für Käufe genutzt. Als stark wurde bei MTU (+0,5%) der Cashflow eingestuft. Der freie Cashflow (FCF) habe die Konsensschätzung im Quartal um 31 Prozent übertroffen. Symrise (+3,1%) hat im zweiten Quartal ein solides organisches Wachstum von 4,5 Prozent verzeichnet und die Konsensschätzung von 3 Prozent übertroffen, kommentiert Metzler. Aber auch der Ausblick wurde positiv gewertet. Im Autosektor schlossen BMW nach Zahlenvorlage 0,2 Prozent tiefer. Aumovio haussierten um 10,7 Prozent. Während das Unternehmen den Ausblick senkte, wurde mit BMW ein Vergleich erzielt.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp Nucera zeigten sich unbeeindruckt von den vorläufigen Zahlen des Anbieters von Elektrolyse-Technologien. Die Aktie bewegte sich im nachbörslichen Handel kaum. Auch die Hella-Aktie reagierte kaum auf die vorläufigen Zahlen und den bestätigten Ausblick des Autozulieferers. Aumovio legten um 1,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose gesenkt, aber einen Vergleich mit BMW im Rechtsstreit um Bremssysteme gemeldet hatte.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

30.07.26 Logo WHS Fed lässt Zinsen unverändert – Nasdaq-Trade bringt 95 Punkte!
30.07.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Adecco Group AG, Nestle SA, Swatch Group AG
30.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Healthcare-Sektor Europa – Jede Menge "Swissness"/Barry Callebaut – Zaghafte Erholung
30.07.26 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’983.75 19.84 S6HB9U
Short 15’297.53 13.86 S8UB1U
Short 15’905.94 8.73 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’392.49 30.07.2026 17:30:47
Long 13’781.96 19.19 SABE5U
Long 13’475.02 13.67 S1B6WU
Long 12’898.99 8.89 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

adidas-Aktie zweistellig tiefer: Umsatzprognose erhöht - Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagnachmittag ins Minus
Idorsia-Aktie rutscht ab: Biotech-Konzern sieht sich nach erstem Semester auf Kurs
Microsoft liefert Traumquartal - Azure treibt Wachstum an - Aktie hebt ab
Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sanofi-Aktie sackt ab: Pharmakonzern hebt Jahresziele an - Gewinneinbruch im Quartal
Clariant-Aktie zieht zweistellig an: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück
DroneShield-Aktie verliert die Hälfte in drei Monaten: Was steckt hinter dem Kurssturz?
BMW-Aktie letztlich etwas schwächer: Ergebnis im zweiten Quartal rückläufig
adidas Aktie News: adidas am Mittag im Ausverkauf

Top-Rankings

Die 30 bestbezahlten US-CEOs
Jahresgehälter von mehreren 100 Millionen Dollar - bei US-CEOs keine Ausnahme
Bildquelle: Nomad Soul / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.