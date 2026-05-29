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29.05.2026 07:29:45

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für den Vesak-Tag geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

CTS Eventim ist mit Umsatz- und Ergebniswachstum in das Jahr 2026 gestartet. Der Konzernumsatz wuchs im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,0 Prozent auf 613,5 Millionen Euro. Das bereinigt EBITDA stieg um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro, die bereinigte EBITDA-Marge lag nahezu unverändert bei 19,4 Prozent. Im Segment Ticketing legte der Umsatz um 2,5 Prozent auf 219,0 Millionen Euro zu, und das bereinigte EBITDA um 1,2 Prozent auf 89,8 Millionen Euro. Die bereinigte Marge lag mit 41,0 Prozent in etwa auf dem Vorjahresniveau. Im Segment Live Entertainment kletterte der Umsatz um 38,3 Prozent auf 403,6 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA überproportional um 151,1 Prozent auf 29,1 Millionen Euro. Nach dem ersten Quartal sieht der Vorstand die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die USA und der Iran stehen laut US-Finanzminister Scott Bessent vor einem Abkommen zur Beendigung des Krieges. US-Präsident Donald Trump hat dem jedoch noch nicht zugestimmt, und das Weisse Haus pocht auf ein Abkommen, das mehrere wichtige Bedingungen erfüllt. "Wir haben hier vielleicht die Grundzüge eines Abkommens", sagte Bessent und merkte an, dass beide Seiten Vorschläge ausgetauscht hätten. "Alles hängt davon ab, was der Präsident tun möchte, und Präsident Trump wird keinen schlechten Deal machen." Der Iran müsse zustimmen, sein hochangereichertes Uran zu entsorgen, sich verpflichten, niemals nach einer Atomwaffe zu streben, und die Strasse von Hormus vollständig wieder öffnen - Elemente, von denen US-Regierungsvertreter zuvor sagten, dass sie in der sogenannten Absichtserklärung enthalten sein würden. Ein US-Regierungsvertreter hatte zuvor gesagt, die beiden Länder stünden kurz vor einem 60-tägigen Abkommen, das eine beiderseitige Aufhebung der Blockaden in der Meerenge innerhalb der ersten 30 Tage vorsehe. Axios hatte zuvor über die Details berichtet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Geschäftsbericht

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Deutsche Bank 1,00 EUR

Doccheck 1,00 EUR

IVU Traffic 0,25 EUR

Kion Group 0,62 EUR

Mediclin 0,04 EUR

Orbis 0,10 EUR

Springer Nature 0,83 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Import-/Exportpreise April

Importpreise

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,2% gg Vj

zuvor: +3,6% gg Vm/+2,3% gg Vj

08:30 Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 1Q

- FR

08:45 Privater Verbrauch April

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm/+0,5% gg Vj

Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

vorläufig: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

HVPI

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,5% gg Vj

- DE

09:55 Arbeitsmarktdaten Mai

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +20.000

vorläufig: +20.000

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

10:00 Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai

- IT

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

- DE

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

- US

15:15 Fed-Philadelphia-Präsidentin Paulson, Rede beim Event der

Handelskammer Southern New Jersey

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 49,2

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.210,00 +0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.586,00 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.307,00 0,0

Topix (Tokio) 3.978,38 +2,0

Hang-Seng (Hongk.) 25.236,27 +0,9

Shanghai-Comp. 4.094,53 -0,1

Donnerstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.092,25 -0,3

DAX-Future 25.141,00 -0,5

XDAX 25.097,86 +0,0

MDAX 33.239,89 +0,7

TecDAX 4.125,26 +1,4

SDAX 19.089,71 +0,9

Euro-Stoxx-50 6.055,11 -0,3

Stoxx-50 5.186,20 -0,6

Dow-Jones 50.668,97 +0,1

S&P-500 7.563,63 +0,6

Nasdaq Composite 26.917,47 +0,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel am Freitag starten. Es stützt die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran. Stützend für die Marktstimmung wirken auch euphorisch aufgenommene nachbörslich veröffentlichte Geschäftszahlen von Dell. Die Aktie schoss um fast 40 Prozent nach oben. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz (KI) für Rechenzentren sowie bekannt gewordene Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar.

Rückblick: Etwas leichter - Die Anleger würden zunehmend nervös, hiess es, denn ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA lasse nicht nur auf sich warten, es werde sogar unwahrscheinlicher angesichts neuer militärischer Scharmützel, die die Waffenruhe auf eine harte Probe stellten. Tendenziell stützend wirkten weiter sinkende Marktzinsen vor dem Hintergrund der weiter weit unter den jüngsten Hochs bleibenden Ölpreise. Rüstungsaktien waren mit den neuen Gewaltattacken im Nahen Osten, vor allem aber auch den jüngsten verstärkten gegenseitigen Angriffen im Krieg Russlands gegen die Ukraine gesucht. Rheinmetall gewannen 4,2 Prozent. Hensoldt kamen auf ein Plus von 5,9 Prozent, Renk rückten um 5,4 Prozent vor und TKMS machten sogar einen Satz um 6,9 Prozent. Im Mailand gewannen Leonardo 5,4 und in Paris Thales 2,7 Prozent. Für Technologiewerte ging es mit der globalen KI-Begeisterung gemessen am Stoxx-Subindex Technologie um 0,5 Prozent nach oben. Deutlich besser lief es erneut für Aktien der Chiphersteller bzw. der Chip-Anlagenbauer. Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage dünn. Der Hauptaktionär der Universal Music Group (UMG) lehnte das Kaufangebot von US-Milliardär Bill Ackman ab. UMG gaben um 1,3 Prozent nach. Mit einem Anstieg um 3,5 Prozent kam es in der Ferrari-Aktie zu einer ersten stärkeren Erholung seit dem Kursknick in Reaktion auf die Vorstellung des Luce, des ersten vollelektrischen Boliden des Sportwagenbauers.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der TecDAX blieb mit der globalen Technologiebegeisterung in Rekordlaune und schloss fest auf einem Allzeithoch. Treiber waren mit der KI-Euphorie Infineon, die 4,4 Prozent gewannen, Suss Microtec und Aixtron mit Aufschlägen von 2,8 und 3,5 Prozent. Stimmungsdaten des Ifo-Instituts aus der Chemiebranche zeichneten weiter ein düsteres Bild. Im DAX ging es für BASF um 0,7 und Brenntag um 1,1 Prozent nach unten. Im MDAX büssten Lanxess 1,3 Prozent ein. Siemens Energy gaben weiter nach, diesmal um 4,4 Prozent und waren das Schlusslicht im DAX. Die Aktie des Energietechnikunternehmens hatte im Zuge des hohen Energiebedarfs von KI-Rechenzentren stark zugelegt, sie liegt seit Jahresbeginn knapp 39 Prozent im Plus. Hier könnten Gewinnmitnahmen hinter den jüngsten Verlusten stehen.

XETRA-NACHBÖRSE

CTS Eventim wurden auf Tradegate knapp 7 Prozent höher gestellt Der Ticketing-Anbieter hatte am Abend mitgeteilt, dass der Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,0 Prozent und das bereinigte EBITDA um 18,5 Prozent gestiegen sind. Die Analysten von Baader Helvea sprachen von herausragenden Zahlen, die deutlich über den Erwartungen lägen. Deutsche Telekom zeigten sich nicht bewegt von der Nachricht einer Einigung im Tarifstreit mit der Gewerkschaft Verdi. Ein halbes Prozent nach unten wurde der Kurs von DHL genommen. Am Abend hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass DHL eCommerce einen Mehrjahresvertrag mit dem US Postal Service unterzeichnet hat. Zuvor hatten die beiden Unternehmen jeweils Einjahresverträge abgeschlossen.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

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Short 14’355.95 13.49 S43BWU
Short 14’888.17 8.97 SGQBEU
SMI-Kurs: 13’497.15 28.05.2026 17:30:00
Long 12’947.48 19.89 S2B8UU
Long 12’644.83 13.77 SKPBQU
Long 12’074.28 8.79 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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