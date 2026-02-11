MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS ++++++

MITTWOCH: Kein Handel in Japan wegen eines Feiertages.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Gerresheimer wird die ursprünglich für den 26. Februar 2026 geplante Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 verschieben. Der Verpackungshersteller hat aufgrund interner Hinweise in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weitere Untersuchungen durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 beauftragt, teilte das Unternehmen mit. Da die Untersuchungen derzeit noch andauerten, bestehe ein höherer zeitlicher Bedarf für die Erstellung und Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 einschliesslich der Korrektur der Vorjahreszahlen. Ein neuer Veröffentlichungstermin werde in Absprache mit dem Abschlussprüfer festgelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten einzelne Mitarbeiter gegen interne Richtlinien und IFRS-Regelungen verstossen. Für 2024 geht Gerresheimer von einem zusätzlichen Korrekturbedarf aus. Dieser beträgt voraussichtlich rund 17 Millionen Euro bei den Umsatzerlösen und rund 19 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA. Dies habe Auswirkungen auf die Prognose für 2025.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

SIEMENS ENERGY

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25/26 ggVj 1Q25/26 ggVj 1Q24/25

Auftragseingang Konzern 17.609 +29% 14.417 +5% 13.668

Umsatz Konzern 9.675 +8% 9.858 +10% 8.942

Ergebnis bereinigt Konzern 1.159 +141% 978 +103% 481

Ergebnis-Marge bereinigt 12,0 -- 9,9 -- 5,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten 677 +242% 640 +223% 198

Ergebnis je Aktie 0,79 +243% 0,76 +230% 0,23

AUSBLICK Gj 2025/26 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- Umsatzwachstum: in einer Bandbreite von 11% bis 13%

- Ergebnis-Marge vor Sondereffekten: zwischen 9% und 11%

- Ergebnis nach Steuern: von 3 bis zu 4 Mrd Euro

- dass Siemens Gamesa den Break-even erreichen wird

- Free Cashflow vor Steuern: im Bereich von 4 bis 5 Mrd Euro

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DEUTSCHE BÖRSE (19:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 2025 4Q25 ggVj Zahl 4Q24

Nettoerlöse 1.571 +1% 12 1.548

Operative Kosten 708 +1% 12 700

EBITDA 869 -0,2% 12 870

Ergebnis nach Steuern/Dritten 488 -4% 9 507

Ergebnis je Aktie 2,66 -4% 12 2,76

Weitere Termine:

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 PK und Analystenkonferenz)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q

07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

13:30 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Finanzziele 2026/27

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis (18:30 Analystenkonferenz)

18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Tui 0,10 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Januar

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +55.000 gg Vm

zuvor: +50.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,4%

zuvor: 4,4%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.080,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 6.979,50 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.283,75 +0,3%

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 27.296,97 +0,4%

Shanghai-Comp. 4.136,97 +0,2%

Dienstag:

DAX 24.987,85

DAX-Future 25.073,00

XDAX 24.996,90

MDAX 31.962,21

TecDAX 3.651,20

SDAX 18.318,46

Euro-Stoxx-50 6.047,06

Stoxx-50 5.154,03

Dow-Jones 50.188,14

S&P-500 6.941,81

Nasdaq Composite 23.102,47

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem abwartenden Börsenhandel rechnen Händler. Bis zur Vorlage des verschobenen US-Arbeitsmarktberichtes am Nachmittag dürften sich Anleger bedeckt halten. Der US-Bericht zum Januar wird mit Spannung erwartet, am Abend äussern sich zudem noch drei Fed-Mitglieder. Am Vorabend hatte bereits Dallas-Fed-Chefin Lorie Logan unterstrichen, sie sehe das aktuelle US-Zinsniveau als passend für die Wirtschaftslage. Dies wird als Zeichen interpretiert, sie sei gegen weitere Zinssenkungen. In Europa im Fokus stehen zahlreiche Geschäftszahlen von Unternehmen.

Rückblick: Knapp behauptet - Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch prägte den Handel. Vereinzelt setzte die Bilanzsaison Akzente. Philips sprangen nach starken Quartalszahlen deutlich an - um knapp 12 Prozent. Die Ergebnisse des Unternehmens für 2025 hätten die Prognose übertroffen und die Prognosen für 2026 und 2028 positiv überrascht, urteilte Jefferies. Kursgewinne von knapp 11 Prozent gab es bei Kering nach Zahlenausweis. Der Gucci-Eigentümer will nach Jahren des Rückgangs 2026 wieder auf Wachstumskurs zurückkehren und treibt dafür einen Sanierungsplan voran. Vor allem der positive Ausblick auf die Trendwende bei Gucci trieb die Aktie nach oben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der Chemiesektor proftierte von einem positiven Kommentar von Goldman Sachs. Unter anderem schossen Symrise mit ihrer neu erteilten Kaufempfehlung um 7 Prozent aufwärts. Evonik sprangen um 5,7 Prozent nach oben dank einer Hochstufung von "Verkaufen" auf "Kaufen". Bei Lanxess reichte allein die Befreiung von der Verkaufsempfehlung, um die Aktien 11,1 Prozent anziehen zu lassen. Der Sektor wurde lange Zeit gemieden, in der Folge waren Investoren hier unterinvestiert. Goldman Sachs sah erste Anzeichen für eine Belebung der Branche. Erste Eckdaten der Commerzbank (-0,5%) zu 2026 lieferten für die Aktie kaum Impulse. Teamviewer (-6,3%) wurden von einem zurückhaltenden Ausblick belastet. Bei Nordex ging es 4,3 Prozent tiefer, nachdem die Citi die Aktie abgestuft hatte. Bei Ionos (-8,2%) senkte die UBS die Einstufung. Tui verloren 4,9 Prozent. Bank of America senkte ihre EBIT-Schätzungen für 2026.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit Abgaben zeigten sich Lufthansa. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte für Donnerstag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Daneben wird auch das Kabinenpersonal streiken, wie die Gewerkschaft UFO mitteilte. Lufthansa sanken um 3,6 Prozent. Dagegen zeigten sich Wacker Neuson kaum verändert, obwohl das Unternehmen die selbst gesteckten Ziele im vergangenen Jahr nur teilweise erreicht hatte. Als Grund dafür nannte Wacker Neuson Einmaleffekte im vierten Quartal.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Mehrheitlich mit leichten Abgaben präsentierte sich die Wall Street. Im frühen Handel markierte der Dow-Jones-Index ein Rekordhoch, konnte allerdings nur ein kleines Plus ins Ziel retten. Neben den im Wochenverlauf anstehenden wichtigen US-Konjunkturdaten sorgten am Berichtstag schwache Daten zum US-Einzelhandelsumsatz für Kaufzurückhaltung. Dieser stagnierte im Dezember, Volkswirte hatten einen kleinen Anstieg erwartet. Coca-Cola (-1,5%) hatte durchwachsene Geschäftszahlen bekannt gegeben. Spotify machten einen Satz um 14,8 Prozent. Der Audio-Streaming-Anbieter hatte die Analystenerwartungen übertroffen und solide Margenprognosen abgegeben. Titel aus dem Bereich Vermögensverwaltung standen unter Druck, nachdem das Finanztechnologie-Unternehmen Altruist ein KI-Tool angekündigt hatte, das laut dem Unternehmen bestimmte Prozesse ohne manuelle Eingabe erstellen kann. Raymond James Financial gaben um 8,8 Prozent nach - LPL Financial, Charles Schwab und Stifel Financial verzeichneten Rückgänge von bis zu 8,3 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Nach den schwächeren Einzelhandelsdaten erhielten Anleihen regen Zulauf. Steigende Kurse drückten die Zehnjahresrendite um 6,0 Basispunkte auf 4,14 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 01:34 ET (06:34 GMT)