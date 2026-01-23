MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Chemiekonzern BASF hat im vergangenen Jahr wegen deutlich höherer Restrukturierungskosten beim EBIT die Analystenschätzungen verfehlt. Das EBIT liege 2025 mit voraussichtlich 1,6 Milliarden Euro unter der Analystenschätzung für 2025, die nach einem von Vara erhobenen Konsens bei 2,2 Milliarden Euro gelegen habe, teilte der Konzern mit. Im Vorjahr lag das EBIT ohne das Coatings-Geschäft, das mehrheitlich der US-Finanzinvestor Carlyle übernehmen wird, bei 1,8 Milliarden Euro. Das Geschäft mit Fahrzeugserienlacken, Autoreparaturlacken und Oberflächentechnik wird bei BASF rückwirkend zum 1. Januar 2025 als nicht fortgeführtes Geschäft ausgewiesen. Mit den angekündigten Restrukturierungsmassnahmen komme man schneller voran als geplant und in der Summe hätten sich die Sondereinflüsse im EBIT 2025 voraussichtlich auf minus 1,3 Milliarden Euro belaufen.

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR* Gj25 ggVj Gj25 ggVj Gj24

Umsatz 59.700 -2,8% 59.586 -3,0% 61.400

EBITDA vor Sondereffekten 6.600 -8% 6.723 -7% 7.200

EBIT 1.600 -11% 2.164 +20% 1.800

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.600 +23% 1.247 -4% 1.298

Free Cashflow 1.300 +74% 570 -24% 748

* Der vollständige Bericht wird am 27. Februar veröffentlicht.

- alle Angaben in Millionen in den Tabellen Euro;

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

8:00 Einzelhandelsumsatz Dezember

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex Januar

PROGNOSE: 99,0

zuvor: 99,0

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,9

zuvor: 50,0

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,7

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,7

zuvor: 52,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,3

zuvor: 51,3

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 47,5

zuvor: 47,0

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,4

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 49,2

zuvor: 48,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,5

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 51,4

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 50,6

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,5

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,1

zuvor: 51,8

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar

PROGNOSE: 54,0

1. Umfrage: 54,0

zuvor: 52,9

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.988,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 6.958,25 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.698,75 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 53.837,64 +0,3%

Hang-Seng (Hongk.) 26.733,18 +0,4%

Shanghai-Comp. 4.136,79 +0,3%

Vortag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.856,47 +1,2%

DAX-Future 24.926,00 +1,0%

XDAX 24.819,97 -0,1%

MDAX 31.687,04 +2,4%

TecDAX 3.704,99 +1,7%

SDAX 18.345,85 +3,5%

Euro-Stoxx-50 5.956,17 +1,2%

Stoxx-50 5.055,48 +0,9%

Dow-Jones 49.384,01 +0,6%

S&P-500 6.913,35 +0,5%

Nasdaq Composite 23.436,02 +0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem eher orientierungslosen Handel rechnen Händler am Freitag. Nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos und dem Rückzieher von US-Präsident Trump beim Thema Grönland und Zusatzzölle sei der Markt auf Richtungssuche. "Das grosse, übergeordnete Thema ist jetzt erstmal weg", so ein Händler. Der Markt müsse sich erst wieder umstellen auf Konjunkturthemen und Einzelunternehmen in der Berichtssaison. Dies sei aufwendig und dürfte einige Tage dauern. Dazu komme die Unklarheit, welche Details zum Thema Grönland ausgehandelt worden seien. Als "verdächtig" wird dabei der weiterhin hohe Goldpreis genannt. Dies zeige, dass es weiter Bedarf an sicheren Häfen gebe, meint Analystin Kathleen Brooks von XTB. Klar im Fokus stehen die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Industrie rund um den Globus.

Rückblick: Fester - Die Rücknahme der zusätzlichen US-Zölle in der Grönland-Krise wurde eingepreist. Vor allem Exportwerte wie Autotitel (+2,3%) waren gesucht, die jüngst unter den angedrohten US-Strafzöllen gelitten hatten. Michelin stiegen um 3,5 Prozent. "Das sieht noch einen Tick besser als bei Conti aus", sagte ein Händler mit Blick auf die am Vortag vorgelegten Geschäftszahlen der Deutschen. Positiv herausgestrichen bei Michelin wurde der deutlich höhere Cashflow. Die Krise bei Ubisoft nahm noch dramatischere Züge an als befürchtet. Die Aktien brachen um 40 Prozent ein. Zu dem gekappten Jahresausblick gesellte sich noch eine Restrukturierung , die Streichung diverser Spieleproduktionen plus zwei Studio-Schliessungen. Repsol (-2,9%) fielen, nachdem der US-Exporteur von Flüssigerdgas (LNG), Venture Global, mitgeteilt hatte, ein vom spanischen Energiekonzern angestrengtes Schiedsverfahren über LNG-Verkäufe gewonnen zu haben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - VW (+6,5%) meldete einen hohen Netto-Cashflow des Konzernbereichs Automobile im abgelaufenen Geschäftsjahr. Damit wurden sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartungen deutlich übertroffen. Porsche Holding folgte mit einem Plus von 4,3 Prozent. Traton (+0,3%) veröffentlichte Eckdaten für 2025, die im Rahmen der Markterwartungen und teils darüber lagen. Carl Zeiss Meditec brachen um 16,6 Prozent ein, nachdem das Unternehmen über einen schwachen Start in das Geschäftsjahr 2026 berichtet hatte. Der anstehende Börsengang der Czechoslovak Group (CSG) in Amsterdam veranlasste Investoren, Liquidität zu schaffen, was zulasten etablierter Branchengrössen wie Rheinmetall (-3,4%) oder auch Hensoldt (-4%) ging.

XETRA-NACHBÖRSE

Wacker Neuson und BASF standen im Blick. Eine mögliche Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch die südkoreanische Doosan Bobcat ist vom Tisch. Auf Tradegate brachen Wacker Neuson um 18 Prozent ein. BASF hatte 2025 weniger verdient als von ihr selbst und Experten erwartet. Der Aktienkurs verlor rund 2 Prozent.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die Wall Street zeigte sich wieder in guter Stimmung und baute ihre Gewinne vom Vortag aus. Anleger griffen bei Aktien wieder zu - dank ermutigender Konjunkturdaten und der Kehrtwende des US-Präsidenten Trump im Streit um Grönland. Für die Kursgewinne hatte die Nachricht gesorgt, dass es keine US-Strafzölle gegen acht europäische Länder geben soll, die Donald Trump wegen des Streits um Grönland angedroht hatte. Es sehe so aus, als habe die Börse einen weiteren politischen Sturm überstanden, sagte ein Börsenhändler. Allerdings blieben die Märkte äusserst empfindlich gegenüber politischen Risiken, was in den kommenden Monaten auch ein grosses Risiko darstellen könnte. GE Aerospace verloren 7,4 Prozent, obwohl das Unternehmen starke Viertquartalszahlen und einen insgesamt optimistischen Ausblick vorgelegt hatte. Einige Anleger hätten allerdings eine ambitioniertere Margenprognose erwartet, hiess es. Abbott Laboratories hatte mit Umsatz und Gewinn im Schlussquartal die Erwartungen verfehlt. Die Aktie sackte um rund 10 Prozent ab.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen setzten ihren Aufwärtstrend zunächst fort, nachdem die durch den Regierungsstillstand verzögerte Daten gezeigt hatten, dass der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator im vergangenen Herbst stabil geblieben - also nicht gesunken war. Im Verlauf drehten die Renditen dann aber leicht ins Minus und zur Schlussglocke verlor die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihe 2 Basispunkte auf 4,25 Prozent.

