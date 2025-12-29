Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.12.2025 07:35:39

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Trump hat sich nach dem Gespräch mit Ukraines Präsident Selenskyj zuversichtlich geäussert. Eine Einigung gab es aber nicht. Vor dem Gespräch hatte Trump mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Trump und Selenskyi sprachen von "grossen Fortschritten" erzielt. "Wir kommen (einer Einigung) viel näher, vielleicht sogar sehr nahe", sagte Trump am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Die kommenden Wochen würden zeigen, ob eine Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs erreicht werden könnten. Es gebe noch ein oder zwei schwierige Fragen. Selenskyj sagte seinerseits, er habe eine grossartige Diskussion mit Trump geführt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

British American Tobacco 60,06 Pence

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.571,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 6.796,54 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.837,25 -0,1%

Nikkei-225 (Tokio) 50.419,31 -0,7%

Hang-Seng (Hongk.) 25.732,21 -0,3%

Shanghai-Comp. 3.968,76 +0,1%

Freitag, 26.12.:

Dow-Jones 48.710,97 -0,0%

S&P-500 6.929,94 -0,0%

Nasdaq Composite 23.593,10 -0,1%

Mittwoch, 24.12.:

Euro-Stoxx-50 5.746,24 -0,1%

Stoxx-50 4.892,45 -0,0%

Dow-Jones 48.731,16 +0,6%

S&P-500 6.932,05 +0,3%

Nasdaq Composite 23.613,31 +0,2%

Dienstag, 23.12.:

DAX 24.340,06 +0,2%

DAX-Future 24.504,00 +0,2%

XDAX 24.340,17 +0,0%

MDAX 30.302,78 -0,4%

TecDAX 3.586,84 -0,2%

SDAX 6.806,75 -0,1%

Euro-Stoxx-50 5.749,28 +0,1%

Stoxx-50 4.894,79 +0,5%

Dow-Jones 48.442,41 +0,2%

S&P-500 6.909,79 +0,5%

NASDAQ Comp 23.561,84 +0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Montag etwas höher erwartet. Die Nachrichtenlage ist kurz vor Jahresultimo extrem dünn und viele Institutionelle Investoren haben ihre Bücher für dieses Jahr ohnehin geschlossen. An den globalen Aktienmärkte, an denen an den Weihnachtsfeiertagen teils gehandelt wurde, waren Technologiewerte mit KI-Fantasie gefragt. Ansonsten waren kaum klarere Trends zu beobachten. Besonders in der zweiten und dritten Reihe, die weniger liquide ist, könnte es zu sogenanntem Window-Dressing kommen. Dabei versuchen Marktteilnehmer zur Aufhübschung ihrer Stichttagsbilanz, Kurse in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Weiter im Fokus stehen die Edelmetalle, wo die Rally über die Feiertage weiterging. Beim Silber sorgten jüngst Berichte über mögliche Exportbeschränkungen Chinas ab dem Jahresstart 2026 für massive Aufschläge. Der Preis lag inzwischen phasenweise schon über 80 Dollar, nachdem er erst kurz vor den Feiertagen erstmals die 70er Marke überwunden hatte. Aktuell liegt er bei 78,75 Dollar.

Rückblick:

Mittwoch,24.12.

Kaum verändert - Die europäischen Leitindizes bewegten sich in einem extrem ausgedünnten nachrichtenarmen Handel kaum. Nur vereinzelt - darunter Paris und London - wurde zu Heiligabend in Europa noch gehandelt, und dort auch nur verkürzt.

Dienstag, 23.12.

Gut behauptet - Die Börse in Zürich ragte mit einem Allzeithoch heraus. Sie profitierte von der anhaltenden Hausse im Pharmasektor. Roche gewannen 1,4 und Novartis 1,3 Prozent. Der Phamaindex stellte mit einem Plus von 1,4 Prozent auch den grössten Gewinner unter den Stoxx-Branchenindizes: "Nach der mauen Entwicklung im laufenden Jahr setzt der Markt auf eine stärkere Entwicklung der Branche im kommenden Jahr", so ein Händler. Herausragend war das Plus von 9,2 Prozent bei Novo Nordisk in Reaktion darauf, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Tablettenform des Novo-Mittels Wegovy zur Gewichtsreduktion zugelassen hatte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Dienstag, 23.12.

Gut behauptet - An der Gewinnerspitze lagen die Versorger RWE und Eon sowie Bayer, sie legten alle um 1,4 Prozent zu. Siemens Energy legten um 1,3 Prozent zu. Auf der anderen Seite fielen Zalando und Adidas um je 1,4 Prozent zurück. Mercedes-Benz gaben um 0,2 Prozent nach, nachdem sich der Autobauer in den USA auf einen Vergleich geeinigt hatte, um einen langjährigen Streit um vermeintliche Abgasverstösse beizulegen. Mercedes-Benz zahlt dafür 150 Millionen Dollar. Brockhaus Technologies haussierten um gut 50 Prozent. Treiber war die Nachricht, dass die 52-prozentige Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH ("Bikeleasing") verkauft wird.

XETRA-NACHBÖRSE

Dienstag, 23.12.

Knaus Tabbert legten bei Tradegate minimal zu. Am Abend war bekannt geworden, dass das Unternehmen eine Geldbusse der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgrund von fehlerhaften Gewichtsangaben von 6,4 Millionen Euro zahlen muss, wofür aber schon eine Rückstellung gebildet wurde.

USA - AKTIEN

24.12. und 26.12.: Etwas fester - Während es am Mittwoch an den US-Börsen im Zuge der Weihnachtsrally noch einen Tick weiter nach oben ging, tat sich am Freitag bei den Indizes fast nichts mehr.

23.12.: Freundlich - Die Jahresendrally an der Wall Street ging mit Anlaufschwierigkeiten doch noch in die vierte Runde, auch weil Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz erneut gut liefen. Der S&P-500-Index schloss auf Rekordhoch. Marktteilnehmer setzten weiter darauf, dass die US-Notenbank den Leitzins im nächsten Jahr senken wird. Dem tat auch ein deutlich besser als erwartet ausgefallenen BIP für das dritte Quartal keinen Abbruch, zumal zugleich ein Stimmungsindex der US-Verbraucher enttäuschte. Eli Lilly verloren 0,5 Prozent. Der Pharmakonzern erhält verstärkten Wettbewerbsdruck durch Novo Nordisk. Denn der dänische Konkurrent erhielt für sein Abnehmmittel Wegovy in Tablettenform die US-Zulassung. Huntington Ingalls Industries zogen um weitere 0,3 Prozent an, nachdem die Titel bereits am Vortag ein Allzeithoch markiert hatten in Reaktion darauf, dass US-Präsident Trump den Bau neuer riesiger Kriegsschiffe angekündigt hatte.

USA - ANLEIHEN

24.12. und 26.12.: Die weiter intakte Zinssenkungsfantasie sorgte für leicht sinkende Renditen. Im Zehnjahresbereich lag sie zuletzt bei 4,14 Prozent.

23.12.: Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen zunächst nach oben, nachdem die US-BIP-Daten ein stärker als erwartetes Wachstum im dritten Quartal ausgewiesen hatten. Zur Schlussglocke zeigte sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen dann aber unverändert bei 4,17 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 18:11 % YTD

EUR/USD 1,1762 -0,1% 1,1771 1,1775 +13,7%

EUR/JPY 183,75 -0,3% 184,28 184,02 +13,1%

EUR/CHF 0,9287 -0,1% 0,9292 0,9298 -1,0%

EUR/GBP 0,8716 -0,1% 0,8724 0,8736 +5,4%

USD/JPY 156,18 -0,2% 156,50 156,31 -0,4%

GBP/USD 1,3494 +0,0% 1,3494 1,3479 +7,8%

USD/CNY 7,0355 -0,1% 7,0431 7,0447 -2,3%

USD/CNH 7,0041 -0,0% 7,0046 7,0191 -4,5%

AUS/USD 0,6715 +0,1% 0,6709 0,6693 +8,5%

Bitcoin/USD 89.896,05 +2,3% 87.841,15 87.910,75 -7,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

24.12. und 26.12. : Nach dem Rücksetzer am Dienstag tendierte der Dollar an den folgenden Handelstagen seitwärts - mit einem leicht positiven Unterton. Zum Handelsende am Freitag lag der Euro bei 1,1772 Dollar, verglichen mit 1,1790 am Dienstag.

23.12.: Der Dollar erholte sich mit dem unerwartet stark ausgefallenen US-BIP zwar zwischenzeitlich von den Tagestiefs, am Ende des Tages lag der Euro aber dennoch höher bei 1,1790 Dollar. Auch der Yen machte zum Dollar Boden gut, gestützt von einer verbalen Intervention der japanischen Finanzministerin.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.497,29 4.533,62 -0,8% -36,33 +72,8%

Silber 78,39 79,00 -0,8% -0,61 +173,6%

Platin 1.983,68 2.081,96 -4,7% -98,28 +137,7%

Kupfer 5,73 5,77 -0,7% -0,04 +39,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

24.12. und 26.12.: Nach einer Verschnaufpause am Mittwoch, ging die Rally bei den Edelmetallen am Freitag dynamisch weiter. Das Gold verteuerte sich um 1,2 Prozent auf das neue Rekordhoch von 4533 Dollar, das Silber haussierte sogar um rund 10 Prozent. Hier liegt das neue Rekordhoch bereits über 80 Dollar, nachdem erst vor wenigen Tagen die 70er Marke erstmals überhaupt überwunden wurde. Beim Silber sorgten jüngst Berichte über mögliche Exportbeschränkungen Chinas ab dem Jahresstart 2026 für Auftrieb, heisst es im Handel.

23.12.: Gold und Silber waren weiter auf Rekordjagd. Die Feinunze Gold verteuerte sich um weitere 1,2 Prozent. In einem Umfeld sinkender Zinsen und einem abwertenden Dollar steige die Nachfrage nach dem Edelmetall, hiess es bei Pepperstone. Auch der Kupferpreis erklomm Rekordstände - befeuert von einem umfangreichen Lagerbestandsaufbau in den USA aufgrund von Zollängsten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 01:36 ET (06:36 GMT)

