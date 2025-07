MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Teamviewer ist im zweiten Quartal unter anderem wegen des verhaltenen Marktumfelds in den USA und wegen Budgetkürzungen im öffentlichen Sektor etwas langsamer gewachsen. Der Softwarehersteller behielt die Kosten aber im Griff und steigerte seine Marge spürbar. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern, der für die zweite Jahreshälfte ein beschleunigtes Wachstum erwartet. Der Umsatz stieg um 5 Prozent zum Vorjahr auf 191 Millionen Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte betrug das Wachstum 6 Prozent. Das kleinere Geschäft mit grösseren Firmenkunden (Enterprise) wies mit nominal 13 Prozent auf 59 Millionen Euro ein deutlich stärkeres Wachstum auf als das Geschäft mit kleinen und mittelgrossen Unternehmen (SMB), das um 2 Prozent auf 132 Millionen Euro zulegte. Im ersten Quartal hatte Teamviewer ein Umsatzwachstum von 7 Prozent verzeichnet. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 17 Prozent auf 84 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg um 4 Prozentpunkte auf 44 Prozent. Analysten hatten im Konsens 42 Prozent erwartet. Teamviewer spricht von niedrigeren Marketingkosten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1H

08:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H

08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1H

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- ES

09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj

1. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli

PROGNOSE: 95,4

zuvor: 93,0

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.081,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 6.432,00 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 23.545,00 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 40.637,23 -0,9%

Hang-Seng (Hongk.) 25.319,39 -0,9%

Schanghai-Comp. 3.595,19 -0,1%

Montag:

DAX 23.970,36 -1,0%

DAX-Future 24.043,00 -1,1%

XDAX 23.962,44 -0,0%

MDAX 31.029,09 -1,4%

TecDAX 3.840,92 -0,4%

SDAX 17.829,10 -0,0%

Euro-Stoxx-50 5.337,58 -0,3%

Stoxx-50 4.512,46 +0,0%

Dow-Jones 44.837,56 -0,1%

S&P-500 6.389,77 +0,0%

Nasdaq Composite 21.178,58 +0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Seitwärtsbewegung an den Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die Diskussion über den EU-US-Handelsdeal sei am Vortag ausreichend erfolgt, schon an der Wall Street sei das Thema am Vorabend in den Hintergrund getreten, heisst es. Im Fokus des Marktes steht nun ausschliesslich die Fed-Sitzung. Vor allem die Aussagen zur Inflation und die Wirkung von Zöllen auf sie steht im Fokus. Von US-Präsident Donald Trump werden dazu dann weitere Tiraden gegen Notenbank-Chef Jerome Powell erwartet, was wiederum für Personaldiskussionen über seinen Nachfolger sorgen wird. "Am Ende dürften die Renditen ihre Trends fortsetzen: Kurze Laufzeiten runter, lange Laufzeiten hoch", sagt ein Händler. Auch wenn die Fed-Entscheidung erst am Mittwoch ist, dürfte sie am Berichtstag bereits die Investitionstätigkeit am Markt dämpfen. Dazu steht ein Flut von Geschäftszahlen im Fokus. Händler unterstreichen, dass es diese Berichtssaison besonders starke Ausschläge gebe als Reaktion auf deutliche Abweichungen von den Konsenserwartungen.

Rückblick: Etwas leichter - Die Freude über das zwischen der EU und den USA erzielte Rahmenhandelsabkommen währte nur kurz. Im Handel hiess es, der Deal sei zu negativ für Europa. Manche Beobachter wiesen aber auch darauf hin, dass sich die Börsen zuletzt auch trotz immer neuer und höherer Zolldrohungen Trumps gut gehalten hätten. Autoaktien wurden verkauft, obwohl der Zollsatz auf Autos nun von 27,5 auf 15 Prozent sinkt. Nach Einschätzung von Barclays dürfte der neue Zollsatz in den Konsensschätzungen bereits weitgehend enthalten sein. Daher seien keine nennenswerten positiven Aufwärtsrevisionen bei den Schätzungen zu erwarten. Der Stoxx-Index der Autoaktien fiel um 1,8 Prozent. Für eine positive Überraschung im Automobilsektor sorgten die Geschäftszahlen von Forvia. Die Aktie sprang um 14,7 Prozent nach oben. Stahlwerte wurden verkauft. Stahl- und Aluminiumimporte werden weiterhin mit US-Zöllen von 50 Prozent belegt. Salzgitter verloren 1,2 Prozent und Thyssenkrupp 3,9 Prozent. Arcelormittal schlossen gut behauptet. Auch Rüstungsaktien wurden abgegeben. Als Teil des Abkommens wird die EU in erheblichem Ausmass US-Rüstungsgüter kaufen. Rheinmetall verloren 3,3 und Hensoldt 5,7 Prozent. Renk rutschten um 5,1 Prozent ab. Thales schlossen mit einem Abschlag von 4,3 Prozent. Bei Heineken ging das Absatzvolumen stärker als erwartet zurück. Die Aktie verlor 8,5 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Prosiebensat1 sprangen um 11,7 Prozent an, nachdem die italienische Medienholding MFE ihr Übernahmeangebot erhöht hatte. Sie bietet weiter 4,48 Euro je Prosieben-Aktie und dazu aber nun 1,3 MFE-Aktien. Bislang lag die Aktienkomponente bei 0,4-Aktien. Bei Nordex kamen die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal gut an. Die Citi-Analysten gingen gleichwohl nur von begrenzten Änderungen der Konsenserwartungen für das Geschäftsjahr aus. Die Aktie schloss mit dem negativen Gesamtmarkt 3,0 Prozent niedriger.

XETRA-NACHBÖRSE

Suss Microtec wurden bei Lang & Schwarz zuletzt etwa 7 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs getaxkt. Das Unternehmen hatte seine Margenprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Hypoport zogen dagegen um über 4 Prozent an. Der Finanzdienstleister setzte im zweiten Quartal mehr um und konnte seinen operativen Gewinn mehr als verdoppeln. Uniper zeigten sich wenig verändert. Das weitgehend in Staatsbesitz befindliche Energieunternehmen rechnet für das erste Halbjahr mit einem massiven Ergebnisrückgang, bestätigte zugleich aber seinen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr.

USA - AKTIEN

Behauptet - Nach dem Rahmen-Handelsabkommens zwischen den USA und der EU und vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank tat sich wenig. Gleichwohl erreichten S&P-500 und Nasdaq-Composite neue Rekordhochs. Dass das Zollabkommen kaum für Impulse sorgte, dazu trug bei, dass wie so oft viele Details fehlten. Ausserdem hiess es, Investoren warteten nun auf weitere Abkommen angesichts des Ablaufs der Schonfrist Ende der Woche. Dazu warte man auf Fortschritten in den Gesprächen mit China. Hier ende die Frist am 12. August. Zu den Tagesgewinnern gehörten Aktien aus dem Energiesektor, dessen S&P-500-Subindex um 1,2 Prozent zulegte. Hier trieb die Zusage der EU, in grossem Stil Energie aus den USA beziehen zu wollen. Stark gesucht waren bei den Einzelwerten Tesla mit einem Kursanstieg um 3,0 Prozent. Das Unternehmen könne von dem Handelsabkommen profitieren, weil es ein grosses Werk in Deutschland betreibe, hiess es. Dass Tesla mit Samsung Electronics einen 16,5-Milliarden-Dollar-Deal zur Belieferung mit Chips getroffen hat, dürfte den Kurs ebenfalls gestützt haben. Nike machten einen Satz um 3,9 Prozent, angetrieben von einer Hochstufung durch JP Morgan.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen stiegen, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,42 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 19:30 % YTD

EUR/USD 1,1580 -0,1% 1,1591 1,1593 +13,6%

EUR/JPY 171,88 -0,2% 172,19 172,16 +6,6%

EUR/CHF 0,9311 +0,0% 0,9309 0,9307 -0,3%

EUR/GBP 0,8679 +0,0% 0,8676 0,8674 +5,8%

USD/JPY 148,44 -0,1% 148,56 148,51 -6,1%

GBP/USD 1,3343 -0,1% 1,3361 1,3367 +7,4%

USD/CNY 7,1536 +0,1% 7,1460 7,1584 -0,8%

USD/CNH 7,1802 -0,0% 7,1818 7,1826 -2,3%

AUS/USD 0,6520 -0,1% 0,6524 0,6514 +6,2%

Bitcoin/USD 118.553,35 +0,4% 118.119,45 117.837,25 +26,1%

Für den Dollar ging es mit dem US-EU-Zollabkommen deutlich aufwärts. Der Euro fiel auf 1,1592 Dollar zurück von Ständen um 1,1740 am späten Freitag. Die US-Zölle dürften die Inflation in den USA in die Höhe treiben und die Inflation in der Eurozone senken; das erhöhe die Möglichkeit, dass die EZB die Zinssätze stärker als derzeit erwartet senke, während sich die US-Notenbank in Zurückhaltung üben könnte, erklärten die Devisenexperten von Barclays.

