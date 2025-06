MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die EU geht im Handelsstreit möglicherweise auf die USA zu. Die EU erwäge, die Zölle auf eine ganze Reihe von aus den USA importierten Produkten zu senken, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Darüber dürfte auf dem EU-Gipfel am Abend diskutiert werden. Andere Zugeständnisse könnten die Senkung von Handelsbarrieren, den Kauf von mehr US-Produkten wie Flüssiggas sowie das Angebot der Zusammenarbeit mit den USA im Streit mit China sein. Die Frist bis zum 9. Juli, die die US-Regierung für Handelsabkommen mit der EU und mehreren Ländern gesetzt hat, könnte derweil verlängert werden. Das sagte die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt. "Vielleicht könnte sie verlängert werden", sagte sie. Das sei eine Entscheidung für den Präsidenten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV

11:00 DE/Adtran Networks SE, HV

13:00 DE/Stratec SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Alexanderwerk 1,00 EUR

Dermapharm 0,90 EUR

Deufol 0,30 EUR

Hamborner REIT 0,48 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Privater Verbrauch Mai

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,7% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

HVPI

PROGNOSE: +2,0% gg Vj

zuvor: +2,0% gg Vj

- EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juni

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 95,1

zuvor: 94,8

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -9,6

zuvor: -10,3

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -15,3

Vorabschätzung: -15,3

zuvor: -15,1

Geschäftsklimaindex Eurozone Juni

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni

PROGNOSE: 60,5

1. Umfrage: 60,5

zuvor: 52,2

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 23.881,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 6.201,75 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 22.695,00 +0,1%

Nikkei-225 (Tokio) 40.203,87 +1,6%

Hang-Seng (Hongk.) 24.309,68 -0,1%

Schanghai-Comp. 3.441,30 -0,2%

Donnerstag:

DAX 23.649,30 +0,6%

DAX-Future 23.842,00 +0,9%

XDAX 23.723,84 +0,3%

MDAX 30.100,76 +0,6%

TecDAX 3.839,42 +0,9%

SDAX 17.147,55 +1,1%

Euro-Stoxx-50 5.244,03 -0,2%

Stoxx-50 4.419,80 -0,2%

Dow-Jones 43.386,84 +0,9%

S&P-500 6.141,02 +0,8%

Nasdaq Composite 20.167,91 +1,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Weiter positiv blicken Marktteilnehmer auf die Aktienmärkte. An Wall Street ist es am Vorabend weiter aufwärts gegangen, auch den DAX zog diese Entwicklung im späten Handel mit nach oben. Die Augen sind vor dem Wochenende vor allem auf internationale Preisdaten gerichtet. So wurden in Japan bereits etwas zurückgehende Verbraucherpreise berichtet. In Europa stehen zahlreiche Länderdaten wie aus Frankreich und Spanien an, in den USA folgt dann am Nachmittag der von der US-Notenbank verfolgte PCE-Index. Dort wird ein Anstieg von 2,6 Prozent erwartet. Marktteilnehmer sehen gleichwohl sinkende Zinssätze und machen damit einen der jüngsten Kurstreiber aus. Ein weiterer stellt die Entwicklung der KI-Titel. Nachdem der US-Kongress eine weitgehende Regulierungsfreiheit über zehn Jahre vorgesehen hat, ging es auch hier weiter aufwärts. Nvidia stiegen auf Allzeithoch, der Nasdaq-Index ist erneut kurz davor.

Rückblick: Uneinheitlich - Während der DAX zulegte, fiel der Euro-Stoxx-50 minimal zurück. Positiv für die Nachfrage nach deutschen Aktien wirkten zuletzt wieder erhöhte Wachstumsprognosen für Deutschland angesichts des gigantischen Fiskalpakets der Bundesregierung. Ausserdem wurde der sogenannte Investitionsbooster für Deutschland beschlossen. Mit dem wachsenden Konjunkturoptimismus führten die zyklischen Rohstoffaktien mit einem Plus von 3,9 Prozent die Gewinnerliste in Europa an. Gesucht waren auch Rüstungsaktien, nachdem die Nato-Staaten eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des jeweiligen BIP beschlossen hatten. Trotz durchwachsener Zweitquartalszahlen legten H&M um 3,7 Prozent zu. Laut RBC fiel die Bruttomarge etwas besser als erwartet aus. Worldline erholten sich um 20,3 Prozent von ihrem knapp 40-prozentigen Absturz am Vortag. Im Handel war letzterer schon am Vortag als übertrieben bezeichnet worden. "Die Vorwürfe gegen ihre Tochter Payone gehen ja auch eher in Richtung Moral als ins Kriminelle", relativierte ein Händler.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Als grosse Stütze für den DAX wirkte das Kursplus von 7,3 Prozent auf 1.865 Euro bei Rheinmetall. Laut Händlern soll Mediobanca die Aktie mit einem Kursziel von 2.250 Euro zum Kauf empfohlen haben. Im MDAX legten auch auch die Wehrtechniktitel Hensoldt um 5,2 und Renk um 3,9 Prozent sehr stark zu. Für Henkel ging es um 0,6 Prozent nach oben. Stützend wirkte ein erhöhter Ausblick des US-Wettbewerbers HB Fuller. Traton verloren nach einer Verkaufsempfehlung durch Metzler 4,3 Prozent. Eon rückten nach einer Kurszielanhebung durch Berenberg um 1,2 Prozent vor.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Einzelkursbewegungen waren nicht zu beobachten. Jungheinrich zeigten sich kaum beeindruckt von der Nachricht, dass das Unternehmen vor dem kompletten Rückzug aus Russland steht und dafür einen Preis unter dem Buchwert erzielen wird.

USA - AKTIEN

Fest - Nach einem verhaltenen Start gewannen Käufe die Überhand, womit es an drei der vergangenen vier Handelstage nach oben ging. Während die Lage in Nahost in den Hintergrund rückte, beschäftigten sich die Marktakteure wieder mehr mit anderen Themen wie der Geldpolitik und den Zinsaussichten. Hier waren zuletzt Diskussionen aufgekommen, dass schon bei der nächsten Notenbanksitzung im Juli die Zinsen gesenkt werden könnten. Ungeachtet der Pläne der US-Notenbanker unter ihrem Chef Jerome Powell, geduldig und vorsichtig vorzugehen, fordert US-Präsident Donald Trump beharrlich weiter niedrigere Zinsen. Er verstärkte den Druck, indem er laut Kreisen die Benennung des Powell-Nachfolgers vorziehen will. Eine Reihe neuer bzw. revidierter Konjunkturdaten fiel eher robust aus. Unternehmensseitig übertraf Micron mit Drittquartalszahlen die Erwartungen deutlich. Auch der Ausblick übertraf diese. Die Aktie gab dennoch um 1,0 Prozent nach. Laut Stifel sprach die Kursreaktion für im Vorfeld teils sehr hohe Erwartungen. Meta Platforms gingen 2,5 Prozent fester aus dem Tag. Im Streben, die eigenen KI-Aktivitäten voranzutreiben, hat Meta-Chef Zuckerberg drei hochkarätige Experten von OpenAI abgeworben. HB Fuller schnellten um 10,8 Prozent nach oben. Der Klebstoffexperte hatte seinen Ausblick angehoben nach gut ausgefallenen Quartalszahlen.

US-ANLEIHEN

Die Renditen sanken mit den anhaltenden Spekulationen über eine möglicherweise schon im Juli kommende Zinssenkung erneut leicht. Im Zehnjahresbereich ging es um 3 Basispunkte auf 4,26 Prozent nach unten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 18:12 % YTD

EUR/USD 1,1688 -0,1% 1,1698 1,1719 +12,5%

EUR/JPY 168,94 +0,0% 168,92 169,09 +3,9%

EUR/CHF 0,9366 +0,1% 0,9360 0,9362 -0,0%

EUR/GBP 0,8516 -0,1% 0,8521 0,8524 +3,1%

USD/JPY 144,54 +0,1% 144,38 144,29 -7,7%

GBP/USD 1,3725 -0,0% 1,3729 1,3748 +9,2%

USD/CNY 7,1580 +0,0% 7,1560 7,1572 -0,6%

USD/CNH 7,1705 +0,1% 7,1624 7,1609 -2,2%

AUS/USD 0,6543 -0,0% 0,6546 0,6554 +5,2%

Bitcoin/USD 107.606,95 +0,5% 107.099,40 107.232,05 +13,7%

Die intakte Zinssenkungsfantasie und die Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank hielten den Dollar weiter in Schach. Der Euro liess die 1,17er-Marke hinter sich, zuletzt kostete er 1,1701 Dollar. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach.

