MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Metro hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich rote Zahlen geschrieben und will die Dividende für 2023/2024 ausfallen lassen. Im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 per Ende September soll der Umsatz währungs- und portfoliobereinigt um 3 bis 7 Prozent steigen. Der bereinigte operative Gewinn EBITDA soll "leicht" über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 1,1 Milliarden Euro landen. Die Umsatz- und EBITDA-Ziele für 2030 bestätigte der Grosshandelskonzern. Nach den detaillierten Zahlen betrug der Verlust nach Steuern 2023/24 125 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 439 Millionen Euro im Vorjahr. Der Verlust fiel höher aus als die 82 Millionen Euro in einer vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung. Das bereinigte EBITDA sank auf 1,058 (Vorjahr: 1,174) Milliarden Euro und verfehlte die Konsenssschätzung ebenfalls. Dazu lag es leicht unter dem unteren Ende der Zielspanne von 1,063 Milliarden Euro. Metro hatte bereits im Oktober mit den Umsatzzahlen für Schlussquartal und Gesamtjahr unter dem Strich einen Verlust in Aussicht gestellt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/Talanx AG, PK zum Kapitalmarkttag

07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update

Jahresergebnis

10:00 DE/Metro AG, Bilanzpressekonferenz & Capital Markets Update

10:30 DE/Robert Bosch GmbH, PK von IG Metall und Betriebsrates zu Stellenabbau

13:00 US/Exxon Mobil Corp, Strategieupdate (15:30 Analysten- und

Pressekonferenz)

22:05 US/Adobe Inc, ausführliches Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Realeinkommen November

Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj

-CA

15:45 Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 3,75%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 20.348,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 6.051,75 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 21.437,50 +0,2%

Nikkei-225 39.354,50 -0,0%

Schanghai-Composite 3.429,20 +0,2%

Hang-Seng-Index 20.204,69 -0,5%

+/- Ticks

Bund -Future 135,92 -9

Stand +/-

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 20.329,16 -0,1%

DAX-Future 20.335,00 -0,0%

XDAX 20.297,96 -0,1%

MDAX 26.855,37 -0,9%

TecDAX 3.552,26 +0,4%

EuroStoxx50 4.951,74 -0,7%

Stoxx50 4.402,17 -0,6%

Dow-Jones 44.247,83 -0,3%

S&P-500-Index 6.034,91 -0,3%

Nasdaq-Comp. 19.687,24 -0,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,01 unv.

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf einen weiteren von Vorsicht geprägten Handelstag stellen sich Händler am Mittwoch in Europa ein. Unternehmensnachrichten dürften eher im Hintergrund stehen, die Blicke sind auf die Notenbanken gerichtet. Dazu werden am Nachmittag US-Verbraucherpreise veröffentlicht, sie sind das letzte wichtige Konjunkturdatum, bevor die US-Notenbank kommende Woche ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Ein überraschender Anstieg der Preise könnte Hoffnungen auf eine Zinssenkung noch zunichtemachen. Thema sind daneben weiter die steigenden geopolitischen Unsicherheiten, beispielsweise mit Blick auf die Einschätzung der Lage in Syrien.

Rückblick: Wenig verändert - Das Warten auf neue Preisdaten aus den USA am Mittwoch und die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag sorgte für Zurückhaltung. Aktien aus dem Rohstoffsektor gaben wieder nach, nachdem sie zu Wochenbeginn im Zuge weiterer angekündigter Konjunkturstimuli in China deutlicher zugelegt hatten. Verkauft wurden auch Aktien aus dem Luxussegment, die vortags ebenfalls davon hatten. Bei LVMH, Hermes und Kering ging es um bis zu 2,5 Prozent abwärts.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Wenig verändert - Delivery Hero sackten um 11,9 Prozent ab. Auf die Stimmung drückte das enttäuschende Börsendebüt der Tochter Talabat in Dubai. Teamviewer brachen um 12,2 Prozent ein, weil das UNternehmen tief in die Tasche greift und für 720 Millionen Dollar das Londoner Unternehmen 1E übernimmt, einen Spezialisten für Digital Workplaces. Bei Allianz (-0,2%) setzten die am Kapitalmarkttag erhöhten Mittelfristziele keine Impulse. Für Hellofresh ging es um 4,0 Prozent nach oben, nachdem Hauck & Aufhäuser die Kaufempfehlung bestätigt und entwarnt hatte, dass es bei Ermittlungen des US-Arbeitsministeriums wegen der Beschäftigung von Teenagern um einen Subunternehmer, und nicht um Hellofresh selbst gehe.

XETRA-NACHBÖRSE

Metro gaben bei Lang & Schwarz um 3 Prozent nach. Das Unternehmen schrieb im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich rote Zahlen und will die Dividende für 2023/2024 ausfallen lassen. Talanx legten um 1,5 Prozent zu. Hier können sich die Aktionäre über einen deutlichen Anstieg der Dividende sowohl für dieses Jahr als auch für die nächsten Jahre freuen. Bilfinger stiegen um 1 Prozent nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms. Alzchem rutschten um 7 Prozent ab, laut einem Marktteilnehmer gedrückt von einer Platzierung von 250.000 Aktien.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten überwog vorsichtige Zurückhaltung. Sollten die Preisdaten stärker von der Erwartung abweichen, könnte dies noch einmal Bewegung in die Erwartung bringen, dass die US-Notenbank am 18. Dezember die Zinsen senken wird. Oracle verloren nach der Vorlage von Quartalszahlen 6,7 Prozent. Das Softwareunternehmen verfehlte mit dem bereinigten Gewinn und dem Umsatz die Analystenerwartungen. Walgreens Boots stiegen um 17,7 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass der Finanzinvestor Sycamore Partners in Gesprächen über den Kauf der Apothekenkette stehen soll. Alphabet verbesserten sich um 5,6 Prozent nach der Entwicklung eines neuen Quantencomputerprozessors.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,15 +2,4 4,12 -27,5

5 Jahre 4,10 +1,4 4,08 9,8

7 Jahre 4,16 +2,6 4,14 19,1

10 Jahre 4,23 +2,9 4,20 34,7

30 Jahre 4,42 +3,2 4,39 44,9

Die Renditen im Vorfeld der Inflationszahlen. Es seien die letzten Daten, die die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche noch massgeblich verändern könnt, hiess es. Ein starker Anstieg der Verbraucherpreise könnte die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung verringern, das habe für ein vorsichtiges Vorgehen gesorgt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:03 % YTD

EUR/USD 1,0525 -0,0% 1,0529 1,0507 -4,7%

EUR/JPY 159,64 -0,2% 159,97 159,82 +2,6%

EUR/CHF 0,9300 +0,1% 0,9293 0,9270 +0,2%

EUR/GBP 0,8244 -0,0% 0,8244 0,8245 -5,0%

USD/JPY 151,68 -0,2% 151,94 152,12 +7,7%

GBP/USD 1,2768 -0,0% 1,2771 1,2745 +0,4%

USD/CNH 7,2521 -0,1% 7,2587 7,2636 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 97.713,55 +0,8% 96.967,30 96.036,05 +124,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte mit den anziehenden Marktzinsen zu - der Dollarindex gewann 0,2 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,09 68,59 +0,7% +0,50 -1,2%

Brent/ICE 72,58 72,19 +0,5% +0,39 -1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach den Aufschlägen am Montag tat sich bei den Ölpreisen unter dem Strich wenig.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.696,47 2.694,00 +0,1% +2,47 +30,8%

Silber (Spot) 31,77 31,92 -0,5% -0,15 +33,6%

Platin (Spot) 942,05 945,00 -0,3% -2,95 -5,0%

Kupfer-Future 4,26 4,22 +0,8% +0,04 +7,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Im Umfeld erwarteter Zinssenkungen in den USA und der Eurozone stieg der Goldpreis - in seiner Funktion als sicherer Hafen auch begünstigt durch geopolitischen Unwägbarkeiten. Laut den Citi-Analysten ist der langfristige Aufwärtstrend des Edelmetalls intakt. Die Feinunze verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 2.692 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Wohnungspolitik

