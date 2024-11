MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Nvidia hat im dritten Geschäftsquartal von der anhaltend starken Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen profitiert. Der Umsatz stieg kräftig an und die Gewinne verdoppelten sich nahezu. Der Umsatz betrug 35,1 (Vorjahr: 18,1) Milliarden Dollar. Zum Vorquartal entspricht dies einem Anstieg um 17 Prozent. Analysten hatten im Factset-Konsens 33,1 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn stieg auf 19,3 (9,2) Milliarden Dollar. Im Quartal zuvor waren es 16,6 Milliarden gewesen. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,81 Dollar. Analysten hatten mit 0,75 Dollar gerechnet. Der Umsatzausblick übertraf mit rund 37,5 Milliarden Dollar für das laufende Quartal ebenfalls die Prognosen. Trotz der starken Zahlen fiel der Nvidia-Kurs nachbörslich um 2,5 Prozent. Er hat seit Jahresbeginn bereits um knapp 200 Prozent zugelegt.

CTS EVENTIM (07:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23

Umsatz 765 +5% 4 729

EBITDA bereinigt 144 -17% 4 173*

EBITDA-Marge bereinigt 18,8 -- -- 23,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten 91 -24% 3 120

Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 1,25

* Inkl. CTS Eventim unmittelbar zustehenden 37,4 Millionen Euro Erträge gegenüber dem Joint Venture "autoTicket GmbH", die aus Entschädigungen des Bundes resultieren.

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 3Q

09:00 CH/Zurich Insurance Group AG, Investorentag

12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 3Q

14:00 US/GE Healthcare Technologies Inc, Investorentag

- DE/Volkswagen AG, IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt,

Verhandlungen zur Tarifrunde 2024

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

National Grid 0,1584 GBP

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex November

PROGNOSE: 97

zuvor: 97

- TR

12:00 Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,00%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 217.000

Philadelphia-Fed-Index November

PROGNOSE: 8,2

zuvor: 10,3

16:00 Index der Frühindikatoren Oktober

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Verkauf bestehender Häuser Oktober

PROGNOSE: +2,9% gg Vm

zuvor: -1,0% gg Vm

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 19.131,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.925,75 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 20.676,50 -0,3%

Nikkei-225 38.027,75 -0,8%

Schanghai-Composite 3.355,64 -0,4%

Hang-Seng-Index 19.619,58 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 132,02 +7

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 19.004,78 -0,3%

DAX-Future 19.150,00 +0,1%

XDAX 19.091,47 +0,1%

MDAX 26.002,57 -0,4%

TecDAX 3.317,81 +0,1%

EuroStoxx50 4.729,71 -0,5%

Stoxx50 4.246,63 -0,0%

Dow-Jones 43.408,47 +0,3%

S&P-500-Index 5.917,11 +0,0%

Nasdaq-Comp. 18.966,14 -0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,95 -24

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Donnerstag starten. Für etwas Erleichterung sorgen die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen des Chipherstellers Nvidia, der als Stimmungsbarometer für die gesamte KI-Branche gilt. Die Zahlen fielen klar besser als erwartet aus, auch wenn der Ausblick auf das laufende Quartal am Markt als konservativ aufgenommen wurde. Ansonsten dürfte der Handel weiter zurückhaltend verlaufen, unter anderem angesichts der Unsicherheiten im Ukraine-Krieg. Nach den US-Atacms-Mittelstreckenraketen hat Kiew nun auch erstmalig britische Storm Shadow-Raketen eingesetzt. In der gerade erst geänderten Nuklearwaffendoktrin behält sich Russland grundsätzlich vor, auf einen konventionellen Raketenangriff selbst mit Atomwaffen zu reagieren. "Käufer kommen im Moment nur in den Markt, wenn die Kurse weit genug fallen. Das angespannte geopolitische Umfeld lockt aktuell kaum neue Käufer in den Markt", heisst es bei QC Partners.

Rückblick: Etwas leichter - Zwar wurde die Risikoscheu vom Vortag angesichts der erhöhten Spannungen im Ukraine-Krieg inzwischen weitgehend wieder abgeschüttelt, für Zurückhaltung sorgte aber das Warten auf die Zahlen des KI-Flaggschiffs Nvidia nach US-Börsenschluss. Sage Group machten einen Satz um 17,9 Prozent nach oben nach guten Zahlen und angetrieben von einem Aktienrückkauf. Mit dem Kapitalmarkttag standen STMicroelectronics (-1,2%) im Blick. Der Chiphersteller rechnet zwar mit Wachstum, hat seine längerfristigen Ambitionen aber etwas zurückgeschraubt. Autotitel lagen erneut schwach im Markt. Ihr Stoxx-Branchenindex gab um 1,2 Prozent nach. Händler verwiesen einmal mehr auf die mögliche Einführung von US-Zöllen und die schleppenden Verkäufe von E-Autos.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Airbus gewannen 0,5 Prozent. Der Flugzeugbauer bleibt optimistisch, die Ziele für die Auslieferungen zu erreichen. Brenntag stiegen um 1,9 Prozent, nachdem der US-Vermögensverwalter Artisan Partners seine Beteiligung auf 10,06 Prozent verdoppelt hatte. Rheinmetall gaben nach der Rekordjagd um 1,4 Prozent nach. Die Aktie hatte am Vortag angesichts der Lage in der Ukraine und mit überzeugenden Mittelfristzielen auf dem Kapitalmarkttag kräftig zugelegt. Symrise verloren 1,2 Prozent. Der Aromenhersteller will die schwedische Probi nun komplett übernehmen und bietet eine Prämie von 42 Prozent. Leicht nach oben genommenen Symrise-Ziele verpufften. Probi schossen um 42,7 Prozent nach oben. Weiter aufwärts ging es nach den Kursgewinnen vom Vortag in Reaktion auf die Quartalszahlen mit Thyssenkrupp (+2,2%) und dem Kurs der Wasserstofftochter Nucera (+1%).

XETRA-NACHBÖRSE

Sonderbewegungen bei Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Behauptet - Die Anleger blieben im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia vorsichtig. Nvidia gaben nach der Vortagesrally im unmittelbaren Vorfeld um 0,8 Prozent nach. Comcast gewannen 1,6 Prozent. Das Unternehmen trennt sich von Kabel-TV-Sendern der Tochter NBCUniversal. Comcast gab bekannt, dass ein neues Unternehmen mit Börsennotierung gegründet werden soll, das Unterhaltungs- und Nachrichtenkanäle verwalten soll. Super Micro Computer kamen nach der 30-Prozent-Rally vom Vortag um 8,7 Prozent zurück. Das Unternehmen hatte einen neuen Wirtschaftsprüfer benannt, nachdem versäumte Fristen die Notiz der Aktie an der Nasdaq gefährdet hatten. Target knickten um 22 Prozent ein. Der Einzelhändler verfehlte im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen und senkte zudem die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Lifeway Foods fielen um 5,3 Prozent. Das Unternehmen hat auch das erhöhte Übernahmeangebot seines Hauptaktionärs Danone abgelehnt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,32 +3,6 4,28 -10,1

5 Jahre 4,28 +2,0 4,26 28,3

7 Jahre 4,35 +1,9 4,33 37,6

10 Jahre 4,41 +1,7 4,40 53,5

30 Jahre 4,60 +2,1 4,58 63,1

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Renditen zogen etwas an, nachdem sie vortags noch gesunken waren, als Anleihen mit Blick auf die Entwicklung des Kriegs in er Ukraine als vermeintlich sicherer Hafen noch gesucht gewesen waren.

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0549 +0,1% 1,0542 1,0517 -4,5%

EUR/JPY 163,33 -0,3% 163,78 163,52 +5,0%

EUR/CHF 0,9312 -0,1% 0,9321 0,9313 +0,4%

EUR/GBP 0,8338 +0,1% 0,8332 0,8317 -3,9%

USD/JPY 154,82 -0,3% 155,34 155,52 +9,9%

GBP/USD 1,2652 -0,0% 1,2652 1,2646 -0,6%

USD/CNH 7,2451 -0,1% 7,2506 7,2522 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 97.179,65 +3,1% 94.284,15 94.423,60 +123,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog deutlicher an, der Dollarindex stieg um 0,5 Prozent. Die Devisenexperten von Unicredit sprachen von einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der Entwicklung des Kriegs in der Ukraine. Die Kursgewinne des Dollar erinnerten daran, dass der Dollar neben dem Yen und dem Schweizer Franken die "weltweit bevorzugte Safe-Haven-Währung" bleibe, so die Analysten.

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,02 68,75 +0,4% +0,27 -1,3%

Brent/ICE 72,98 72,81 +0,2% +0,17 -2,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

