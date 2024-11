MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Siemens Energy hat im vierten Geschäftsquartal 2023/24 dank einer positiven Marktentwicklung Auftragseingang und Umsatz gesteigert und den Verlust eingedämmt. Der Konzern hat zudem die Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028 angehoben. Wie der Konzern mitteilte, strebt er für die Ergebnis-Marge im Geschäftsjahr 2028 nun 10 bis 12 Prozent an. Bislang hatte Siemens Energy mittelfristig eine Ergebnis-Marge von 8 Prozent oder höher in Aussicht gestellt. Das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis soll bis zum Geschäftsjahr 2028 im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 liegt den weiteren Angaben zufolge im Rahmen der Erwartungen.

Die Zahlen zum Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23/24 ggVj 4Q23/24 ggVj 4Q22/23

Auftragseingang Konzern 15.013 +42% 12.178 +15% 10.577

- Gas Services 3.557 +42% 3.098 +24% 2.499

- Grid Technologies 5.395 +136% 3.955 +73% 2.282

- Transformation of Industry 2.066 +24% 1.689 +1% 1.672

- Siemens Gamesa 4.145 -2% 3.785 -10% 4.226

Umsatz Konzern 9.741 +14% 9.780 +15% 8.521

- Gas Services 2.742 -2% 2.741 -2% 2.794

- Grid Technologies 2.704 +34% 2.745 +36% 2.021

- Transformation of Industry 1.380 +13% 1.392 +14% 1.217

- Siemens Gamesa 3.082 +19% 3.022 +17% 2.592

Ergebnis bereinigt Konzern -83 -- -95 -- -487

- Gas Services 141 +14% 158 +27% 124

- Grid Technologies 277 +75% 267 +69% 158

- Transformation of Industry 93 +210% 85 +183% 30

- Siemens Gamesa -458 -- -477 -- -664

Ergebnis-Marge bereinigt -0,9 -- -1,0 -- -5,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten -292 -- -377 -- -899

Ergebnis je Aktie -0,34 -- -0,44 -- -1,04

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Volkswagen stellt dem US-Elektroautohersteller Rivian Automotive mehr Geld in Aussicht als zunächst geplant. Wie beide Unternehmen anlässlich des offiziellen Startschusses für das Joint Venture mitteilten, könnte die Summe insgesamt bei rund 5,8 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2027 liegen. Im Juni hatte der Wolfsburger Konzern noch einen Betrag von etwa 5 Milliarden Dollar genannt. Geführt werden soll das Gemeinschaftsunternehmen durch Wassym Bensaid von Rivian und Carsten Helbing von Volkswagen. Die Partnerschaft mit Rivian sei der nächste logische Schritt in der Software-Strategie des Wolfsburger Konzerns, so VW-Chef Oliver Blume. Mit der Umsetzung will VW die globale Wettbewerbs- und Technologieposition stärken. Beide Unternehmen hatten im Sommer die Absicht zur Gründung der Partnerschaft im Softwarebereich für Elektroautos mitgeteilt. Beide Unternehmen halten jeweils 50 Prozent an dem Joint Venture, erste Autos mit Software aus dem JV sollen ab 2027 auf den Markt kommen. VW hat bereits 1 Milliarde Dollar an Rivian gezahlt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

RTL (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23

Umsatz 1.449 -7% 3 1.552

Weitere Termine:

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 AT/Voestalpine AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Medion 0,69 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 Arbeitslosenquote 3Q

PROGNOSE: 7,4%

2. Quartal: 7,3%

- US

14:30 Realeinkommen Oktober

14:30 Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 19.074,00 -0,3%

E-Mini-Future S&P-500 5.995,00 -0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 21.108,00 -0,4%

Nikkei-225 38.780,80 -1,5%

Schanghai-Composite 3.433,95 +0,4%

Hang-Seng-Index 19.720,70 -0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 131,69 -9

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 19.033,64 -2,1%

DAX-Future 19.140,00 -1,8%

XDAX 19.069,00 -1,8%

MDAX 26.450,62 -2,0%

TecDAX 3.382,26 -1,0%

EuroStoxx50 4.744,69 -2,3%

Stoxx50 4.249,66 -2,0%

Dow-Jones 43.910,98 -0,9%

S&P-500-Index 5.983,99 -0,3%

Nasdaq-Comp. 19.281,40 -0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,78 -62

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. "Nach dem Schwächeanfall vom Dienstag sieht es nach einem Stabilisierungstag aus", so ein Marktteilnehmer. Die überwiegend leichteren Vorlagen sollten eingepreist sein, von den Renditen komme kein grosser Druck mehr, und der Euro notiert auf niedrigem Niveau wenig verändert. "Irgendwann wird es auch beim 'Trump-Trade' zu Gewinnmitnahmen kommen, und davon dürften die europäischen Märkte und besonders deutsche Exporttitel über die Auflösung von Spread-Geschäften profitieren", so der Marktteilnehmer. Andererseits dürften die Gewinnschätzungen nach den schwachen Zahlen der Zykliker noch nach unten revidiert werden. Im Blick stehe am Mittwoch erneut die Berichtssaison mit den Zahlen der Allianz und von RWE sowie von Siemens Energy. Zum Highlight am Nachmittag dürften die US-Verbraucherpreise werden. In Berlin legt dann auch der Sachverständigenrat seinen Wirtschaftsausblick vor.

Rückblick: Sehr schwach - Enttäuschende Unternehmens- und Konjukturdaten haben die Börsen kräftig gedrückt. Händler sprachen vom Tiefpunkt der Berichtssaison zum dritten Quartal. Daneben belastete auch weiterhin die Trump-Wahl - auch weil für die Regierungsriege in den USA vor allem Hardliner genannt werden. Hinzu kam ein enttäuschender ZEW-Konjunkturindikator. Um 8,2 Prozent abwärts ging es mit Vodafone. Das Telekom-Unternehmen hatte zwar insgesamt Geschäftszahlen einen Tick über Erwartung vorgelegt, aber auch hier schlug sich die Konjunkturschwäche in Deutschland deutlich nieder.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr schwach - Mit der schlechten Wirtschaftslage fielen die Zykliker Siemens und BASF um mehr als 4 Prozent. Grösster Belastungsfaktor war aber die Berichtssaison. Bayer hatte im abgelaufenen Quartal erneut deutlich rote Zahlen geschrieben. Der Kurs krachte um fast 15 Prozent nach unten und markierte die tiefsten Kurse seit fast 20 Jahren. Kaum besser erging es Brenntag (-8,2%). Der Konzern hatte mit den Drittquartalszahlen laut JPM selbst die gesenkten Hürden nicht genommen. Infineon drehten schliesslich 3,7 Prozent ins Plus. Der Kurs habe schon viel Negatives eingearbeitet, hiess es. Die Zahlen seien in Ordnung, der Ausblick zwar schwach, aber vermutlich bewusst vorsichtig formuliert. Unter Erwartung sind auch die Geschäftszahlen von Sixt (-8,1%) ausgefallen. Cancom brachen um 10,2 Prozent ein. Das IT-Unternehmen hatte den Ausblick gesenkt. United Internet sackten um fast 18 Prozent ab. Der Telekommunikationskonzern hatte ebenfalls die Umsatzprognose heruntergenommen. Im Schlepptau fielen 1&1 um 7,1 8 Prozent. Grosse Kursverluste erlitten nach schwachem Zahlenausweis auch SAF Holland (-8%) und Verbio (-17%). Einen Lichtblick lieferte Jungheinrich, die mit einer robusten Entwicklung 0,2 Prozent zulegen.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Aktie von Siemens Energy ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich nach oben. Das Unternehmen hat im vierten Geschäftsquartal 2023/24 dank einer positiven Marktentwicklung Auftragseingang und Umsatz gesteigert und den Verlust eingedämmt. Zudem wurden die Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028 angehoben. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 10 Prozent höher getaxt bei starken Umsätzen. Im Gefolge legten die Titel von Siemens um 1 Prozent zu. Dagegen verloren Bertrandt nach Zahlen 2,0 Prozent. Vossloh hat die Platzierung von neuen Aktien abgeschlossen. (siehe unten) Die Aktien verloren 3,5 Prozent. Nachdem die Aktionäre von TAG Immobilien zwei Jahre in Folge auf eine Dividende hatten verzichten müssen, soll der Hauptversammlung im Mai 2025 eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 vorgeschlagen werden. (siehe unten)

USA - AKTIEN

