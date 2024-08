MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die chinesische Zentralbank hat wichtige Referenzzinsen für Bankkredite unverändert belassen, nachdem sie im Juli unerwartet gesenkt wurden. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, beliess sie den Referenzzinssatz (Loan Prime Rate - LPR) für einjährige Kredite bei 3,35 Prozent und den fünfjährigen LPR bei 3,85 Prozent. Beide Zinssätze waren im Juli um jeweils 10 Basispunkte gesenkt worden. Die chinesische Zentralbank hat vor kurzem eine Reihe von Reformen ihres Zinssystems eingeführt, und unter anderem den Vorläufer der LPR in kürzerfristige, siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte umgewandelt. Zuvor waren die Banken aufgefordert worden, ihre LPR mit Bezug auf die Zinssätze der mittelfristigen Kreditfazilität der PBoC zu bepreisen.

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1H

22:30 CH/Alcon Inc, Ergebnis 2Q

- DE

08:00 Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/-1,6% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise Juli

Eurozone

PROGNOSE: 0,0%gg Vm/+2,6% gg Vj

Vorabschätzung: 0,0%gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,2%gg Vm/+2,5% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,2%gg Vm/+2,9% gg Vj

Vorabschätzung: -0,2%gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,4%gg Vm/+2,9% gg Vj

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.504,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 5.632,25 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 19.888,25 +0,2%

Nikkei-225 38.102,92 +1,9%

Schanghai-Composite 2.861,98 -1,1%

Hang-Seng-Index 17.504,88 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 134,12 -6

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.421,69 +0,5%

DAX-Future 18.506,00 +0,6%

XDAX 18.441,42 +0,6%

MDAX 24.955,08 +0,6%

TecDAX 3.350,66 +0,2%

EuroStoxx50 4.871,41 +0,6%

Stoxx50 4.474,68 +0,5%

Dow-Jones 40.896,53 +0,6%

S&P-500-Index 5.608,25 +1,0%

Nasdaq-Comp. 17.876,77 +1,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,18% -18

EUROPA

Ausblick: Weiter mit einem verhaltenen, aber leicht positiven Geschäft rechnen Händler am Dienstag an Europas Börsen. Der DAX dürfte sich weiter über der 18.400er-Marke halten. Die Vorlagen aus den USA und Asien sind gut. Vor allem die Technologie-Werte nahmen wieder Fahrt auf, unter anderem mit über 4 Prozent Plus in Nvidia. Kurstreiber sind weiter die Hoffnungen auf Zinssignale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Dort redet am Freitag Fed-Chef Jerome Powell. Erwartet werden von ihm klare Zeichen für einen Zinsschritt auf der September-Sitzung. Notenbanken stehen daher auch global weiter im Fokus. So hat China am Morgen die Leitzinsen unverändert gelassen. Am Vormittag meldet Schwedens Zentralbank ihre Zinsentscheidung. Als mögliches künftiges belastendes Thema machen Händler die US-Politik aus. Am Vorabend hatte die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris erklärt, die US-Steuern für Unternehmen wieder auf 28 Prozent normalisieren zu wollen. Unter der Ägide von Donald Trump waren sie auf 21 von 35 Prozent gesenkt worden. An der Wall Street hatte dies damals zu einem Kursschub geführt.

Rückblick: Die Stimmung war gut angesichts der aus dem Markt verschwundenen Rezessionsangst und der Aussicht, dass die US-Notenbank bald ihren Zinssenkungszyklus einleiten wird. Rüstungsaktien wurden belastet von Plänen der Bundesregierung, die Ukraine-Hilfe zu kappen, über die die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet hatte. Rheinmetall verloren 2 Prozent, Hensoldt 4,6 Prozent und Renk Group 3,2 Prozent. In Europa fielen BAE Systems und Leonardo um jeweils 0,8 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Varta brachen um 44,2 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die wesentlichen wirtschaftlichen Eckpunkte seines Sanierungskonzepts vorgestellt hatte. Im Mittelpunkt steht zunächst ein Schuldenschnitt. Als weitere Säule sieht das Konzept eine Herabsetzung des Grundkapitals auf null vor. Die Altaktionäre sind damit, wie es sich bereits abgezeichnet hatte, nicht mehr an Bord der neuen Gesellschaft. Verbio gewannen 5,7 Prozent. Nachdem die billigen Importe vor allem aus China das geschäftliche Leben für Verbio schwieriger gemacht haben, kommt nun Hilfe aus Brüssel. So soll zunächst ab Mitte des Monats ein Anti-Dumping-Zoll auf den sogenannten "fortschrittlichen Biodiesel" erhoben werden.

XETRA-NACHBÖRSE

Es habe sich keine Aktie auffällig gezeigt, handelbare Unternehmensnachrichten seien auch keine bekannt gewesen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die Stimmung wurde angesichts der aus dem Markt gewichenen Rezessionsangst und der Aussicht auf den baldigen Beginn des Zinssenkunszyklus als positiv beschrieben. Am Mittwoch wird die Fed das Protokoll ihrer Juli-Sitzung vorlegen. Marktakteure setzten auf klare Signale, dass die Notenbanker im September erstmals die Zinsen senken werden. Am Donnerstag beginnt in Jackson Hole die jährliche Notenbankerkonferenz, auf der am Freitag Fed-Chef Jerome Powell sprechen wird. Auch von ihm wird erwartet, dass er einer Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung den Weg bereiten werde. Der schwächer als gedacht ausgefallene Index der Frühindikatoren stand Zinssenkungen nicht im Wege. Estee Lauder fielen um 2,2 Prozent, nachdem der Kosmetikkonzern enttäuschende Jahresprognosen gegeben hatte. AMD verbesserten sich um 4,5 Prozent. Das Unternehmen kauft für knapp 5 Milliarden Dollar den KI-Ausrüstungshersteller ZT Systems. Nach einer Abstufung durch Morgan Stanley sank der Kurs von HP um 3,6 Prozent. GM dünnt ihre Software- und Dienstleistungssparte offenbar personell aus. Der Kurs legte um 1,0 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,07 +2,1 4,05 -34,8

5 Jahre 3,76 +0,3 3,76 -23,9

7 Jahre 3,79 -0,1 3,80 -17,6

10 Jahre 3,88 -0,6 3,88 -0,5

30 Jahre 4,13 -1,3 4,14 15,8

Die Renditen sanken mit den Zinssenkungsspekulationen mehrheitlich, allerdings bewegte sich insgesamt nicht viel: Händler sprachen von Zurückhaltung vor dem Fed-Protokoll und der Powell-Rede in dieser Woche.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1076 -0,1% 1,1083 1,1061 +0,3%

EUR/JPY 163,06 +0,4% 162,48 162,08 +4,8%

EUR/CHF 0,9551 -0,2% 0,9566 0,9556 +2,9%

EUR/GBP 0,8534 -0,0% 0,8534 0,8523 -1,6%

USD/JPY 147,26 +0,4% 146,60 146,53 +4,5%

GBP/USD 1,2979 -0,1% 1,2989 1,2979 +2,0%

USD/CNH 7,1450 +0,1% 7,1343 7,1386 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 61.213,60 +3,7% 59.023,70 58.618,50 +40,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Zinssenkungsspekulationen drückten den Dollar; der Dollarindex sank um 0,6 Prozent.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,75 74,37 -0,8% -0,62 +3,4%

Brent/ICE 77,06 77,66 -0,8% -0,60 +2,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gerieten massiv unter Druck - um bis zu 2,9 Prozent. Händler verwiesen auf die chinesische Konjunkturschwäche, die Nachfragesorgen schürte. Zudem reduzierte sich die Sorge eines knapperen Angebots infolge des Nahostkonflikts. Denn es mehrten sich Hinweise auf Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen im Gaza-Krieg.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.501,35 2.507,86 -0,3% -6,51 +21,3%

Silber (Spot) 29,35 29,50 -0,5% -0,15 +23,4%

Platin (Spot) 960,61 958,00 +0,3% +2,61 -3,2%

Kupfer-Future 4,17 4,18 -0,2% -0,01 +5,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-0,1%) kam nach einem erneuten Allzeithoch anschliessend mit Gewinnmitnahmen etwas zurück. Für den aktuellen Aufwärtstrend waren zum Teil Notenbanken verantwortlich, die ihre Positionen immer wieder aufgestockt hatten. Aber auch Privatanleger in China scheinen Gold für sich als Vermögenswert entdeckt zu haben, nachdem Immobilien zur Alterssicherung dort massiv an Beliebtheit verloren haben. Seit Jahresbeginn soll sich dort der Bestand an Produkten, die mit physischem Gold hinterlegt sind, verdoppelt haben. Zudem dürfte die Erwartung an einen im September startenden Zinssenkungszyklus der US-Notenbank das Interesse an dem Edelmetall stärken.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

