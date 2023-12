MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Grossbritannien wird wegen des nahenden Weihnachtsfestes an den Börsen verkürzt bis 13:00 Uhr MEZ gehandelt. In den USA findet am Anleihemarkt ein bis 20:00 Uhr MEZ verkürzter Handel statt.

MONTAG: In Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea und den USA findet wegen Weihnachten kein Handel statt.

DIENSTAG: In Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz und Spanien findet wegen Weihnachten kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Sportartikelhersteller Nike rechnet mit einer stärkeren Zurückhaltung der Kunden. Der Konzern senkte seinen Umsatzausblick für das laufende Geschäftsjahr und kündigte bei der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal einen Sparplan im Umfang von 2 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren an, der Restrukturierungskosten mit sich bringt. Die Aktie stürzte im nachbörslichen Handel um 11,7 Prozent ab.

In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres dürfte sich das Wachstum abschwächen. Für das Gesamtjahr 2023/24, das im Mai endet, rechnet der Adidas-Konkurrent nun mit einem Umsatzanstieg von nur noch einem Prozent. Bislang war er von einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

Nike habe zuletzt mit einer schwachen Nachfrage ausserhalb der grossen Shopping-Events wie Black Friday zu kämpfen gehabt, sagte CFO Matt Friend in einer Telefonkonferenz. Auch auf den digitalen Plattformen habe es weniger Traffic gegeben. Hinzu kämen höhere Rabatte von Wettbewerbern.

Der nun vorgelegte Sparplan wird zu Restrukturierungskosten von 400 bis 450 Millionen Dollar vor Steuern führen, die im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verbucht werden sollen, wie Nike weiter mitteilte. Die Aufwendungen beziehen sich auf Abfindungskosten für Mitarbeiter. Bereinigt um diese Kosten hielt Nike an seinem Gewinnausblick für das Geschäftsjahr fest.

Im abgelaufenen Quartal kletterte der Umsatz wie von Analysten erwartet um 1 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar. Der Gewinn stieg um knapp ein Fünftel auf 1,58 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,03 Dollar. Die Markterwartung hatte bei nur 84 Cent gelegen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 DE Import-/Exportpreise November

Importpreise

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-9,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/-13,0% gg Vj

- GB

08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,6% gg Vj

vorläufig: 1. Veröff.: 0,0% gg Vq/+0,6% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen Dezember

PROGNOSE: 87

zuvor: 87

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex Dezember

PROGNOSE: -13,4 Punkte

zuvor: -15,0 Punkte

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November

PROGNOSE: +2,0% gg Vm

zuvor: -5,4% gg Vm

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember

PROGNOSE: 69,4

vorläufig: 1. Umfrage: 69,4

zuvor: 61,3

16:00 Neubauverkäufe November

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: - 5,6% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.850,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 4.787,00 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.898,00 -0,3%

Nikkei-225 33.169,05 +0,1%

Schanghai-Composite 2.909,96 -0,3%

Hang-Seng-Index 16.365,75 -1,5%

+/- Ticks

Bund -Future 137,70 -8

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.687,42 -0,3%

DAX-Future 16.911,00 +0,6%

XDAX 16.730,57 +0,7%

MDAX 27.219,71 -0,5%

TecDAX 3.325,64 -0,4%

EuroStoxx50 4.524,86 -0,2%

Stoxx50 4.078,52 -0,1%

Dow-Jones 37.404,35 +0,9%

S&P-500-Index 4.746,75 +1,0%

Nasdaq-Comp. 14.963,87 +1,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 137,78% -30

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenschluss zunächst kaum verändert erwartet. Der DAX wird am Morgen etwas niedriger bei 16.670 Punkten indiziert. Im Handel wird mit einem ruhigen vorweihnachtlichen Geschäft gerechnet. Die letzten Deals des Jahres sollten nun über die Bühne gegangen sein. Impulse könnten am Nachmittag nochmals von den Konjunkturdaten aus den USA ausgehen. Vor allem der PCE-Preisindex in der Kernrate dürfte im Blick stehen, ist er doch das bevorzugte Inflationsmass der Fed. Die Kernrate für November wird voraussichtlich um 0,1 Prozent gegenüber Oktober und 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein.

Rückblick: Etwas leichter - Nach der Hausse seit Anfang November nutzten einige Anleger das Niveau, um kleinere Gewinne mitzunehmen. Die Entwicklung rund um den Suez-Kanal belastete die Stimmung, hier kann es zum einen zu einer neuen Lieferketten-Problematik kommen. Zudem könnten auch die Preise steigen, was die Inflation erneut befeuern würde. Vodafone stiegen um 2,3 Prozent. Swisscom (-0,3%) prüft nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ein Gegengebot für das Italien-Geschäft von Vodafone. Die Aktie der Telecom Italia stieg um 1,7 Prozent. Philips verloren 2,5 Prozent. Die US-Aufsicht FDA hat einen Rückruf für MRT-Geräte vom Typ Panorama HFO gestartet. Sanofi fielen um 0,2 Prozent, nachdem der Pharma-Konzern einen Rückschlag beim Lungenkrebsmittel Tusamitamab vermeldet hat.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - In ausgesuchten Werten war Window-Dressing zu beobachten. Dies betraf wohl auch die Aktie von Delivery Hero (-10,9%). Diese gehört mit einem Minus von über 42 Prozent 2023 zu den Verlierern am deutschen Aktienmarkt. BASF veräussert das Explorations- und Produktionsgeschäft der Tochter Wintershall Dea an Harbour Energy. Positiv wurde gewertet, dass damit die Abhängigkeit von der Ölpreis-Entwicklung sinkt. Zudem ist der Verkaufspreis höher als von Analysten erwartet. Die BASF-Aktie schloss kaum verändert. Commerzbank (+1,3%) teilte mit, dass alle Genehmigungen für das neue Aktienrückkaufprogramm vorlägen. Die Stimmung der Automobil-Werte belasteten Sorgen um einen Handelskonflikt mit China und Strafzöllen für E-Autos, wie sie die Biden-Regierung in den USA überlegt. Hier fielen BMW um 0,9 Prozent und VW um 1,1 Prozent. Die Aktien von Ibutec fielen nach einer Gewinnwarnung um 11 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat die Musik im Kryptowährungsbereich gespielt. Bitcoin Group und Advanced Blockchain wurden jeweils 2,5 Prozent fester getaxt. "Die Kryptowährung Solana lief zuletzt ziemlich gut", sagte der Händler zur Erklärung. Die "Highspeed-Blockchain" hatte mit Solana erstmals Ripple überholt.

USA - AKTIEN

Die Indizes näherten sich nach den Vortagesabgaben wieder ihren jüngsten Rekordständen an. Gestützt wurde der Markt von der wieder angefachten Zinssenkungsfantasie. Denn die US-Konjunkturdaten des Tages stützten die Erwartung einer sich weiter abschwächenden Konjunktur. Für gute Laune sorgte auch Micron Technology. Der Halbleiterkonzern hatte für einen geringeren Verlust als befürchtet vermeldet. Der Hersteller von Speicherchips kündigte zudem steigende Einnahmen an. Für die Micron-Aktie ging es um 8,6 Prozent nach oben. Im Fahrwasser gewannen Intel 1,8 Prozent. Warner und Paramount haben Informanten zufolge auf höchster Ebene ein mögliches Zusammengehen der Medienkonzerne diskutiert. Warner fielen um 1,5 Prozent, Paramount gaben um 2,8 Prozent nach. Boeing kletterten um 0,6 Prozent. Die 737 MAX hatte in China eine weitere Hürde genommen, chinesische Fluggesellschaften sollen wieder mit der Maschine beliefert werden. Nach positiven Viertquartalszahlen kletterten Carnival um 6,2 Prozent, im Schlepptau zogen Royal Caribbean und Norwegian Cruise Lines um 5,2 bzw. 1,9 Prozent an.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,36 +2,9 4,33 -6,0

5 Jahre 3,88 +3,4 3,85 -12,0

7 Jahre 3,91 +3,9 3,87 -5,9

10 Jahre 3,89 +4,4 3,85 1,1

30 Jahre 4,03 +4,7 3,99 6,4

Nach der jüngsten Talfahrt der Renditen setzten diese zu einer leichten Gegenbewegung an, die aber kraftlos ausfiel. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen am Rentenmarkt und sahen die Zinssenkungsspekulationen nicht beschädigt.

