MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Hongkong findet wegen eines Nationalfeiertags (Ersatztermin) kein Handel statt.

MONTAG und DIENSTAG: In Südkorea findet am Montag wegen des Erntedankfestes (Chuseok) kein Börsenhandel statt. Am Dienstag ruht der Handel wegen des Feiertags "Gründungstag der Nation".

MONTAG bis FREITAG: In China bleiben die Börsen während der "Goldenen Woche" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wenige Stunden vor einer drohenden Haushaltssperre hat der US-Kongress einen Übergangshaushalt verabschiedet und damit einen sogenannten Shutdown abgewendet. Der Senat stimmte am Samstagabend (Ortszeit) mit breiter Mehrheit für einen zuvor vom Repräsentantenhaus beschlossenen Text, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November sicherstellt, aber keine zusätzlichen Ukraine-Hilfen enthält. US-Präsident Joe Biden setzte den Übergangshaushalt kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) mit seiner Unterschrift in Kraft. Biden forderte den Kongress umgehend nach der Abstimmung im Senat auf, neue Mittel für Kiew in einem separaten Gesetz freizugeben.

Mit dem Senatsvotum mit einer Mehrheit von 88 Ja-Stimmen bei neun Gegenstimmen wurde nur drei Stunden vor Ablauf der entscheidenden Frist eine Haushaltssperre verhindert. Hätten sich Demokraten und Republikaner nicht in letzter Minute geeinigt wäre um Mitternacht (Ortszeit) zu Beginn des neuen Haushaltsjahres der Shutdown in Kraft getreten. Hunderttausende Staatsbedienstete hätten dann in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt und zahlreiche öffentliche Einrichtungen geschlossen werden müssen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 45,9

zuvor: 45,4

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 43,6

1. Veröff.: 43,6

zuvor: 46,0

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 39,8

1. Veröff.: 39,8

zuvor: 39,1

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 43,4

1. Veröff.: 43,4

zuvor: 43,5

11:00 Arbeitsmarktdaten August

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 44,2

1. Veröff.: 44,2

zuvor: 43,0

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 47,6

1. Veröff.: 48,9

zuvor: 47,9

16:00 Bauausgaben August

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 48,0 Punkte

zuvor: 47,6 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.535,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 4.345,25 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.963,75 +0,7%

Nikkei-225 31.921,14 +0,2%

Schanghai-Composite FEIERTAG

Hang-Seng-Index FEIERTAG

+/- Ticks

Bund -Future 128,22 -23

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.386,58 +0,4%

DAX-Future 15.486,00 +0,2%

XDAX 15.358,35 +0,2%

MDAX 26.075,11 +1,4%

TecDAX 3.019,78 +1,0%

EuroStoxx50 4.174,66 +0,3%

Stoxx50 3.919,86 +0,1%

Dow-Jones 33.507,50 -0,5%

S&P-500-Index 4.288,05 -0,3%

Nasdaq-Comp. 13.219,32 +0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,45 +80

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Auftakt in die neue Woche. Zwar ist der befürchtete Shutdown in den USA in letzter Minute abgewendet worden. "Das Umfeld bleibt aber schwierig", so ein Marktteilnehmer. Zum einen ziehen die Renditen der Langläufer schon wieder etwas an, und zum anderen legen auch die Ölpreise wieder etwas zu. Auch vom wenig veränderten Dollar gehen keine Impulse aus. Zudem fehlen aus Asien wegen der Feiertage an den chinesischen Börsen und in Seoul viele Vorlagen.

Rückblick: Etwas fester - Über weite Strecken deutlich höhere Aufschläge konnten nicht gehalten werden. Stützend wirkte, dass der Inflationsdruck im Euroraum im September deutlicher als erwartet abgenommen hat, was auch für die Kerninflation gilt. An den Anleihemärkten erholten sich die Notierungen nach den Preisdaten weiter - die Renditen fielen also nach dem jüngsten Höhenflug, was die Börsen stützte. Ansonsten hatte sich das Umfeld kaum verändert. Günstig wirkten sich die Preisdaten auf den zinssensiblen Immobiliensektor aus. Dieser erholte sich von der jüngsten Talfahrt. Vonovia gewannen 4,5 Prozent, LEG 5,3 Prozent und TAG Immobilien ebenfalls 5,3 Prozent. Mit Aufschlägen von 1,1 Prozent lagen auch Techwerte gut. Synlab kamen auf ein Plus von 24,3 Prozent auf 10,09 Euro. Grund ist ein Gebot über 10 Euro je Aktie durch Ephios Luxembourg (Cinven).

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Als deutlich besser als befürchtet wurden die Zahlen von Nike zum ersten Quartal eingestuft. Der Ausblick sei bestätigt worden, was eine Verbesserung im Laufe des Geschäftsjahres impliziere. Adidas (+6,2%) und Puma (+5,8%) reagierten mit kräftigen Aufschlägen. Zwischen Flatexdegiro (+6,4%) und der Bafin ist eine Baustelle vom Tisch. Die Bafin hat die Wiederanwendung von Kreditrisikominderungstechniken für Degiro-Wertpapierkredite genehmigt, in Folge springt die CET1-Quote auf 27 Prozent. Suse fielen vor allem optisch um 11,2 Prozent. Das Unternehmen schüttete eine Sonderdividende in Höhe von 3,20 Euro je Aktie aus. Commerzbank gewannen 11,1 Prozent. Die Bank hatte ihre neuen Ziele bekannt gegeben. So wurde ein CET1-Ziel von 13,5 Prozent genannt. Dies stellt laut den Citi-Analysten einen Anstieg von rund 90 Basispunkten im Vergleich zu früheren Aussagen dar. Von der RBC hiess es, dass die aktualisierte Kapitalrenditepolitik höhere Kapitalausschüttungen vorsieht als derzeit im Konsens berücksichtigt.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Freitag sind die Kurse leicht zurückgekommen, nachdem die US-Aktienmärkte ihre zeitweise kräftigen Gewinne abgegeben hatten. Der Streit in den USA um die Staatsausgaben und die schon ab Sonntag drohende Schliessung von Behörden und staatlichen Einrichtungen hatte die Stimmung an der Wall Street kippen lassen. Ansonsten war die Nachrichtenlage aber dünn. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Zwar stützten tendenziell die sinkenden Marktzinsen die Aktienkurse, doch drohte ab Sonntag der sogenannte Shutdown, die Schliessung von Behörden und staatlichen Einrichtungen, da im Streit um die Staatsausgaben noch immer keine Einigung in Sicht war. Im Fokus standen konjunkturseitig neue Preisdaten aus den USA, die überwiegend wie erwartet ausgefallen waren und von einem nachlassenden Preisauftrieb zeugten. Der Einkaufsmanagerindex Chicago für September ging derweil deutlicher zurück als erwartet, während der September-Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan in zweiter Lesung positiv überraschte. Unter den Einzelwerten legten Nike um 6,7 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hat im ersten Geschäftsquartal trotz Schwäche auf dem Heimatmarkt den Gesamtumsatz gesteigert und mehr verdient als erwartet. Zudem überzeugte der Ausblick. Die Nachricht von der Übernahme durch Wonder Group liess Blue Apron um rund 135 Prozent haussieren. Apple (+0,3%) ist offenbar mit chinesischen Behörden im Gespräch über seinen App Store. Informanten zufolge haben sich Manager des iPhone-Konzerns in den vergangenen Monaten mit chinesischen Regierungsvertretern getroffen, um neue Regelungen zu diskutieren, die es dem Tech-Konzern verbieten werden, viele der ausländischen Apps in seinem iPhone-App-Store in China anzubieten.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,05 -0,8 5,06 63,0

5 Jahre 4,63 +0,7 4,62 62,7

7 Jahre 4,63 -1,7 4,64 65,5

10 Jahre 4,58 +0,9 4,58 70,5

30 Jahre 4,71 +0,7 4,70 74,0

Die Anleiherenditen kamen nach dem jüngsten kräftigen Anstieg zeitweise etwas zurück, erholten sich aber im späteren Verlauf. Anleger dürften aufgrund des attraktiveren Renditeniveaus verstärkt Anleihen gekauft haben, sodass steigende Kurse die Renditen gedrückt haben dürften. Etwas gestützt wurden die Renditen von der Annahme, dass die US-Notenbank das höhere Zinsniveau noch längere Zeit beibehalten werde.

