MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

BYD hat im ersten Halbjahr Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert und dabei von einer starken Nachfrage im Bereich Elektrofahrzeuge profitiert. Wie der chinesische Konzern mitteilte, stieg der Nettogewinn per Ende Juni auf 10,95 Milliarden Yuan (1,39 Milliarden Euro), verglichen mit 3,59 Milliarden Yuan im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 73 Prozent auf 260,12 Milliarden Yuan, er profitierte von den starken Verkäufen von Elektrofahrzeugen. Der Konzern stellt auch Komponenten für Mobiltelefone her. Den Bruttogewinn konnte das Unternehmen im ersten Halbjahr mehr als verdoppeln, den Verkauf von Elektrofahrzeugen ebenfalls, so dass BYD weiterhin weltweit die Nummer 1 bei Elektroautoverkäufen ist. In China konnte BYD seinen Marktanteil für Fahrzeuge, die mit neuen Energien betrieben werden (NEVs) auf 33,5 Prozent ausbauen. BYD geht laut Mitteilung davon aus, dass der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge im weiteren Verlauf des Jahres seine solide Wachstumsdynamik beibehalten wird und die Verbreitung von Elektrofahrzeugen einen neuen Höchststand erreichen wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 2Q

09:30 DE/DZ Bank AG, PK zu Ergebnis 1H

11:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV u.a. mit Beschlussfassung über Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag mit der Fahrenheit AcquiCo GmbH

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Geratherm Medical 0,15 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator September

PROGNOSE: -25,0 Punkte

zuvor: -24,4 Punkte

08:00 Reallöhne (vorläufig) 2Q

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen August

PROGNOSE: 87

zuvor: 85

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens August

PROGNOSE: 116,0

zuvor: 117,0

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.869,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.448,00 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.128,75 +0,2%

Nikkei-225 32.252,37 +0,3%

Schanghai-Composite 3.135,87 +1,2%

Hang-Seng-Index 18.503,20 +2,1%

+/- Ticks

Bund -Future 132,24 +12

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.792,61 +1,0%

DAX-Future 15.854,00 +0,8%

XDAX 15.820,64 +0,8%

MDAX 27.287,46 +1,1%

TecDAX 3.119,53 +1,2%

EuroStoxx50 4.293,69 +1,4%

Stoxx50 3.956,11 +0,9%

Dow-Jones 34.559,98 +0,6%

S&P-500-Index 4.433,31 +0,6%

Nasdaq-Comp. 13.705,13 +0,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,12 -4

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem leicht freundlichen Start in den Handelstag rechnen Händler am Dienstag. Nach dem glimpflichen Ausgang des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole zeigt sich Erleichterung vor allem an den globalen Anleihemärkten. Auch die Volumina dürften wieder anziehen und Kursbewegungen verlässlicher machen. Denn die wichtigen Marktteilnehmer aus Grossbritannien kehren am Dienstag an den Markt zurück. Am Vortag fand dort feiertagsbedingt kein Handel statt. Allerdings ist die Woche auch nach Jackson Hole noch von weiterem Abwarten geprägt. Die Betonung der "Datenabhängigkeit" bei den Notenbankern hat Konjunkturdaten noch wichtiger gemacht. Und hier stehen im Wochenverlauf unter anderem die neuen Inflationsdaten aus der Eurozone und in den USA der PCE-Deflator und am Freitag die monatlichen Arbeitsmarktdaten an. Bei den Unternehmen dürften die Autobauer im Fokus stehen. Hier hat BYD aus China starke Zahlen vorgelegt. Auch von BAIC kamen starke Ergebnisse. Ob dies allerdings auch gute Vorlagen für deutsche Autohersteller sind, bleibt abzuwarten, heisst es im Handel. Denn BYD konnten ihren Marktanteil bei E-Autos in China nach eigenen Angaben um mehr als 6 Prozentpunkte steigern - was natürlich zulasten anderer Hersteller geht. Dazu merkten BAIC Motor an, dass die Nachfrage der Konsumenten ungenügend sei und der Druck auf die Branche steige. Dies wird als Hinweis gelesen, dass die chinesische Regierung demnächst Förderungsmassnahmen für den Autokauf plant. Ob dies auch ausländische Hersteller miteinbeziehen wird, ist fraglich.

Rückblick: Aufschläge zum Start an der Wall Street sorgten am Nachmittag nochmal für etwas Auftrieb. Die Umsätze waren insgesamt aufgrund eines Feiertags in Grossbritannien aber sehr dünn. Die Märkte verdauten die Aussagen vom Notenbanker-Symposium in Jackson Hole vom vergangenen Freitag gut. Falken- und taubenhafte Passagen hätten sich in den Ausführungen von US-Notenbankchef Powell in etwa die Waage gehalten, hiess es. Die Analysten von CMC kommentierte: "Zwar haben die wichtigsten Protagonisten nichts Konkretes bzw Neues gesagt, aber somit bleibt auch der Raum für Spekulationen, dass zumindest die Fed ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen haben könnte". Unternehmensnachrichten waren rar. Neue Daten aus einer spätklinischen Studie zum Medikament Leqvio stützten Novartis (+0,8%). Es soll den Cholesterinspiegel von Patienten mit arteriosklerosen kardiovaskulären Erkrankungen verringern. Leqvio ist bereits in mehr als 80 Ländern zugelassen. Dem Mittel wird von Analysten Blockbuster-Potenzial zugebilligt.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Bayer gewannen 0,7 Prozent. Die Forderung des Investors Artisan Partners, das Unternehmen aufzuspalten, wurde im Handel als "nicht neu" bezeichnet. Die Zahlen zum dritten Quartal des Börsenneulings Thyssenkrupp Nucera sorgten für keine Euphorie. Der Kurs des Wasserstoffexperten stieg aber immerhin mit dem Markt um 1,1 Prozent. Auftragseingang und Umsatz konnten deutlich gesteigert werden. Thyssenkrupp verteuerten sich um 1 Prozent. Am Ende im DAX lag als einziger Wert im Minus Vonovia (-0,1%). Aus SPD-Kreisen hatte es am Wochenende wieder Forderungen gegeben mach einem bundesweiten Stopp von Mieterhöhungen für drei Jahre. TAG Immobilien verbilligten sich um 0,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Montag verlaufen. Die Nachrichtenlage war dünn, auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht bekannt.

USA - AKTIEN

Freundlich - Das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole vom Wochenende war weitgehend abgehakt, dafür rückten anstehende Konjunkturdaten in den Blick, denen die Anleger in wachsenden Masse optimistisch entgegenblickten. Mit Spannung erwartet werden vor allem der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) und Daten vom Arbeitsmarkt am Mittwoch und Freitag. Der PCE-Deflator gilt als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismass. Der Mischkonzern 3M (+5,2%) steht offenbar kurz davor, durch Zahlung von 5,5 Milliarden Dollar einen Schlussstrich unter Klagen von Veteranen zu ziehen. Sie werfen 3M und einer Tochtergesellschaft vor, dass deren Ohrstöpsel sie nicht vor Hörverlust geschützt hätten. Jabil (+8,9%) verkauft sein Mobilitätsgeschäft für 2,2 Milliarden Dollar an BYD Electronic. Damit reduziert der Elektronik-Auftragshersteller die Abhängigkeit vom wichtigsten Kunden Apple und seine Präsenz in China. Horizon Therapeutics gewannen 5,1 Prozent. Die US-Wettbewerbsaufsicht hat die Anfechtung der 27,8 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Horizon durch Amgen ausgesetzt. Damit soll Zeit gewonnen werden, einen Vergleich zu prüfen, der den Abschluss der Transaktion unter Auflagen ermöglichen würde. Amgen zeigten sich gut behauptet. Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen Xpeng (+5,3%) kauft ein Smart-Car-Entwicklungsunternehmen von Didi Global für rund 744 Millionen Dollar in Aktien und hat zudem eine umfassendere Partnerschaft mit dem Transportdienstleister vereinbart.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,06 -2,1 5,08 63,9

5 Jahre 4,39 -5,9 4,45 39,2

7 Jahre 4,32 -4,0 4,36 35,4

10 Jahre 4,20 -3,2 4,23 32,0

30 Jahre 4,28 -0,8 4,29 30,9

Die Zinserhöhungserwartung ist nach dem Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell in Jackson Hole etwas gestiegen, insbesondere was eine im November für möglich gehaltene Zinserhöhung betrifft. Am Anleihemarkt war die Tendenz dennoch aufwärts gerichtet, die Renditen gaben also nach. Sie waren zuletzt bereits deutlich gestiegen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0822 +0,0% 1,0820 1,0807 +1,1%

EUR/JPY 158,58 +0,0% 158,57 158,44 +13,0%

EUR/CHF 0,9562 +0,0% 0,9560 0,9556 -3,4%

EUR/GBP 0,8574 -0,1% 0,8587 0,8587 -3,1%

USD/JPY 146,53 -0,0% 146,54 146,62 +11,8%

GBP/USD 1,2622 +0,2% 1,2602 1,2584 +4,4%

USD/CNH 7,2909 -0,0% 7,2919 7,2983 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 26.053,56 +0,3% 25.976,47 26.118,20 +57,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ ROHSTOFFE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,02 80,1 -0,1% -0,08 +2,2%

Brent/ICE 84,41 84,42 -0,0% -0,01 +2,1%

