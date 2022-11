MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan findet wegen des "Tages der Kultur" kein Handel statt.

FREITAG: In Schweden wird wegen "Allerheiligen" verkürzt (bis 13:00h) gehandelt. In Russland ruht der Handel wegen des "Tages der Einheit des Volkes".

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 75 Basispunkte erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Sie kündigte zudem an, dass sie die Zinssätze weiter anheben wolle, wenn auch möglicherweise in kleineren Schritten. In ihrem Statement räumten die Fed-Vertreter ein, dass es einige Zeit dauern könnte, bis sich die Zinserhöhungen in diesem Jahr in der Wirtschaft niederschlagen. Fed-Chef Jerome Powell sagte in seiner Pressekonferenz, "die Zeit für eine langsamere Straffung kommt, die Entscheidung könnte beim nächsten Treffen oder danach fallen". Zugleich erklärte er aber auch: "Wir brauchen einen entschiedenen Rückgang der Inflation. Wir werden auf Kurs bleiben, bis der Job erledigt ist." Es werde einige Zeit dauern, bis die Inflation nach unten komme und sei viel zu früh, um über Pausen bei den Zinsschritten nachzudenken. Powell sagte auch, die Fed wolle "den Leitzins auf einen Wert bringen, bei dem die Realzinsen positiv sind". Die Fed müsse ihre Instrumente energisch, aber mit Bedacht einsetzen, um die Inflation wieder auf 2 Prozent zu senken. "Wir sind fest entschlossen, dies zu tun", sagte Powell. "Die Frage, wann man das Tempo der Zinserhöhungen mässigt, ist jetzt viel weniger wichtig als die Frage, wie hoch man die Zinsen anhebt und wie lange man die Geldpolitik restriktiv hält."

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BMW (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz Konzern 35.552 +29% 9 27.471

- Automobile 31.319 +38% 4 22.628

- Finanzdienstleistungen 8.107 +0,4% 4 8.073

EBIT Konzern 3.675 +27% 8 2.883

- Automobile 2.914 +66% 4 1.756

EBIT-Marge Automobile 9,3 -- -- 7,8

EBIT Finanzdienstleistungen 840 -14% 4 974

Ergebnis vor Steuern 3.535 +3% 4 3.417

Ergebnis nach Steuern 2.772 +7% 6 2.584

Ergebnis je Stammaktie 4,13 +6% 6 3,89

HANNOVER RÜCK (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Bruttoprämien 8.261 +15% 4 7.155

Kapitalanlageergebnis 486 -1% 2 491

EBIT 331 +2% 5 325

Ergebnis nach Steuern/Dritten 228 +23% 5 185

Ergebnis je Aktie 2,22 +44% 4 1,54

Combined Ratio* 101,9 -- 4 101,5

*Schaden-Rückversicherung

HUGO BOSS (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 898 +19% 16 755

EBIT 89 +5% 16 85

Ergebnis vor Steuern 80 +7% 12 75

Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 +7% 12 54

Ergebnis je Aktie 0,82 +8% 12 0,76

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 113 +16% 98

EBITDA* 63 +16% 55

EBITDA-Marge* 56,4 -- 55,9

* aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

Weitere Termine:

06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:25 DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q

07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (13:00 Telefon-PK)

08:00 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 3Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q

12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q

21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

21:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

ASML Holding 1,37 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:30 Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 47,5

1. Veröff.: 47,5

zuvor: 50,0

- EU

11:00 Arbeitsmarktdaten September

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,6%

zuvor: 6,6%

- US

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 217.000

13:30 Handelsbilanz September

PROGNOSE: -72,30 Mrd USD

zuvor: -67,40 Mrd USD

13:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +0,4% gg Vq

2. Quartal: -4,1% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +4,0% gg Vq

2. Quartal: +10,2% gg Vq

14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 46,6

1. Veröff.: 46,6

zuvor: 49,3

15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 55,5 Punkte

zuvor: 56,7 Punkte

15:00 Auftragseingang Industrie September

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.176,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 3.769,00 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 10.950,00 +0,1%

Nikkei-225 FEIERTAG

Schanghai-Composite 2.993,00 -0,3%

Hang-Seng-Index 15.369,12 -2,9%

+/- Ticks

Bund -Future 137,75 -38

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.256,74 -0,6%

DAX-Future 13.158,00 -1,6%

XDAX 13.140,23 -1,6%

MDAX 23.751,12 -1,1%

TecDAX 2.838,80 -0,7%

EuroStoxx50 3.622,01 -0,8%

Stoxx50 3.560,46 -0,2%

Dow-Jones 32.147,76 -1,5%

S&P-500-Index 3.759,69 -2,5%

Nasdaq-Comp. 10.524,80 -3,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,26 -50

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die US-Notenbank hat die Aufwärtswelle an den Aktienmärkten erst einmal beendet. Die Schwäche der US-Börsen dürfte am Donnerstag in abgeschwächter Form auch nach Europa überschwappen. Der DAX wird erst einmal knapp unter 13.200 Punkten erwartet. US-Notenbankchef Jerome Powell hat nach der Sitzung unterstrichen, er wolle die Inflation auf 2 Prozent drücken, dazu das Wachstum verlangsamen und den Leitzins auf ein positives Realzinsniveau heben. "Damit bläst die Geldpolitik den Märkten weiterhin ins Gesicht", so ein Marktteilnehmer. Der "free lunch" werde auf absehbare Zeit nicht zurückkehren. Andererseits deutet sich auch kein erneuter Rückschlag Richtung Jahrestiefs oder gar ein Rückfall in die Baisse an, sondern eher ein "mixed picture", wie ein Analyst betont. Leiden dürften unter der straffen Geldpolitik nun wieder konsumnahe Werte, Immobilienaktien und ausgewählte hochbewertete Wachstumstitel. Finanzwerte und ausgewählte dollarabhängige Titel sollten relativ gut abschneiden.

Rückblick: Anleger hielten sich vor den Ergebnissen der Beratungen der US-Notenbank zurück, wobei das Interesse vor allem für dem geldpolitischen Ausblick galt. Moeller-Maersk zeigten sich mit einem Minus von 5,8 Prozent. "Nach den guten Zahlen von Kühne war der Quartalsbericht keine Überraschung mehr", kommentierte ein Marktteilnehmer. Zudem seien die Frachtraten schon wieder deutlich rückläufig und auch der Ausblick habe belastet. Von starken Geschäftszahlen sprachen Marktteilnehmer bei Novo Nordisk (+7,4%). Trotz schwächerer Drittquartalszahlen sowie gesenkter Ziele stiegen Vestas um 4,7 Prozent. Citi hob die Preisgestaltung positiv hervor. Aston Martin brachen um 15,3 Prozent ein. Der Konzern hat doppelt so viel Verlust geschrieben wie im Vorjahr.

DAX/MDAX/TECDAX

