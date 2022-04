MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des australisch-neuseeländischen Armeekorps" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich in der Stichwahl um die Präsidentschaft gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt - und kann nun fünf weitere Jahre regieren. In einer als Schicksalswahl für Europa geltenden Abstimmung kam der 44-Jährige am Sonntag nach Auszählung aller Stimmen auf 58,5 Prozent - damit war der Abstand deutlich knapper als vor fünf Jahren. Getrübt wurde sein Wahlsieg durch die hohe Wahlenthaltung, die bei rund 28 Prozent lag - so viel wie seit 1969 nicht mehr. Macron wandte sich in seiner Rede auch an diejenigen, die ihn nicht aus Überzeugung gewählt hatten, sondern um einen Sieg Le Pens zu verhindern. "Ich bin mir bewusst, dass diese Stimmen mich für die nächsten Jahre verpflichten", sagte er. Die zum dritten Mal bei einer Präsidentschaftswahl unterlegene Le Pen zeigte sich trotz ihrer Niederlage kämpferisch. "Die Partie ist noch nicht gelaufen, es stehen noch Parlamentswahlen an", sagte sie mit Blick auf den Urnengang im Juni. Sie werde "den Kampf weiterführen", für Frankreich und für die Franzosen. Mit 41,5 Prozent sei ihr Wahlergebnis ein "durchschlagender Sieg". 2017 war Le Pen noch mit knapp 34 Prozent unterlegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DEUTSCHE BÖRSE (19.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21

Nettoerlöse 1.042 +22% 16 855

Operative Kosten 409 +18% 15 347

EBITDA 646 +24% 15 521

Ergebnis nach Steuern/Dritten 388 +22% 5 317

Ergebnis je Aktie 2,13 +23% 16 1,73

Weitere Termine:

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q, Seoul

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q, Atlanta

Ausserdem im Tagesverlauf:

- FR/Vivendi SE, Umsatz 1Q, Paris

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

- DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Merck KGaA 1,85 EUR

Engie 0,85 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: 89,1

zuvor: 90,8

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 95,7

zuvor: 97,0

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 83,5

zuvor: 85,1

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: -0,5 Punkte

zuvor: +0,4 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.946,00 -0,9%

E-Mini-Future S&P-500 4.239,50 -0,7%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.279,00 -0,6%

Nikkei-225 26.624,80 -1,8%

Schanghai-Composite 3.008,62 -2,5%

+/- Ticks

Bund -Future 153,40 +14

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.142,09 -2,5%

DAX-Future 14.069,00 -1,9%

XDAX 14.052,45 -1,9%

MDAX 30.800,16 -2,0%

TecDAX 3.172,62 -3,0%

EuroStoxx50 3.840,01 -2,2%

Stoxx50 3.719,52 -1,6%

Dow-Jones 33.811,40 -2,8%

S&P-500-Index 4.271,78 -2,8%

Nasdaq-Comp. 12.839,29 -2,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 153,26 -49

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick - Auf eine Erleichterungsreaktion an Europas Börsen hoffen Händler zu Wochenbeginn. Der Wahlsieg von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Stichwahl dürfte für Erleichterung sorgen. Die kräftigen Kursverluste vom Freitag führen Marktteilnehmer überwiegend auf Kursabsicherungen vor der Wahl zurück. "Das wird ein interessanter Stimmungstest für den Markt", sagt ein Händler. Denn wenn die erwartete Erholung die Freitagsverluste nicht ausgleiche, sei etwas anderes "faul" am Markt. Darauf deuten zwar auch die Kurse der DAX-Futures hin, die weiter mit der 14.000er-Marke zu kämpfen hätten. Vor Öffnung der Kassamärkte seien aber die relevanten Marktteilnehmer, die am Freitag abgesichert hatten, noch gar nicht aktiv. Allerdings könnte die Erleichterungsrally nur von kurzer Dauer sein, fürchtet Nigel Green, CEO von Vermögensverwalter deVere Group. Ein Sieg von Marine Le Pen hätte zwar für einen Kursabsturz sorgen können, jedoch sei der Wahlsieg von Macron als unbestreitbar wichtigstem Politiker in Europa auch eingepreist gewesen. Investoren dürften sich nun auf die anderen geopolitischen Probleme wie den China-Lockdown und die "glühend heissgelaufene Inflation" konzentrieren.

Rückblick - Vor dem Wochenende fuhren die Anleger ihr Risiko nach unten. Das Thema ist weiter der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und die unvorhersehbare Nachrichtenlage dazu in den kommenden zwei Tagen. Ein Risiko geht auch von der Stichwahl bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich aus. Und einhergehend mit der hohen Inflation belastet die Entwicklung an den Zinsmärkten, die falkenhaften Kommentare aus den Reihen der Notenbanker verschrecken zusehends die Investoren. Beim Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci läuft es rund: Die Erlöse lagen laut der Citigroup 16 Prozent über der Marktschätzung. Sowohl das Autoroutes- wie auch das Baugeschäft hätten sich gut entwickelt. Nur Gewinnmitnahmen sehen Händler daher hinter den 1,9 Prozent Minus. Kering (-4,3%) hat Erstquartalszahlen mit Licht und Schatten vorgelegt. Die Umsätze liegen laut RBC zwar 6 Prozent über den Schätzungen, allerdings habe die Tochterfirma Gucci die Erwartungen nicht erfüllt. Hier machte sich die Entwicklung in China negativ bemerkbar.

DAX/MDAX/TECDAX

Verluste - Der Softwarekonzern SAP hat zum Jahresbeginn zwar ein andauernd starkes Wachstum im Cloudgeschäft verzeichnet, beim Gewinn und der vielbeachteten operativen Marge aber spürbar geschwächelt. Belastender Faktor war der Rückzug aus Russland als Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine. Entsprechend fielen die Aktien 2,0 Prozent. Die Aktien von Metro legten um 5,1 Prozent zu, die Quartalszahlen sind nach Einschätzung von Baader "überraschend stark" ausgefallen. Der Einzelhandelskonzern hob daraufhin die Prognose an. Salzgitter schlossen nach Zahlen 6,4 Prozent im Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem "geschäftigen" nachbörslichen Handel am Freitag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es jedoch nicht gegeben.

USA - AKTIEN

Verluste - Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten aufgrund des Ukraine-Krieges waren die Anleger bestrebt, Risiken vor dem Wochenende zu reduzieren. Die falkenhaften Äusserungen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, die bereits am Vortag die Aktienkurse kräftig nach unten gedrückt hatten, wirkten nach. Mit Blick auf die nächste Zinssitzung der Fed im Mai liege eine Erhöhung um 50 Basispunkte "auf dem Tisch", so Powell. Marktteilnehmer zeigten sich besorgt, dass steigende Leitzinsen zu Lasten einer Erholung der Wirtschaft gehen könnten. Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich indessen im April verlangsamt. Der harte Wettbewerb in den USA hat Verizon (-5,6%) im ersten Quartal zu schaffen gemacht. Das Unternehmen verlor Mobilfunkkunden. Im Festnetzgeschäft verzeichnete der Konzern dagegen das beste Quartal seit mehr als einem Jahrzehnt. Mit Blick auf das Gesamtjahr wird Verizon Communications vorsichtiger. American Express (-2,8%) hat im ersten Quartal von einer steigenden Ausgabenfreude profitiert. Der Gewinn sank zwar, übertraf aber die Markterwartungen. Die SAP-Tochter Qualtrics (-10,5%) ist im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht, hat aber den Umsatz deutlich gesteigert und zeigt sich für das Gesamtjahr optimistischer. Der Modekonzern Gap senkte den Ausblick für die Textillinie Old Navy. Zugleich wurde der Abgang der Geschäftsführerin der Marke bekannt gegeben. Gap brachen um 18 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,70 +0,2 2,70 197,1

5 Jahre 2,93 -4,4 2,98 167,5

7 Jahre 2,95 -3,1 2,98 150,6

10 Jahre 2,89 -1,5 2,91 138,4

30 Jahre 2,94 +1,8 2,93 104,5

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach, nachdem die Äusserungen des Fed-Chefs am Vortag diese deutlich nach oben gezogen hatten. Das Marktumfeld zeigte sich im Verlauf jedoch volatil. Die Rendite 10-jähriger Papiere fiel um 1,5 Basispunkte auf 2,89 Prozent.

