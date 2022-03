MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Frühlingsanfang" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Parallel zum grossen Verfalltag an der Terminbörse werden am Freitag auch Änderungen der Zusammensetzung diverser Indizes zum Handelsende umgesetzt. In der DAX-Familie sind folgende Änderungen angekündigt:

+ DAX

AUFNAHME

- Daimler Truck

- Hannover Rück

HERAUSNAHME

- Beiersdorf

- Siemens Energy

+ MDAX

AUFNAHME

- Beiersdorf

- RTL Group

- Siemens Energy

- Siltronic

- Sixt Stämme

HERAUSNAHME

- Auto1 Group

- Compugroup Medical

- Daimler Truck

- Hannover Rück

- Hella

+ SDAX

AUFNAHME

- Adesso

- Auto1 Group

- Compugroup Medical

- Hella

HERAUSNAHME

- Global Fashion Group

- RTL Group

- Siltronic

- Sixt Stämme

+ TecDAX

AUFNAHME

- Verbio

HERAUSNAHME

- SMA Solar

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

VONOVIA (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20

EBITDA bereinigt total 2.103 +10% 6 1.910

Ergebnis nach Steuern/Dritten 4.889 +51% 4 3.229

Ergebnis je Aktie 12,00 +104% 2 5,87

FFO 1.614 +20% 3 1.348

FFO je Aktie 2,50 +5% 5 2,38

Dividende je Aktie 1,71 +1% 14 1,69

DEUTSCHE WOHNEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20

Vertragsmieten 824 -2% 3 838

EBITDA bereinigt 686 -0,1% 2 687

Ergebnis nach Steuern 1.078 -30% 3 1.545

Ergebnis je Aktie 2,48 -43% 2 4,32

FFO I je Aktie 1,55 -1% 7 1,56

FFO I 543,3 -0,1% 5 544,1

Dividende je Aktie 1,03 -- 4 1,03

FUCHS PETROLUB (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS)

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20

Umsatz 687 +8% 10 638

EBIT 80 -27% 10 110

Ergebnis nach Steuern 57 -27% 10 79

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,40 -30% 10 0,57

Weitere Termine:

09:00 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis

09:30 DE/Porsche AG, Jahres-PK

13:45 IT/Eni SpA, Kapitalmarkttag mit Strategieplan 2022-2025

INDEXÄNDERUNG

Per Handelsende werden diverse Ändertungen in den Indizes wirksam, unter anderem:

DAX

+ NEUAUFNAHME

Daimler Truck

Hannover Rück

+ HERAUSNAHME

Beiersdorf

Siemens Energy

MDAX

+ NEUAUFNAHME

Beiersdorf

RTL Group

Siemens Energy

Siltronic

Sixt Stämme

+ HERAUSNAHME

Auto1 Group

Compugroup Medical

Daimler Truck

Hannover Rück

Hella

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar

PROGNOSE: -5,7% gg Vm

zuvor: +6,7% gg Vm

15:00 Index der Frühindikatoren Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.427,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 4.395,50 -0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.038,00 -0,5%

Nikkei-225 26.827,43 +0,7%

Schanghai-Composite 3.257,91 +1,3%

+/- Ticks

Bund -Future 160,97 -13

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.388,06 -0,4%

DAX-Future 14.364,00 -0,8%

XDAX 14.364,63 -0,8%

MDAX 31.472,57 +0,3%

TecDAX 3.257,60 +0,3%

EuroStoxx50 3.885,32 -0,1%

Stoxx50 3.635,75 +0,7%

Dow-Jones 34.480,76 +1,2%

S&P-500-Index 4.411,67 +1,2%

Nasdaq-Comp. 13.614,78 +1,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 161,03% +7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem volatilen Geschäft rechnen Händler am Freitag. Neben den Belastungsfaktoren wie dem Krieg in der Ukraine, Lieferkettenproblemen und hoher Inflation kommt der grosse Verfalltag an den internationalen Terminbörsen hinzu. Am Nachmittag könnten Absicherungsgeschäfte über das Wochenende die Kurse belasten. Auf Unternehmens- und Konjunkturseite ist es eher ruhig. In der Politik steht ein Telefonat von Chinas Staatschef Xi Jinping über den Ukraine-Konflikt mit US-Präsident Biden im Blick. Die Hoffnung ist, dass China als Vermittler im Ukraine-Konflikt auftritt.

Rückblick: Etwas leichter - Die kräftigen Gewinne der vergangenen Tage wurden teils zum Ausstieg genutzt. Daneben belastete neben der gestrafften US-Geldpolitik wieder der Ukraine-Krieg. Frankreich warf Russland vor, es verhandle nur zum Schein mit der Regierung in Kiew und setze weiter auf Gewalt. Die Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte in den USA war erwartet worden, allerdings fiel der Begleitton für manche Anleger einen Tick falkenhafter aus als gedacht. Öl- und Gaswerte (+2,2%) legten mit kräftig steigenden Ölpreisen zu. Bankaktien verloren 1,3 Prozent. In London ging es leicht nach oben. Nach der US-Notenbank hob auch die Bank of England die Zinsen an, äusserte sich dabei aber weniger falkenhaft als erwartet. Das schwächte das Pfund und trieb die Aktienkurse an.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Auf den DAX drückte vor allem ein Schwächeanfall der Autoaktien. Sie litten zum einen unter den Lieferkettenproblemen, daneben wird befürchtet, dass die Inflation auf die Nachfrage drückt. Thyssenkrupp (-9,4%) hatte die Prognose für den Cashflow kassiert und den Börsengang der Stahlsparte verschoben. Bei Rheinmetall (+4,3%) soll der Umsatz dieses Jahr um 15 bis 20 Prozent wachsen, der Markt hatte mit 10 Prozent gerechnet. SAF-Holland stürzten um 13,9 Prozent ab. Der Hersteller von Lkw-Trailer-Komponenten befürchtet Stornierungen von Kundenaufträgen für Lieferungen nach Russland und sieht stark steigende Einstandskosten. Grenke (+19,2%) erreichte das Gewinnziel im vergangenen Jahr und will die Dividende fast verdoppeln.

XETRA-NACHBÖRSE

Compugroup wurden nach einem positiven Analystenkommentar 4 Prozent höher gestellt. Baader-Helvea hat das Kursziel laut Lang & Schwarz auf 78 von 72 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.

USA - AKTIEN

Freundlich - Wie schon am Vortag zogen die Kurse im späten Handel an. Die erste Zinserhöhung der Fed seit gut drei Jahren und die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen wurden weiter eher gelassen verarbeitet, zumal Fed-Chef Jerome Powell die US-Wirtschaft offenbar für stark genug hält, den begonnenen Znszyklus zu verkraften. Dazu passten gute Konjunkturdaten des Tages. Williams Sonoma gewannen 5,4 Prozent, nachdem der Konzern eine höhere Dividende und einen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Positiv wurden die Viertquartalszahlen des Bekleidungsunternehmens Guess (+9,3%) aufgenommen. Bei Dollar General (+4,4%) freuten sich Anleger über eine höhere Dividende. Auf Wohlwollen stiess zudem der Ausblick.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,94 -1,2 1,95 120,9

5 Jahre 2,17 -2,5 2,19 90,8

7 Jahre 2,21 -1,3 2,23 77,4

10 Jahre 2,19 +0,1 2,19 68,5

30 Jahre 2,48 +2,4 2,46 58,1

Der Rentenmarkt zeigte sich in engen Grenzen uneinheitlich. Bei den zweijährigen US-Staatsanleihen kamen die Renditen von ihrem jüngsten Dreijahreshoch zurück.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1093 -0,0% 1,1093 1,1110 -2,4%

EUR/JPY 131,78 +0,2% 131,53 131,61 +0,7%

EUR/CHF 1,0382 -0,1% 1,0675 1,0393 +0,1%

EUR/GBP 0,8425 -0,1% 0,8436 0,8446 +0,3%

USD/JPY 118,80 +0,2% 118,56 118,47 +3,2%

GBP/USD 1,3167 +0,1% 1,3150 1,3154 -2,7%

USD/CNH 6,3622 -0,0% 6,3650 6,3595 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 40.772,62 -0,6% 41.019,91 40.799,43 -11,8%

Der Dollar gab weiter nach - trotz der Zinsanhebung und der Aussicht auf bs zu sechs weitere im laufenden Jahr. Der Dollar-Index sank um 0,6 Prozent. Zinserhöhung und Aussagen der Fed zur Geldpolitik im Jahresverlauf seien schon eingepreist, hiess es. Nun würden Gewinne mitgenommen. Das Pfund Sterling gab etwas nach,nachdem die Bank of England ihre mittlerweile dritte Zinserhöhung weniger falkenhaft kommentierte als gedacht.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 106,06 102,98 +3,0% 3,08 +42,5%

Brent/ICE 109,36 106,64 +2,6% 2,72 +41,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 18, 2022 02:41 ET (06:41 GMT)