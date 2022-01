MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Schweden findet nur ein bis 13.00 Uhr verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Expertenrat der Bundesregierung zur Corona-Lage kommt am Dienstag zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Bei den Beratungen des 19-köpfigen Gremiums soll es auch um die Frage gehen, ob angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante Quarantäne- und Isolationszeiten verkürzt werden sollen. Ob der Expertenrat dazu eine Stellungnahme abgeben wird, ist aber offen. Es gibt Befürchtungen, dass es wegen Omikron zu personellen Engpässen bei Polizei oder Feuerwehr kommen könnte. Zur Frage der Quarantäne-Zeit wird für die laufende Woche auch eine Stellungnahme des Robert-Koch-Instituts erwartet. Das Bundesinstitut will zudem eine solide Datenbasis zur Zahl der Corona-Infektionen vorlegen. Beide Vorlagen sind wichtig für die Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage am Freitag.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2021

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz November

saisonbereinigt real

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

09:55 Arbeitsmarktdaten Dezember

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: -15.000 gg Vm

zuvor: -34.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,3%

zuvor: 5,3%

- CH

08:30 Verbraucherpreise Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj

- FR

08:45 Verbraucherpreise Dezember (vorläufig)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe Dezember( 2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,5

1. Veröff.: 57,6

zuvor: 58,1

- US

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 60,0 Punkte

zuvor: 61,1 Punkte

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.064,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.796,25 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.530,75 +0,3%

Nikkei-225 29.301,79 +1,8%

Schanghai-Composite 3.631,68 -0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 170,57% +2

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.020,73 +0,9%

DAX-Future 16.046,00 +1,3%

XDAX 16.058,00 +1,3%

MDAX 35.488,23 +1,0%

TecDAX 3.926,87 +0,2%

EuroStoxx50 4.331,82 +0,8%

Stoxx50 3.834,86 +0,4%

Dow-Jones 36.585,06 +0,7%

S&P-500-Index 4.796,56 +0,6%

Nasdaq-Comp. 15.832,80 +1,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,55% -89

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der freundlichen Tendenz an den Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die Rally in den USA sorge für einen optimistischen Start ins Jahr, heisst es. Dazu kommen am Morgen auch gute Nachrichten von den Einkaufsmanagern aus China. Neben der Konjunkturhoffnung treiben auch frische Kapitalzuflüsse zum Monatsbeginn die Börse, vor allem über ETF. Beim DAX wird zunächst mit einer Konsolidierung der 16.000er-Marke gerechnet. Das Thema Omikron gilt dazu an den Börsen als nahezu abgehakt: Alle Zeichen deuten darauf, dass die Variante zwar ansteckender ist, aber milder verläuft. Für die Börsen heisst das, dass es keine drohenden Gewinneinbrüche durch Lockdowns mehr geben wird. Eine Folge davon sei aber auch der damit verbundene Anstieg der Renditen. Die 10-jährigen US-Renditen sprangen am Vorabend um 13 Basispunkte. Hier gehen Händler von einem fortgesetzten Anstieg aus, wenn auch noch der am Nachmittag anstehende ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA stark ausfallen sollten.

Rückblick: Freundlich - Die Hoffnung auf eine beherrschbar bleibende Corona-Virusvariante Omikron sorgte für gute Stimmung und Zuversicht auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung. Die Umsätze waren aber dünn, weil viele Teilnehmer zu Beginn des Jahres urlaubsbedingt noch fehlten. In London wurde feiertagsbedingt gar nicht gehandelt. In Mailand erlebten Iveco ein schwaches Börsendebüt im Zuge der Abspaltung aus dem Bau- und Landmaschinenkonzern CNH Industrial. Das Papier des Konkurrenten von Daimler Truck und Traton startete mit einem ersten Kurs von 11,26 Euro und schloss mit 10,11 Euro deutlich tiefer. Für CNH ging es um knapp 14 Prozent nach unten. Die Pläne der EU-Kommission, Atomkraft als grüne Energie einzustufen, trieben EdF um 2,5 und Siemens Energy um 3,7 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Zu den Tagesavoriten im DAX gehörten Autoaktien. Daimler stiegen um 1,6 und BMW um 3,2 Prozent. Tagesgewinner waren Porsche Holding mit einem Plus von 4,3 Prozent. Hier stützte die Fantasie über einen Börsengang der Porsche AG im laufenden Jahr. Für die VW-Aktie ging es 1,9 Prozent nach oben. Lufthansa und Fraport stiegen um bis zu 8,9 Prozent - getrieben durch äusserst postive Studien durch Citi. Die allmähliche Öffnung des internationalen Reiseverkehrs, eine früher als erwartet einsetzende Belebung des Geschäftsreiseverkehrs und andauernde Fortschritte bei den Impfungen dürften den Sektor weiter stützen, so die Einschätzung. Delivery Hero (+0,9%) reagierten kaum auf die Nachricht einer Mehrheitsübernahme der spanischen Lieferplattform Glovo. Positiv bei Adler Group (+6,9%) kam der Abschluss des Verkaufs von Wohn- und Gewerbeeinheiten an. Für Flatex ging es nachrichtenlos um fast 10 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Hensoldt-Aktie legte um rund 2,5 Prozent zu. Das Rüstungsunternehmen hatte am frühen Abend mitgeteilt, dass der italienische Raumfahrt- und Rüstungskonzern Leonardo den Erwerb von 25,1 Prozent der Anteile an der Hensoldt AG vollzogen hat. Unbewegt zeigte sich dagegen die Bayer-Aktie von der Nachricht, dass das Unternehmen wegen des möglicherweise krebsverursachenden Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat nun auch in Deutschland juristisch unter Druck stehen soll.

USA - AKTIEN

Freundlich - Für gute Stimmung sorgten sich verdichtende Hinweise, dass die Omikron-Variante des Corona-Virus zwar hoch ansteckend ist, aber offenbar eher milde Krankheitsverläufe nach sich zieht. Die Apple-Aktie (+2,5%) erreichte ein Rekordhoch, womit der Börsenwert von Apple kurzfristig die Schallmauer von 3 Billionen Dollar durchbrach. Allenfalls leicht bremsend wirkten stark steigende Marktzinsen. Der S&P-500-Subindex der Bankaktien zog um gut 3 Prozent an. Die steigenden Marktzinsen versprechen den Geldhäusern höhere Zinsmargen. Im Dow lagen Goldman Sachs, JP Morgan und American Express weit vorn mit Gewinnen bis 3,3 Prozent. Mit weitem Abstand Tagessieger war der Auto-Subindex mit einem Plus von über 11 Prozent. Massgeblicher Treiber war die Tesla-Aktie, die einen Satz um 13,5 Prozent machte. Der Elektrofahrzeughersteller verkaufte 2021 rund 87 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Sog von Tesla ging es für das Papier des Elektroautobauers Lucid um 7,6 Prozent aufwärts. Ford und GM legten jeweils um über 4 Prozent zu. Verkauft wurden Aktien von Impfstoffherstellern. Neben den nachlassenden Omikron-Sorgen drückte die Spekulation, dass sich die Pandemie 2022 ihrem Ende zuneigen könnte. Pfizer verloren 4,1, Biontech 10,1 und Moderna 7,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT

2 Jahre 0,78 5,2 0,73

5 Jahre 1,36 9,4 1,26

7 Jahre 1,56 12,0 1,44

10 Jahre 1,64 12,4 1,51

30 Jahre 2,03 12,7 1,90

Die Renditen zogen massiv an vor dem Hintergrund der erwarteten Zinserhöhungen im Jahresverlauf. CME-Daten zufolge wird am Markt für März mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 54 Prozent eine erste Zinserhöhung erwartet, mit der die Fed auf die anhaltend hohe Inflation reagierte. Zum Jahresausklang 2021 lag der Wert noch bei 50 Prozent. Auch hier dürfte die offenbar harmlosere Omikron-Variante eine Rolle spielen, weil sie für Konjunkturerholung spricht.

DEVISEN

EUR/USD 1,1300 +0,0% 1,1296 1,1287 -0,6%

EUR/JPY 130,86 +0,4% 130,28 130,11 -0,0%

EUR/CHF 1,0379 +0,0% 1,0885 1,0371 +0,1%

EUR/GBP 0,8390 +0,1% 0,8381 0,8376 -0,2%

USD/JPY 115,78 +0,4% 115,33 115,28 +0,6%

GBP/USD 1,3468 -0,1% 1,3477 1,3448 -0,5%

USD/CNH 6,3731 -0,0% 6,3749 6,3735 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 46.105,74 -0,2% 46.212,46 46.578,50 -2,6%

Stark steigende Marktzinsen verliehen dem Dollar kräftigen Rückenwind. Der Dollar-Index legte um knapp 0,6 Prozent zu, der Euro sackte von 1,1375 am frühen Morgen auf zuletzt 1,1297 Dollar ab.

Der US-Dollar klettert zum Yen auf den höchsten Stand seit Anfang 2017, nachdem die US-Anleiherenditen am Vortag kräftig gestiegen sind. Die Analysten der Citi verweisen auf die sich ausweitende Zinsdifferenz zwischen japanischen und US-Staatsanleihen. Auch die steigende Risikoneigung belaste den Yen, heisst es am Morgen im asiatischen Handel.

++++ ROHSTOFFE +++++

