MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Die Omikron-Variante des Coronavirus hat auch die USA erreicht. Die zuerst in Südafrika entdeckte Virusvariante sei bei einem Menschen im Bundesstaat Kalifornien nachgewiesen worden, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mit. Er sei am 22. November aus Südafrika in die Vereinigten Staaten eingereist. Der oder die Betroffene war den Angaben zufolge vollständig geimpft und entwickelte nur leichte Symptome einer Covid-Erkrankung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Thyssenkrupp AG, Mitteilung zum Capital Market Day

(Beginn 10:00 - virtuell)

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis, Frankfurt

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Online-HV

11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Online-HV

Im Tagesverlauf:

- DE/Siemens AG, Geschäftsbericht, München

- DE/Scout24 SE, Capital Markets Day, Berlin

DIVIDENDENABSCHLAG

Linde 1,06 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- AT

09:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung)

- EU

11:00 Arbeitsmarktdaten Oktober

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 7,3%

zuvor: 7,4%

Erzeugerpreise Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +3,8% gg Vm/+20,0% gg Vj

zuvor: +2,7% gg Vm/+16,0% gg Vj

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 240.000

zuvor: 199.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.283,00 +0,8%

E-Mini-Future S&P-500 4.532,75 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.943,50 +0,5%

Nikkei-225 27.820,33 -0,4%

Schanghai-Composite 3.577,03 +0,0%

+/- Ticks

Bund -Future 172,37 -21

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.472,67 +2,5%

DAX-Future 15.157,00 +0,2%

XDAX 15.162,95 +0,2%

MDAX 34.329,53 +1,3%

TecDAX 3.876,52 +1,0%

EuroStoxx50 4.179,15 +2,9%

Stoxx50 3.666,37 +2,0%

Dow-Jones 34.022,04 -1,3%

S&P-500-Index 4.513,04 -1,2%

Nasdaq-Comp. 15.254,05 -1,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,58 +23

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Mit leicht nachgebenden Kursen rechnen Händler am Donnerstag an Europas Börsen. "Wie gewonnen, so zerronnen", heisst es nach der Erleichterungsrally vom Vortag. Sie wurde nach europäischer Handelszeit von scharf nachgebenden US-Börsen wieder ausgelöscht, am Donnerstagmorgen erholen sich die DAX-Futures wieder leicht davon. Der DAX wird im Tagesverlauf mit einer Stabilisierung um die 15.300er-Marke erwartet. Als Auslöser des US-Kursrutsches wird die Entdeckung der ersten Omikron-Variante auf amerikanischem Boden angeführt. Händler kommentierten dies jedoch mit Verwunderung angesichts der zuversichtlichen Aussagen von Impfstoffherstellern wie Biontech und Regeneron, die kein Problem in dessen Bekämpfung sehen. Der Dow-Jones-Index fiel durch die wichtige 34.500er-Unterstützung, der Nasdaq-Index mit den zinsempfindlichen Tech-Werten litt besonders stark unter der Aussicht auf das kommende Tapering der US-Notenbank. Bei Reiseaktien ging es bis zu 8 Prozent abwärts, was auch in Europa auf Airlines und Touristikwerte drücken dürfte. In Europa stehen am Vormittag die Erzeugerpreise (PPI) im Blick. Für Oktober wird ein Anstieg um sage und schreibe 20,0 Prozent zum Vorjahr erwartet.

RÜCKBLICK: Sehr fest - Starke US-Wirtschaftsdaten und ein für die US-Konjunktur zuversichtlicher US-Notenbankchef sorgten für Kauflaune und im Spätgeschäft nochmals anziehende Kurse. Beim Belastungsthema Omikron beruhigte unter anderem Biontech-Chef Ugur Sahin mit dem Hinweis, dass vorhandene Impfstoffe vor einem schweren Krankheitsverlauf auch bei der Omikron-Variante schützen dürften. Besonders kräftig erholt zeigten sich die Auto-, Technologie- und Tourismuswerte mit Gewinnen bis zu 3,8 Prozent in den Stoxx-Branchenindizes. In der Autoindustrie könnte die erhoffte Auflösung des Orderstaus als Folge des Chipmangels zu starken Gewinnzuwächsen führen, so die Spekulation. Bei Daimler (+4,3%) sorgte zudem der Börsengang der Lkw-Sparte am 10. Dezember für Fantasie. Tendenziell auf der Verliereseite fanden sich Aktien von Unternehmen, die von Lockdwon-Massnahmen und vermehrten Corona-Tests profitieren wie beispielsweise Laborausrüster und Essenszulieferer. Fed-Chef Powell hatte vor einem Ausschuss Aussagen vom Vortag wiederholt und von einer sehr starken US-Wirtschaft gesprochen. Unterstützt wurde dies von einem sehr robusten ADP-Arbeitsmarktbericht zum Stellenaufbau in der US-Privatwirtschaft.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Grösster DAX-Gewinner waren Infineon mit plus 5,4 Prozent. Siemens legten um 4,8 Prozent zu. Fraport gewannen mit dem allgemein sehr festen Reise-und Freizeitsektor 4 Prozent. Hier wirkte zudem, dass das Unternehmen mit dem türkischen Konsortiumspartner TAV Airport den Zuschlag für den weiteren Betrieb des Flughafens Antalya bis 2051 erhalten hat. Corestate Capital haussierten um 22 Prozent mit der Nachricht, dass womöglich ein Einstieg von Grossinvestoren bevorstehe. Adler Group schossen um 34,5 Prozent nach oben und machten die massiven Vortagsverluste wieder mehr als wett. LEG Immobilien kauft von der hoch verschuldeten Adler Group rund 15.400 Wohnungen.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit Abgaben hat sich die Aktie von Corestate Capital am Mittwoch im nachbörslichen Handel gezeigt. Die beiden Grossaktionäre Passiva Participations S.a.r.l./Aggregate Holdings 2 S.A. sowie Vestigo Immobilien Investment LP haben ihre Beteiligungen verkauft. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1 Prozent tiefer getaxt.

USA - AKTIEN

Schwach - Die erstmalige Bestätigung eines Corona-Falles mit der neuen Omikron-Variante in den USA hat am Mittwoch an der Wall Street für kräftige Abgaben gesorgt. Die Indizes gaben daraufhin ihre Gewinne vollständig ab und rutschten ins Minus. Es traten verstärkte Sorgen um eine rasche Ausbreitung und möglicherweise erneute Beschränkungen, mit den bekannten negativen Auswirkungen für die Konjunktur, in den Vordergrund. In den Hintergrund trat der Konjunkturoptimismus von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Merck & Co verloren 0,6 Prozent, hielten sich damit aber besser als der Gesamtmarkt. Für Fantasie sorgte, dass die Covid-19-Pille von Merck und Ridgeback Biotherapeutics von einem Gremium geprüft wird für den Vorschlag einer Notfallzulassung durch die FDA. Salesforce knickten nach Zahlen um 11,7 Prozent ein. Die Moderna-Aktie büsste 11,9 Prozent ein. Der Impfstoffhersteller hat eine Berufungsverhandlung teilweise verloren, mit der es die Patente eines anderen Unternehmens, Arbutus Biopharma, für ungültig erklären lassen wollte. Laut Analysten könnte Moderna dadurch einem Rechtsstreit wegen Patentverletzung ausgesetzt sein, der dazu führen könnte, dass Moderna Lizenzgebühren für den Verkauf seines Covid-19-Impfstoffs an Arbutus zahlen muss. Die Arbutus-Aktie haussierte um 44,1 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,54 -2,4 0,56 42,2

5 Jahre 1,13 -2,6 1,16 77,1

7 Jahre 1,34 -3,7 1,38 68,9

10 Jahre 1,42 -3,1 1,45 50,0

30 Jahre 1,77 -2,3 1,79 12,4

Am Anleihemarkt gaben die Renditen ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab und markierten leichte Abgaben. Die Rendite 30-jähriger Papiere fiel auf den tiefsten Stand seit elf Monaten. Auch hier dominierte die Suche nach Sicherheit vor dem Hintergrund der erstmaligen Bestätigung einer Omikron-Neuinfektion in den USA.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:38 % YTD

EUR/USD 1,1321 +0,0% 1,1318 1,1326 -7,3%

EUR/JPY 128,03 +0,3% 127,70 127,89 +1,5%

EUR/CHF 1,0423 +0,1% 1,0867 1,0417 -3,6%

EUR/GBP 0,8519 -0,1% 0,8525 0,8507 -4,6%

USD/JPY 113,08 +0,2% 112,83 112,90 +9,5%

GBP/USD 1,3288 +0,1% 1,3277 1,3313 -2,8%

USD/CNH 6,3709 -0,0% 6,3726 6,3686 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 57.380,01 -1,3% 57.380,01 57.380,01 +97,5%

Am Morgen bewegt sich der Dollar kaum vom Fleck. Auch am Mittwoch zeigte sich der Greenback wenig verändert. Die Powell-Aussagen dürften den Greenback bis zum Ende des Jahres stärken, auch wenn dies davon abhänge, wie sich die Omikron-Variante entwickle, meinte MUFG. Angesichts der Ungewissheit über die neue Corona-Variante seien die Investoren jedoch vorerst nicht bereit, vollständig zu den Zinserhöhungserwartungen von vor der Omikron-Entdeckung zurückzukehren.

ROHSTOFFE

ÖL

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,08 65,57 +0,8% 0,51 +39,2%

Brent/ICE 69,54 68,87 +1,0% 0,67 +39,1%

Die Ölpreise gaben ihre anfänglichen Gewinne wieder ab und drehten ins Minus. Die erstmalige Bestätigung einer Omikron-Neuninfektion in den USA rückte im Falle einer raschen Ausbreitung die Sorge vor möglichen negativen Konjunkturauswirkungen und damit einer sinkenden Nachfrage in den Vordergrund. Im Blick stand zudem das noch bis Donnerstag laufende Treffen der Opec+. Die Hoffnung am Markt ist, dass das Kartell schon beschlossene Pläne verschiebt, mehr Öl zu fördern.

