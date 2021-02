MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Bayer hat sich im Rechtsstreit über die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat in den USA mit den Klägeranwälten auf ein neues Verfahren zur Abwicklung und Beilegung künftiger Fälle geeinigt. Das ausgehandelte Class Settlement Agreement werde im Tagesverlauf zur vorläufigen Genehmigung beim zuständigen Richter eingereicht, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern mit. Der Richter ist für eine Reihe exemplarischer Verfahren zuständig und muss deshalb auch über die Zukunftslösung befinden. Eine erste im vergangenen Juni erzielte Vereinbarung war an seinem Veto gescheitert. Der Richter hatte vor allem Bedenken gegen die Lösung, dass ein Wissenschaftspanel abschliessend über die Frage entscheiden sollte, ob glyphosathaltige Mittel tatsächlich wie von den Klägern behauptet Lymphdrüsenkrebs verursachen kann. Die nun erzielte Einigung sieht zwar ebenfalls ein wissenschaftliches Beratungsgremium vor, dessen Erkenntnisse wären allerdings für Gerichte nicht bindend. Die Erkenntnisse könnten aber als Beweismittel in die Gerichtsverfahren einfliessen, hiess es von Bayer. Für die künftigen Kläger wird es einen Fonds geben, aus dem in den nächsten vier Jahren Kompensationszahlungen geleistet werden. Insgesamt bis zu 2 Milliarden Dollar stellt Bayer zur Lösung der zukünftigen Fälle bereit. Diese Summe ist seit Herbst bekannt, der Konzern hat dafür bereits Rückstellungen gebildet. Die Beilegung der bisher schon anhängigen Glyphosat-Verfahren ist noch weitaus teurer. Bis zu 11,6 Milliarden Dollar kostet es Bayer nach derzeitigem Stand insgesamt, aktuelle und künftige Kläger zu befrieden.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Deutsche Bank hat 2020 einen Jahresgewinn geschafft. Die Bank verdiente sie vor Steuern gut 1 Milliarde Euro, nachdem sie im Vorjahr wegen des laufenden Konzernumbaus einen Verlust von 2,6 Milliarden Euro vor Steuern eingefahren hatte. Auch das vierte Quartal war entgegen den Erwartungen der Analysten profitabel. So erzielte die Bank im Schlussquartal einen Vorsteuergewinn von 175 Millionen Euro nach einem Verlust von 1,3 Milliarden im Vorjahr. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit einem Vorsteuerverlust von 39 Millionen Euro gerechnet. Die Bank steigerte die Erträge leicht, wobei sie von einem sehr starken Investmentbanking profitierte. Die Risikovorsorge stieg nur noch leicht.

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20 ggVj 4Q20 ggVj 4Q19

Erträge 5.453 +2% 5.466 +2% 5.349

Erträge Sales & Trading (FIC) 1.382 +17% 1.391 +18% 1.181

Erträge Investmentbank 1.888 +24% 1.827 +20% 1.525

Zinsunabhängige Aufwendungen 5.027 -21% 5.140 -20% 6.395

Zinsüberschuss 2.565 -21% -- -- 3.266

Kosten bereinigt 4.896 -14% 4.805 -16% 5.709

Risikovorsorge 251 +2% 357 +45% 247

Ergebnis vor Steuern 175 -- -39 -- -1.293

Ergebnis nach Steuern 189 -- -168 -- -1.483

Ergebnis nach Steuern/Dritten 147 -- -215 -- -1.518

Ergebnis je Aktie verwässert 0,07 -- -0,17 -- -0,72

- in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

INFINEON (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Geschäftsquartal 2020/21 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20/21 ggVj Zahl 1Q19/20

Gesamtumsatz 2.571 +34% 23 1.916

Segmentergebnis 414 +39% 23 297

Ergebnis nach Steuern/Dritten 209 -0,5% 23 210

Ergebnis je Aktie 0,16 -- 23 0,16

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,23 +35% 23 0,17

Umsatz Automotive 1.131 +36% 23 829

Umsatz Industrial Power Control 354 +6% 23 334

Umsatz Power & Sensor Systems 753 +27% 23 593

Umsatz Connected Secure Systems 330 +109% 23 158

Ergebnis Automotive 112 +67% 23 67

Ergebnis Industrial Power Control 69 +11% 23 62

Ergebnis Power & Sensor Systems 191 +31% 23 146

Ergebnis Connected Secure Systems 41 +86% 23 22

COMPUGROUP (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2020 (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19

Umsatz 251 +22% 3 206

EBITDA 64 +24% 3 52

Weitere Termine:

07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 4Q

07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q

07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 4Q

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde

sowie Zwischenbereicht zum Geschäftsjahr 2020

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q

08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 4Q (10:00 Telefonkonferenz)

09:20 DE/Auto1 Group SE, Erstnotiz im Prime Standard der Ffm Wertpapierbörse

12:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 4Q

17:45 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Washtec AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Siemens: 3,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz Dezember

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -6,1% gg Vm

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 0,10%

zuvor: 0,10%

Kaufprogramm

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 895 Mrd GBP

- US

14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: -2,8% gg Vq

3. Quartal: +4,6% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +5,0% gg Vq

3. Quartal: -6,6% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 830.000

zuvor: 847.000

16:00 Auftragseingang Industrie Dezember

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentigen Anleihen mit Laufzeit Mai 2024

Auktion 0,00-prozentigen Anleihen mit Laufzeit Januar 2026

Auktion 0,10-prozentigen Anleihen mit Laufzeit April 2031

Auktion 0,70-prozentigen inflationsindexierte Anleihen

mit Laufzeit November 2033

im Gesamtvolumen von 5 Mrd bis 6 Mrd EUR

10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2030

Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2036

Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2039

Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2052

im Gesamtvolumen von 10 bis 11 Mrd EUR

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierte Anleihen

mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 1,25 Mrd SEK

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2041

im Volumen von 10 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.924,00 -0,24

S&P-500-Indikation 3.825,75 -0,36

Nasdaq-100-Indikation 13.402,50 -0,18

Nikkei-225 28.341,95 -1,06

Schanghai-Composite 3.506,04 -0,32

+/- Ticks

Bund -Future 176,32% -6

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.933,63 0,71

DAX-Future 13.957,00 0,64

XDAX 13.965,04 0,65

MDAX 32.193,65 0,49

TecDAX 3.495,76 0,47

EuroStoxx50 3.609,75 0,54

Stoxx50 3.158,28 0,37

Dow-Jones 30.723,60 0,12

S&P-500-Index 3.830,17 0,10

Nasdaq-Comp. 13.610,54 -0,02

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,38% -37

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: "Die Konsolidierung ist noch nicht vorbei", so ein Marktteilnehmer. Belastet werde die Stimmung von den schwächeren Vorlagen aus Asien, aber auch vom festen Dollar. Der feste Dollar führe zu Kapitalabzug aus Schwellenländern, aber auch aus der Eurozone. "Die Anleger nehmen Geld vom Tisch", so der Marktteilnehmer. "Auch wegen der Pandemie sind die Anleger vorsichtig", sagt er. In Japan seien die Zahlen vergleichsweise hoch. In der Eurozone wachse die Unsicherheit über die Dauer der Lockdowns, vor allem auch weil ungewiss sei, ob Lockerungen nicht schnell wieder zu steigenden Infektionszahlen führten. "Der Anstieg im DAX und Euro-Stoxx am Mittwoch war zudem stark von Daimler getrieben", sagt er weiter. Der positive Impuls von Daimler sollte nun aber abgearbeitet sein, meint er.

