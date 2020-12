MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen über ein Handelsabkommen reist der britische Premierminister Boris Johnson persönlich nach Brüssel und wird dort in den kommenden Tagen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen. Beide hatten zuvor erklärt, die Bedingungen für ein Abkommen seien weiter nicht gegeben. Die britische Regierung hat indessen eindringich vor einem Scheitern der Gespräche gewarnt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich vor dem EU-Gipfel Ende der Woche mit Spitzenvertretern der EU und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron abgestimmt. Dabei ging es auch um die schwierigen Verhandlungen mit Grossbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit.

Das britische Unterhaus hat unterdessen am Montagabend das von der EU scharf kritisierte Binnenmarktgesetz verabschiedet. Die Parlamentarier stimmten dafür, mehrere Klauseln wiederherzustellen, die Teile des EU-Austrittsvertrags ausser Kraft setzen könnten. Wenige Stunden vor der Entscheidung des Parlaments hatte die britische Regierung eine Überarbeitung des Binnenmarktgesetzes in Aussicht gestellt.

10:30 DE/Munich Re, Investorentag mit Vorstellung der neuen Strategie

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, 3Q

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember

PROGNOSE: +36,0 Punkte

zuvor: +39,0 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -67,0 Punkte

zuvor: -64,3 Punkte

- EU

11:00 BIP 3Q (3. Veröffentlichung)

Eurozone

PROGNOSE: +12,6% gg Vq/-4,4% gg Vj

vorläufig: 2. Veröff.: +12,6% gg Vq/-4,4% gg Vj

zuvor: 2. Quartal: -11,8% gg Vq/-14,8% gg Vj

- US

14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +4,9% gg Vq

1. Veröff.: +4,9% gg Vq

zuvor: +10,1% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: -8,9% gg Vq

1. Veröff.: -8,9% gg Vq

zuvor: +9,0% gg Vq

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024

im Volumen von 3,25 Mrd GBP

12:30 GB/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2050

im Volumen von 2 Mrd GBP

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.265,00 0,02

S&P-500-Indikation 3.683,25 0,01

Nasdaq-100-Indikation 12.570,00 -0,02

Nikkei-225 26.467,08 -0,30

Schanghai-Composite 3.420,80 0,12

+/- Ticks

Bund -Future 177,86 0

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.271,00 -0,21

DAX-Future 13.262,00 -0,21

XDAX 13.266,42 -0,20

MDAX 29.474,44 -0,15

TecDAX 3.123,55 0,19

EuroStoxx50 3.530,08 -0,26

Stoxx50 3.087,99 -0,10

Dow-Jones 30.069,79 -0,49

S&P-500-Index 3.691,96 -0,19

Nasdaq-Comp. 12.519,95 0,45

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,38 +38

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Marktstart rechnen Händler angesichts der weiter steigenden Corona-Zahlen auch am Dienstag. Mit Blick auf die anhaltende relative Schwäche gegenüber den USA dürfte die dortige nur uneinheitliche Tendenz zusätzlich bremsen. In Deutschland wird mit Spannung auf den ZEW-Index am Vormittag und die Revision des Eurozonen-BIP gewartet.

Rückblick: Knapp behauptet - Für Zurückhaltung sorgte der nahende Showdown in Sachen Brexit, wo eine Einigung auf ein Handelsabkommen weiter nicht in Sicht ist. Daneben hielten sich Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag bedeckt. Dass die chinesischen Exporte deutlicher als erwartet gestiegen sind, wurde als Indikation für eine stärkere Wirtschaftserholung der Nachfragerländer gewertet. Dazu passte, dass sich die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands im Oktober deutlich besser als erwartet entwickelt hatte. Bei den Öl - und Rohstofftiteln zeigten sich nach dem jüngsten Aufwärtsschub Gewinnmitnahmen. Der Ölsektor fiel um 0,4 Prozent. Tagesverlierer mit einem Minus von 2,4 Prozent waren Bankentitel nach der jüngsten Rally und mit Blick darauf, dass die Renditen weiter niedrig bleiben dürften. Countrywide haussierten um 22,4 Prozent nach einem erhöhten Übernahmeangebot.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Linde gewannen 2,3 Prozent. Die Aktie profitierte hauptsächlich von einer Hochstufung durch Barclays. Begrüsst wurde im Handel aber auch eine Kooperationsmeldung im Bereich Wasserstoff. Covestro schlossen 2,9 Prozent fester. Hier trieb eine positive Studie von Morgan Stanley. K+S stiegen um 6,4 Prozent. Ein Händler verwies auf einen Bericht, nach dem sich das Unternehmen nun auf dem richtigen Weg befinde. Mit dem Verkauf des US-Salzgeschäfts sei K+S ein "Befreiungsschlag" gelungen. Zudem stabilisierten sich die Kalipreise. Voltabox verloren 5,4 Prozent. Das Unternehmen wird nach eigener Mitteilung die Jahresziele nicht erreichen.

XETRA-NACHBÖRSE

Hella stiegen um 3,0 Prozent. Der Automobilzulieferer hat sich im zweiten Geschäftsjahresquartal per Ende November besser entwickelt als erwartet und die Jahresprognose angehoben. Für Compugroup ging es um 1,0 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte die Prognose für das laufende Jahr bestätigt und für das Geschäftsjahr 2021 dank der jüngsten Akquisitionen ein Umsatzwachstum in der Grössenordnung von rund 20 Prozent in Aussicht gestellt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Der Nasdaq-Composite-Index makierte ein Allzeithoch. Händler berichteten von wachsenden Sorgen wegen der Corona-Pandemie, wovon Aktien von "Corona-Gewinnern", vielfach im Technologiesektor angesiedelt, profitierten. Die USA hatten den dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert bei den Corona-Neuinfizierten gemeldet. Eastman Kodak schossen um 59,9 Prozent nach oben. Eine Regierungsbehörde hat bei Ermittlungen keine Verfahrensfehler bei der Kreditvergabe an das Unternehmen festsellen können. Eastma sei zudem für eine Kreditvergabe geeignet. Moderna erholten sich um 4,6 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat von der kanadischen Regierung eine weitere Bestellung für seinen Covid-19-Impfstoff-Kandidaten erhalten. Boeing stiegen um 2,3 Prozent nach einer Kaufempfehlung der UBS.

Mit den wieder gestiegenen Corona-Sorgen in den USA stiegen die Notierungen am US-Rentenmarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank um 3,7 Basispunkte auf 0,93 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2118 +0,06% 1,2110 1,2137 +8,1%

EUR/JPY 126,08 +0,06% 126,00 126,24 +3,4%

EUR/CHF 1,0797 +0,06% 1,0790 1,0794 -0,5%

EUR/GBP 0,9069 +0,14% 0,9057 0,9091 +7,2%

USD/JPY 104,05 +0,01% 104,05 104,01 -4,3%

GBP/USD 1,3361 -0,09% 1,3373 1,3353 +0,8%

USD/CNH 6,5201 +0,03% 6,5184 6,5146 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.182,00 0,299 19.124,75 19.184,12 +166,0%

Der Euro zeigte sich zum weiter erholten Dollar im Vorfeld der EZB-Sitzung etwas leichter mit zuletzt 1,2109 Dollar. Der Dollar-Index notierte 0,2 Prozent fester. Das Pfund gab mit Brexit-Sorgen zum Dollar zeitweise deutlich nach, erholte sich jedoch mit der Meldung etwas, dass Premierminister Boris Johnson nach Brüssel reist für direkte Gespräcghe. Das Pfund gab 0,3 Prozent nach auf 1,3382 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,51 45,76 -0,5% -0,25 -18,8%

Brent/ICE 48,47 48,79 -0,7% -0,32 -19,9%

Die Ölpreise gaben nach. Angesichts der Pandemie-Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zeigten sich die Marktteilnehmer diesmal wieder besorgt um die Ölnachfrage. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI fiel um 1,2 Prozent auf 45,71 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.867,78 1.861,40 +0,3% +6,38 +23,1%

Silber (Spot) 24,63 24,48 +0,6% +0,15 +38,0%

Platin (Spot) 1.025,25 1.025,13 +0,0% +0,13 +6,2%

Kupfer-Future 3,49 3,51 -0,5% -0,02 +23,5%

Der Goldpreis profitierte von der jüngsten Dollarschwäche, die Feinunze des Edelmetalls zog um 1,5 Prozent auf 1.864 Dollar an. Auch die sinkenden Marktzinsen stützten den Goldpreis.

CORONA-PANDEMIE

- Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat vor 25.000 weiteren Corona-Toten bis Ende Januar gewarnt und weitere Verschärfungen bei den Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie angemahnt. Lockerungen zu Silvester bezeichnete er als "völlig unvertretbar". Die voraussichtlich bald beginnenden Impfungen bedeuteten keine Entwarnung, da der zur Verfügung stehende Impfstoff zu Beginn stark begrenzt sein werde.

