MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen fahren immer mehr europäische Staaten das öffentliche Leben erneut herunter. Der britische Premierminister Boris Johnson verkündete am Samstag einen zweiten Lockdown in England, der vier Wochen dauern soll. In Österreich gilt ab Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre, Portugal und Griechenland verhängten ebenfalls Teil-Lockdowns. Die Slowakei begann derweil mit flächendeckenden Corona-Tests der gesamten Bevölkerung.

In Deutschland gelten ab Montag härtere Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Unterdessen hat das Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 12.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter melden, liegen die Fallzahlenmontags immer niedriger als unter der Woche. Erst am Samstag hatte das RKI einen Rekordwert bei den täglich erfassten Neuinfektionen von 19.059 Fällen bekanntgegeben. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Deutschland stieg nach den jüngsten Angaben des RKI auf 10.530 - 49 mehr als am Vortag.

Laut exklusiven Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) für die Zeitung Welt am Sonntag wird der zweite Lockdown die deutsche Wirtschaft rund 19,3 Milliarden Euro kosten. Mit Einbussen von 5,8 Milliarden Euro sind demnach Gastronomie und Hotels am härtesten betroffen. Das wäre ein Verlust von 55 Prozent der üblichen Wirtschaftsleistung in einem Vierteljahr.

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q

07:40 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

23:55 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Villeroy & Boch AG 0,35 EUR

ASML Holding NV 1,20 EUR

INDEXÄNDERUNG

Folgende SDAX-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

+ NEUAUFNAHME

- Cropenergies

+ HERAUSNAHME

- Rocket Internet

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,2

09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Oktober (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,0

1. Veröff.: 51,0

zuvor: 51,2

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 58,0

1. Veröff.: 58,0

zuvor: 56,4

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,4

1. Veröff.: 54,4

zuvor: 53,7

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Oktober (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,3

zuvor: 54,1

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Markit Oktober (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,3

zuvor: 53,2

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 56,0 Punkte

zuvor: 55,4 Punkte

16:00 Bauausgaben September

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 11.611,00 -0,15

S&P-500-Indikation 3.285,25 -0,06

Nasdaq-100-Indikation 11.100,00 -0,05

Nikkei-225 23.295,48 1,39

Schanghai-Composite 3.226,39 0,06

+/- Ticks

Bund -Future 176,25 7

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 11.556,48 -0,36

DAX-Future 11.615,50 0,29

XDAX 11.628,73 0,29

MDAX 25.721,00 -0,31

TecDAX 2.813,38 -0,77

EuroStoxx50 2.958,21 -0,06

Stoxx50 2.700,62 -0,07

Dow-Jones 26.501,60 -0,59

S&P-500-Index 3.269,96 -1,21

Nasdaq-Comp. 10.911,59 -2,45

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,11 -10

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Für die kommenden Tage ist mit stärkeren Schwankungen zu rechnen. Hauptthema der Woche ist die Präsidentschaftswahl in den USA mit der Frage, wer gewinnt und wie schnell es ein Ergebnis geben wird. Einkaufsmanagerdaten aus Europa am Montag sowie die laufende Berichtssaison liefern weitere Zutaten für die Woche. Weniger Aufmerksamkeit als sonst dürfte der sehr gut ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex aus China erfahren. Vor den US-Wahlen und inmitten der aktuellen Corona-Welle dürfte er vom Markt fast schon als veraltet betrachtet werden, heisst es in ersten Kommentaren.

Rückblick: Knapp behauptet - Die weiter anziehende Zahl an Neuinfektionen und die damit verbundenen steigenden wirtschaftlichen Risiken sorgten für Zurückhaltung, ebenso wie die unmittelbar bevorstehende US-Wahl. STark ausgefallene BIP-Daten aus der Eurozone stützten kaum. Analysten verwiesen auf die neuen Lockdown-Massnahmen in vielen Staaten und die damit einhergehenden ökonomischen Bremsspuren um Schlussquartal. Gut kamen die Geschäftszahlen von Lafargeholcim an, die Aktie schloss 1,2 Prozent im Plus. Auch Saint-Gobain (+4,7 Prozent) hatte gute Kennziffern abgeliefert und den Gewinnausblick erhöht. Swiss Re stiegen um 3,5 Prozent. Zwar lastet die Coronakrise auf den Geschäftszahlen, Analysten hatten aber mit Schlimmerem gerechnet. Ubisoft konnte die avisierten Veröffentlichungstermine für wichtige Spiele nicht einhalten, damit fehlen im laufenden Geschäftsjahr Umsätze. Der Kurs sackte um 7 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Auffällig war am Freitag, der das Wochenminus für den DAX auf über 8 Prozent schraubte, dass viele der Topperformer des Jahres auffallend zur Schwäche neigten. Hier könnten Fondsmanager zum Monatsausklang Gewinne realisiert haben, hiess es. So gehörten im DAX Delivery Hero und Merck KGaA mit Verlusten von 1,5 und 4 Prozent zu den Schlusslichtern und im TecDAX Sartorius mit minus 3,2 Prozent. Shop Apotheke (-5,3 Prozent) wurden davon belastet, dass Versandapotheken gesetzlich Versicherten künftig keine Rabatte mehr auf rezeptpflichtige Arzneimittel gewähren dürfen.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft gab es laut einem Händler von Lang & Schwarz keine auffälligen Kursbewegungen.

USA / WALL STREET

Leichter - Nach einem Tag Verschnaufpause ging es wieder bergab. Für den Dow war es die schwächste Woche und zugleich der schwächste Monat seit März. Belastungsfaktoren kamen vom Technologiesektor. Der erneute Verzicht auf einen Ausblick des Technologieriesen Apple sorgte für Verunsicherung. Die starken Geschäftszahlen gingen darüebr unter. Apple verloren 5,6 Prozent. Neben Apple lagen auch die Sektorschwergewichte Amazon (-5,5 Prozent) und Facebook (-6,1 Prozent) nach durchaus gefälligen Geschäftsausweisen tief im Minus. Twitter brachen gar um gut 20 Prozent ein. Hier verschreckte ein enttäuschendes Nutzerwachstum. Starbucks gaben 1,5 Prozent nach. Die Kaffeehauskette verbuchte in Amerika ein flächenbereinigtes Umsatzminus von 9 Prozent. Die Ölmultis Chevron und Exxon Mobil schrieben in der dritten Periode Verluste. Exxon verloren 1,1 Prozent, Chevron gewannen 1 Prozent. Der US-Sportartikelhersteller Under Armour übertraf die Markterwartungen deutlich, der Kurs legte um 0,4 Prozent zu.

Der Rentenmarkt gab deutlicher nach, die zehnjährige Rendite zog um 5,3 Basispunkte auf 0,88 Prozent an. Teilnehmer sagten, der gleichzeitige Verkauf von Aktien und Anleihen erinnere an den März, als im Hoch der Corona-Krise die Anleger aus allen Anlagen ausgestiegen seien und in Liquidität umgeschichtet hätten.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1637 -0,07% 1,1645 1,1649 +3,8%

EUR/JPY 121,88 +0,05% 121,81 121,84 -0,0%

EUR/CHF 1,0674 -0,01% 1,0676 1,0677 -1,7%

EUR/GBP 0,9022 +0,20% 0,9004 0,8994 +6,6%

USD/JPY 104,74 +0,12% 104,61 104,58 -3,7%

GBP/USD 1,2898 -0,27% 1,2933 1,2954 -2,7%

USD/CNH 6,6919 -0,05% 6,6954 6,6923 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 13.747,50 0,374 13.696,25 13.518,26 +90,7%

Der Euro gab zwischenzeitliche Gewinne wieder ab, nachdem er bereits am Vortag auf den seinem tiefsten Stand seit einem Monat gefallen war - gedrückt von taubenhaften Äusserungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die Gemeinschaftswährung verlor nochmals 0,2 Prozent auf 1,1648 Dollar.

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 34,31 35,79 -4,1% -1,48 -39,2%

Brent/ICE 36,50 37,94 -3,8% -1,44 -40,5%

