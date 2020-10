MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG bis FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Koreanischen Erntedankfest (Chuseok) geschlossen.

DONNERSTAG bis FREITAG: In Hongkong findet wegen des Nationalfeiertags und des Mittherbstfests kein Börsenhandel statt.

DONNERSTAG bis MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die Bayer AG reagiert auf das insbesondere im Agrarchemiegeschäft eingetrübte Marktumfeld. Wie der DAX-Konzern am Mittwochabend mitteilte, hat der Vorstand neue milliardenschwere Sparmassnahmen auf den Weg gebracht, um zusätzliche Investitionen zu stemmen und den Schuldenabbau voranzutreiben. Den jüngst gesenkten Ausblick bestätigte Bayer. Die Notwendigkeit für Einsparungen zeigt sich vor allem im Agrargeschäft, wo die Auswirkungen der Pandemie tiefgreifender sein werden als zunächst erwartet. Zusätzlich belasten negative Währungseffekte erheblich. Bayer geht davon aus, nicht zahlungswirksamen Sonderabschreibungen auf Vermögenswerte des Agrargeschäfts im mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbereich vornehmen zu müssen. Anders sieht es im Pharmabereich aus, wo Bayer von einem Wachstum im kommenden Jahr ausgeht. In dem Geschäft will der Konzern mehr investieren. Auch das Consumer-Health-Geschäft läuft gut. Hier soll es kleinere Zukäufe geben, insgesamt soll der Bereich schneller wachsen als der Wettbewerb. Ausserdem ist es möglich, dass sich der Konzern von nicht-strategischen Geschäften oder Marken unterhalb der Divisionsebene trennt. Die Dividendenpolitik will Bayer beibehalten.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Gespräche über ein neues Corona-Hilfspaket in den USA sind gescheitert. Bei einem Treffen zwischen Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, und Finanzminister Steven Mnuchin konnte keine Einigung erzielt werden. Dennoch wollen die Demokraten noch am späten Mittwoch (Ortszeit) im Repräsentantenhaus, wo sie über die Mehrheit verfügen, über das Hilfspaket in Höhe von 2,2 Billionen Dollar abstimmen. Allerdings sind die Chancen, dass auch der republikanisch dominierte Senat zustimmt, praktisch bei Null. "Wir haben Bereiche gefunden, in denen wir um weitere Klärung bemüht sind. Unsere Gespräche werden fortgesetzt", sagte Pelosi in einer Erklärung nach der Sitzung, in der sie ankündigte, dass das Repräsentantenhaus über den aktualisierten Vorschlag abstimmen werde. Die Demokraten hatten am Montag einen neuen Vorschlag für ein Stimuluspaket vorgestellt, der mit 2,2 Billionen Dollar nicht so teuer ausfällt wie der vorherige mit 3,5 Billionen Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 3Q, Stockholm

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q, Purchase

DIVIDENDENABSCHLAG

Drägerwerk St: 0,13 EUR

Drägerwerk Vz: 0,19 EUR

Volkswagen St: 4,80 EUR

Volkswagen Vz: 4,86 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:30 Verbraucherpreise September

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,7% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/-0,9% gg Vj

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 53,6

zuvor: 53,1

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,9

1. Veröff.: 50,9

zuvor: 49,8

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,6

1. Veröff.: 56,6

zuvor: 52,2

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,7

1. Veröff.: 53,7

zuvor: 51,7

11:00 Arbeitsmarktdaten August

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 8,1%

zuvor: 7,9%

11:00 Erzeugerpreise August

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,7% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/-3,3% gg Vj

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,3

1. Veröff.: 54,3

zuvor: 55,2

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,9% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: -2,5% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 850.000

zuvor: 870.000

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,5

1. Veröff.: 53,5

zuvor: 53,1

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 56,3 Punkte

zuvor: 56,0 Punkte

16:00 Bauausgaben August

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3,0 bis 4,0 Mrd EUR,

davon:

0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2025

1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030

2,45-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2066

Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit

Laufzeit November 2033 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR

10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2030

Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034

Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2040

Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2052

im Gesamtvolumen von 10 bis 11,50 Mrd EUR

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio SEK

Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 500 Mio SEK

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023

im Volumen von 3,25 Mrd GBP

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 25 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038

im Volumen von 20 Mrd HUF

12:30 GB/Auktion 1,24-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2041

im Volumen von 2,0 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.783,00 0,55

S&P-500-Indikation 3.377,50 0,86

Nasdaq-100-Indikation 11.463,00 0,84

Nikkei-225 TECHNISCHE PROBLEME

Schanghai-Composite FEIERTAG

+/- Ticks

Bund -Future 174,36 -18

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 12.760,73 -0,51

DAX-Future 12.712,50 -0,84

XDAX 12.729,51 -0,85

MDAX 27.006,81 0,14

TecDAX 3.070,25 -0,30

EuroStoxx50 3.193,61 -0,64

Stoxx50 2.904,12 -0,47

Dow-Jones 27.781,70 1,20

S&P-500-Index 3.363,00 0,83

Nasdaq-Comp. 11.167,51 0,74

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,54 -31

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit leicht steigenden Kursen rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag zur Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX könnte sich zunächst wieder über der 12.800er Marke festsetzen. Dabei wird die Handelsspanne weiterhin von den beiden Gaps abgesteckt: das obere Gap zwischen 12.999 und 13.116 gilt als zentraler Widerstand, das untere Gap zwischen 12.660 und 12.623 Punkten als neue Unterstützung. "Der DAX wird wohl beide Gaps schliessen: Offen ist noch, welches zuerst", sagt ein Marktanalyst. Zunächst liegen die Chancen aber eher auf der Oberseite. Gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen. Nach den US-Börsen geht es auch in Asien tendenziell nach oben, wobei Korea erstmals seit Beginn der Pandemie wieder steigende Exporte verzeichnet. Wegen der Exportlastigkeit gelten Wirtschaft und Aktienmarkt in Korea als besonders vergleichbar mit dem deutschen Markt.

Rückblick: Etwas leichter - Marktteilnehmer verwiesen auf das "chaotisch" verlaufene erste Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Gute US-Konjunkturdaten und kräftige Kursgewinne an der Wall Street stützten in Europa nur vorübergehend. DSM legten um 3,8 Prozent zu nach dem Verkauf eines Geschäftsbereichs an Covestro. Alstom verloren 3,6 Prozent auf 42,52 Euro. Bouygues platzierte 11 Millionen Aktien des Industriekonzerns, der Platzierungspreis lag bei 42 Euro. Suez stiegen um 5,9 Prozent auf 15,80 Euro. Veolia hat das Gebot für einen knapp 30-prozentigen Anteil von Engie an Suez auf 18 Euro erhöht von 15,50 Euro. Daneben hat Veolia Suez Zusicherungen gemacht unter anderem zum Erhalt der Arbeitsplätze. Die Marktreaktion zeigt indes, dass der Markt weiter skeptisch ist, denn die Aktie schloss deutlich unter dem neuen Gebot.

DAX/MDAX/TECDAX

